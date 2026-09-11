"ПриватБанк" превратил ежедневные расходы украинцев в выгоду до 1000 грн в месяц в новом формате подписок

"ПриватБанк" официально открыл доступ к новому сервису — "Подписки". Отныне каждый клиент может выбрать свой уровень выгоды и получать до 1000 гривен ежемесячной совокупной экономии на повседневных покупках и услугах.

Об этом сообщили в компании, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно об обновлении?

Сервис разработан на основе анализа транзакций украинцев: 91% клиентов покупают продукты, 51% тратят на медицину, а треть регулярно оплачивает почтовые услуги, цифровые сервисы и топливо.

"В условиях войны наш приоритет — поддержать людей и предоставить эффективный инструмент для оптимизации бюджета. Мы создали специальные предложения именно для этих ключевых категорий, чтобы вы покупали то же, что и раньше, но с реальной выгодой. Это новый уровень финансовой свободы, где совокупная выгода может достигать 1000 гривен ежемесячно", — отметил Дмитрий Мусиенко, член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса.

Что предлагает банк?

Подписка — это доступ к предложениям от партнеров и дополнительные преимущества от банка, — уверяют в компании. Главное преимущество подписок — выгодные условия от популярных брендов каждый месяц:

Цифровые сервисы: кэшбэки до 200 гривен при оплате YouTube Premium, Megogo, Netflix, Spotify, ChatGPT, сервисов Google и Apple и других.

кэшбэки до 200 гривен при оплате YouTube Premium, Megogo, Netflix, Spotify, ChatGPT, сервисов Google и Apple и других. Почтовые услуги: кэшбэк до 100 гривен на доставку через "Новую почту", "Укрпочту", Meest и другие.

кэшбэк до 100 гривен на доставку через "Новую почту", "Укрпочту", Meest и другие. Топливо по более низкой цене: до 3 грн/л в дополнение к бонусам от WOG (с лимитом до 200 литров в месяц в самом крупном пакете). Сэкономленные средства можно потратить на топливо, кофе или лакомства на АЗС.

до 3 грн/л в дополнение к бонусам от WOG (с лимитом до 200 литров в месяц в самом крупном пакете). Сэкономленные средства можно потратить на топливо, кофе или лакомства на АЗС. Преимущества от "Сильпо": предложения месяца — кофе за 1 гривну, круассан за 1 гривну и до 200 гривен скидки на покупки онлайн и офлайн.

предложения месяца — кофе за 1 гривну, круассан за 1 гривну и до 200 гривен скидки на покупки онлайн и офлайн. Медицинские услуги: 5 телеконсультаций в месяц, неотложная медицинская помощь и медицинский консьерж.

Также будут доступны три уровня подписки.

Базовая (бесплатная)— отменены комиссии за переводы между картами банка с подпиской и бесплатное пополнение карт для выплат. "Приват PRO" (129 грн/мес)— преимущество для активных пользователей. Первый месяц — бесплатный пробный период. Совместный PRO (297 грн/мес)— выгода для семьи или компании до 5 человек.

Банк также анонсировал карту Air Light — карту, которая светится при расчете. Предзаказ на этот платежный аксессуар откроется уже в ближайшее время.

Подключить выбранный уровень можно самостоятельно в приложении Приват24 или в отделении банка.

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