"Полная стагнация": в РФ депутат от "Единой России" призвал молодежь уходить из бизнеса

В России предпринимательство пришло в такой упадок, что единственным источником заработка для молодежи остается государственная служба.

Об этом заявил депутат парламента Якутии от правящей партии "Единая Россия" Виктор Федоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Moscow Times.

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"Надо идти на госслужбу. А где сейчас заработаешь в бизнесе? Полная стагнация", - отметил российский чиновник.

По его словам, по всей стране массово закрываются торговые центры, заведения общественного питания и торговые точки, а предпринимательство утратило какие-либо перспективы, в том числе из-за роста налоговой нагрузки.

Заявления о "полной стагнации" прозвучали на фоне глубокого кризиса в экономике страны-агрессора. По данным украинской разведки, в корпоративном секторе РФ нарастают дисбалансы, а более половины крупных компаний завершили прошлый год со снижением прибыли, заморозив инвестиции и готовясь к сокращениям.

В начале 2026 года стало известно, что в России готовятся к закрытию около 300 компаний. Минфин РФ признал, что дыра в казне страны увеличивается рекордными темпами.

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