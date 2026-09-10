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Новости Фото Обстрелы Киева
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РФ ударила шахедом по АЗС в Голосеевском районе Киева: четверо пострадавших. ФОТОрепортаж

В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы. Позже стало известно об ударе по Голосеевскому району столицы.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По словам главы города, в Голосеевском районе в результате падения вражеского БПЛА повреждено нежилое здание.

Впоследствии мэр заявил о вызове медиков в Голосеевский район Киева.

"По предварительной информации, есть пострадавшие. Бригады выехали", - добавил он.

Воздушные силы предупреждали об угрозе реактивных БПЛА для Киева.

Впоследствии Кличко сообщил, что российский БПЛА упал на территорию АЗС в Голосеевском районе.

Пожар и возгорание 1 автомобиля оперативно ликвидировали.
Три человека пострадали. Медики оказывают им помощь", - добавил он.

В ГСЧС также показали последствия вражеского удара.

Также возник пожар в 8-этажном нежилом здании.

Мэр Кличко заявил, что в результате удара РФ известно о четырех пострадавших. Троих раненых медики госпитализировали.

По данным полиции, пострадавшие находились недалеко от АЗС во время атаки.

АЗС у Голосіївському районі Києва атакував шахед
АЗС у Голосіївському районі Києва атакував шахед
АЗС у Голосіївському районі Києва атакував шахед

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АЗС у Голосіївському районі Києва атакував шахед
АЗС у Голосіївському районі Києва атакував шахед
АЗС у Голосіївському районі Києва атакував шахед
АЗС у Голосіївському районі Києва атакував шахед
АЗС у Голосіївському районі Києва атакував шахед
АЗС у Голосіївському районі Києва атакував шахед
АЗС у Голосіївському районі Києва атакував шахед
АЗС у Голосіївському районі Києва атакував шахед
АЗС у Голосіївському районі Києва атакував шахед

Автор: 

Киев (27432) обстрел (35369)
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Топ комментарии
+19
Ходяча катастрофа 2019 не збирається шукати ніяких рішень ?

Чекаємо виборів на параші і сподіваємось, що вони пожаліють Київ потім? ******* стратегія
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10.09.2026 10:44 Ответить
+10
Відосік запише, поїде кудись і там буде закликати до ....
Накладе санкції на кацапські ютуб канали або на лайно мультик
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10.09.2026 10:46 Ответить
+8
Ось його рішення😁 "Схоже, що війна триватиме також взимку", а потім ще одну зимку і ще і ще... і так до кінця доки ми всі потужно не здохнемо...)))
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10.09.2026 11:04 Ответить

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