Основатель M13 FIGHTS и мотоклуба MEMORIA, ветеран Артем Грот рассказал, как удалось провести турнир по кулачным боям на барже в Киеве во время массовых беспорядков

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5 сентября в Киеве прошел шестой турнир M13 FIGHTS - около десяти поединков в различных дисциплинах состоялись прямо на барже посреди Днепра.

Как заявил Артем Грот в интервью "РБК-Украина", организовать подобное мероприятие в современных условиях было непросто.

"Сложные обстоятельства из-за обстрелов, запретов и т. д. Я думал, что всё будет более ограниченно, чем нам удалось. Первую дату нам перенесли: мы планировали на 8 августа, но за неделю произошёл резонансный обстрел выставки дронов, где погибло много военных. Из-за этого мы перенесли мероприятие на неопределенную дату. Но благодаря переговорам и перемирию мы угадали с датой. Так что все прошло без тревог, спокойно, при идеальной погоде. Удача всегда на нашей стороне", - считает Грот.

По его словам, идея проведения боев именно на барже возникла несколько месяцев назад.

"Я гулял по парку, и со Стеклянного моста открывался шикарный вид на Днепр. В это время по Днепру проплывала баржа с песком. Я задался вопросом, чья она и почему бы не провести бои именно на ней. Это оказалась баржа Юрия Бродского. Мы обратились к нему, попросили ее, и так все и произошло. Я хотел создать самый эпатажный и уникальный формат, которого Украина еще не видела", - говорит Артем Грот.

Также он рассказал, зачем нужны подобные турниры среди военных и ветеранов.

"На турнире человек находится в кругу единомышленников. Здесь происходит консолидация лидеров мнений, которые пропагандируют спорт в армии. Это сочетание военного человека и человека, стремящегося к развитию. Если говорить об обществе в целом — это наше позиционирование как ветеранов. Турниры нужны для привлечения внимания к нам и к нашим потребностям. Кроме того, это выброс адреналина и тестостерона. Это правильный способ выплеснуть его среди своих", - объясняет Грот.

Следующая цель, как утверждает основатель М13 FIGHTS, - попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

"В ближайшее время, отталкиваясь от геополитических процессов, я хочу установить рекорд Гиннеса. Видел в интернете, как сто человек тянули похожее судно в Дубае в 2018 году. Думаю, мы сможем это повторить или превзойти в ветеранском кругу - протянуть баржу по Днепру. Для 100 человек это возможно, они будут плыть в связке. Неделю назад в Буковеле мы проводили подобное мероприятие: 15 человек с различными ампутациями тянули в озере две надувные резиновые лодки с детьми, страдающими онкологическими заболеваниями и различными травмами. Мы загорелись этой идеей, начали изучать этот подход и понимаем, что это возможно. Будем стараться собрать сильных пловцов и установить рекорд", - сообщил Артем Грот.