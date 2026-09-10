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Новости Обстрелы Киева
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РФ ударила шахедом по АЗС в Голосеевском районе Киева: четверо пострадавших. ФОТОрепортаж

В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы. Позже стало известно об ударе по Голосеевскому району столицы.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По словам главы города, в Голосеевском районе в результате падения вражеского БПЛА повреждено нежилое здание.

Впоследствии мэр заявил о вызове медиков в Голосеевский район Киева.

"По предварительной информации, есть пострадавшие. Бригады выехали", - добавил он.

Воздушные силы предупреждали об угрозе реактивных БПЛА для Киева.

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Впоследствии Кличко сообщил, что российский БПЛА упал на территорию АЗС в Голосеевском районе.

Пожар и возгорание 1 автомобиля оперативно ликвидировали.
Три человека пострадали. Медики оказывают им помощь", - добавил он.

В ГСЧС также показали последствия вражеского удара.

Также возник пожар в 8-этажном нежилом здании.

Мэр Кличко заявил, что в результате удара РФ известно о четырех пострадавших. Троих раненых медики госпитализировали.

По данным полиции, пострадавшие находились недалеко от АЗС во время атаки.


удари шахедів Голосіївський
удари шахедів Голосіївський
удари шахедів Голосіївський

АЗС у Голосіївському районі Києва атакував шахед

Київ удари шахедів у Голосіївському
Київ удари шахедів у Голосіївському
Київ удари шахедів у Голосіївському
Київ удари шахедів у Голосіївському
Київ удари шахедів у Голосіївському
Київ удари шахедів у Голосіївському
Київ удари шахедів у Голосіївському
Київ удари шахедів у Голосіївському

Автор: 

Киев (27420) обстрел (35326)
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Топ комментарии
+13
Ходяча катастрофа 2019 не збирається шукати ніяких рішень ?

Чекаємо виборів на параші і сподіваємось, що вони пожаліють Київ потім? ******* стратегія
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10.09.2026 10:44 Ответить
+6
Відосік запише, поїде кудись і там буде закликати до ....
Накладе санкції на кацапські ютуб канали або на лайно мультик
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10.09.2026 10:46 Ответить
+5
Про те шо рашисти будують реактивні шахеди було відомо ще з прошлого року, тай розвідник буданов попереджав, напевно. І ніхто нічого не робив засоби протидії тим дронам. Ще на рашистів шось кажуть - на ішаках та конях вони їздять - регіт до небес. Дебілізм смарагдових презедентів зашкалює.
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10.09.2026 10:50 Ответить

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