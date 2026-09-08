"Повна стагнація": у РФ депутат від "Єдиної Росії" закликав молодь тікати з бізнесу

У Росії підприємництво занепало настільки, що єдиним джерелом заробітку для молоді залишається державна служба.

Про це заявив депутат парламенту Якутії від провладної партії "Єдина Росія" Віктор Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Moscow Times.

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Подробиці

"Треба йти на держслужбу. А де зараз заробиш у бізнесі? Повна стагнація", - зазначив російський чиновник.

За його словами, по всій країні масово закриваються торговельні центри, заклади громадського харчування та торгівельні точки, а підприємництво втратило будь-які перспективи, зокрема й через зростання податкового навантаження.

Заяви про "повну стагнацію" пролунали на тлі глибокої кризи в економіці країни-агресора. За даними української розвідки, у корпоративному секторі РФ наростають дисбаланси, а понад половина великих компаній завершили минулий рік зі зниженням прибутку, заморозивши інвестиції та готуючись до скорочень.

На початку 2026 року стало відомо, що в Росії готуються до закриття близько 300 компаній. Мінфін РФ визнав, що діра в скарбниці країни збільшується рекордними темпами.

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