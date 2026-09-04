Під Покровськом загинув військовий і пластун Владислав Ільїн: понад рік його вважали зниклим безвісти

На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, пластун Владислав Ільїн із позивним "Тіматі". Понад рік захисника вважали зниклим безвісти, доки його особу не підтвердила ДНК-експертиза.

Про це повідомив голова Крайової пластової ради Юрій Юзич, передає Цензор.НЕТ.

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Владислав Ільїн був родом із Сум. Він виховувався у Пласті в Миколаєві та у 2017 році брав участь у таборі військового пластування "Легіон", займався спортом і боротьбою.

Того ж року добровільно пішов на військову службу та до 2021 року служив у бригаді морської піхоти імені Михайла Білинського. Після звільнення навчався на слюсаря та працював офіціантом у Сумах.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Ільїн мобілізувався до 72-ї ОМБр. Брав участь у боях за Вугледар, де у 2024 році дістав поранення щоки та шиї. Після лікування і реабілітації повернувся на фронт.

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Як сапер інженерно-саперного відділення Владислав разом із трьома побратимами виконував бойове завдання поблизу села Троїцьке Покровського району.

Під час російського мінометного обстрілу здетонували протитанкові міни, які були поруч із позицією. Усі четверо військовослужбовців загинули на місці.

Тіла тривалий час не могли ідентифікувати, тому Владислава понад рік офіційно вважали зниклим безвісти. Згодом його особу підтвердили за результатами ДНК-експертизи останків.

У захисника залишилися наречена, мати, рідні та друзі. За словами Юзича, Владислав Ільїн став 90-м пластуном, який загинув на фронті або помер від отриманих під час війни травм.

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