РФ ударила шахедом по АЗС в Голосеевском районе Киева: четверо пострадавших. ФОТОрепортаж

В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы. Позже стало известно об ударе по Голосеевскому району столицы.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По словам главы города, в Голосеевском районе в результате падения вражеского БПЛА повреждено нежилое здание.

Впоследствии мэр заявил о вызове медиков в Голосеевский район Киева.

"По предварительной информации, есть пострадавшие. Бригады выехали", - добавил он.

Воздушные силы предупреждали об угрозе реактивных БПЛА для Киева.

Впоследствии Кличко сообщил, что российский БПЛА упал на территорию АЗС в Голосеевском районе.

Пожар и возгорание 1 автомобиля оперативно ликвидировали.

Три человека пострадали. Медики оказывают им помощь", - добавил он.

В ГСЧС также показали последствия вражеского удара.

Также возник пожар в 8-этажном нежилом здании.

Мэр Кличко заявил, что в результате удара РФ известно о четырех пострадавших. Троих раненых медики госпитализировали.

По данным полиции, пострадавшие находились недалеко от АЗС во время атаки.







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