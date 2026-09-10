РФ ударила шахедом по АЗС в Голосеевском районе Киева: четверо пострадавших. ФОТОрепортаж
В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы. Позже стало известно об ударе по Голосеевскому району столицы.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По словам главы города, в Голосеевском районе в результате падения вражеского БПЛА повреждено нежилое здание.
Впоследствии мэр заявил о вызове медиков в Голосеевский район Киева.
"По предварительной информации, есть пострадавшие. Бригады выехали", - добавил он.
Воздушные силы предупреждали об угрозе реактивных БПЛА для Киева.
Впоследствии Кличко сообщил, что российский БПЛА упал на территорию АЗС в Голосеевском районе.
Пожар и возгорание 1 автомобиля оперативно ликвидировали.
Три человека пострадали. Медики оказывают им помощь", - добавил он.
В ГСЧС также показали последствия вражеского удара.
Также возник пожар в 8-этажном нежилом здании.
Мэр Кличко заявил, что в результате удара РФ известно о четырех пострадавших. Троих раненых медики госпитализировали.
По данным полиции, пострадавшие находились недалеко от АЗС во время атаки.
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Чекаємо виборів на параші і сподіваємось, що вони пожаліють Київ потім? ******* стратегія
Накладе санкції на кацапські ютуб канали або на лайно мультик