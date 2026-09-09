Засновник M13 FIGHTS і мотоклубу MEMORIA, ветеран Артем Грот розповів, як вдалося провести турнір кулачних боїв на баржі в Києві під час масових тривог

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5 вересня в Києві пройшов шостий турнір M13 FIGHTS — близько десяти поєдинків у різних дисциплінах відбулися прямо на баржі посеред Дніпра.

Як заявив Артем Грот у інтервʼю "РБК-Україна", організувати подібний захід у сучасних умовах було непросто.

"Складні обставини через обстріли, заборони тощо. Я думав, що все буде більш обмежено, ніж нам вдалося. Першу дату нам перенесли: ми планували на 8.08, але за тиждень стався резонансний обстріл виставки дронів, де загинуло багато військових. Через це ми перенесли подію на невизначену дату. Але завдяки перемовинам і перемир'ю ми вгадали з датою. Тож все сталося без тривог, спокійно, з ідеальною погодою. Удача на нашій стороні завжди", — вважає Грот.

За його словами, ідея проведення боїв саме на баржі виникла декілька місяців тому.

"Я гуляв по парку, і зі Скляного мосту — шикарний вид на Дніпро. У цей час баржа з піском пропливала по Дніпру. Я задався питанням, чия вона і чому б не провести бої саме на ній. Це виявилася баржа Юрія Бродського. Ми звернулися до нього, попросили її, і так усе сталося. Я хотів зробити найепатажніший і унікальний формат, якого Україна ще не бачила", — говорить Артем Грот.

Також він розповів, навіщо необхідні подібні турніри серед військових та ветеранів.

"На турнірі людина знаходиться в колі однодумців. Тут відбувається консолідація лідерів думок, які пропагують у війську спорт. Це поєднання військової людини і людини, яка прагне до розвитку. Якщо кажемо про суспільство загалом — це наше позиціонування, як ветеранів. Турніри потрібні для привернення уваги до нас і до наших потреб. Крім цього, це викид адреналіну та тестостерону. Це правильний спосіб його виплеснути серед своїх", — пояснює Грот.

Наступна ціль, як стверджує засновник М13 FIGHTS, — потрапити до Книги рекордів Гіннеса.

"Найближчим часом, відштовхуючись від геополітичних процесів, я хочу поставити рекорд Гіннеса. Бачив в інтернеті, як сто людей тягнули схоже судно в Дубаї у 2018 році. Думаю, ми зможемо це повторити чи перевершити у ветеранському колі — протягнути баржу по Дніпру. Для 100 людей це можливо, вони будуть плисти у зв’язці. Тиждень тому в Буковелі ми проводили подібний захід захід: 15 людей із різними ампутаціями тягнули в озері дві надувні гумові лодки з дітьми, які мають онкологічні захворювання та різні травми. Ми загорілися цією ідеєю, почали вивчати цей підхід і розуміємо, що це можливо. Будемо старатися зібрати сильних плавців і поставити рекорд", — повідомив Артем Грот.