"ПриватБанк" превратил ежедневные расходы украинцев в выгоду до 1000 грн в месяц в новом формате подписок
"ПриватБанк" официально открыл доступ к новому сервису — "Подписки". Отныне каждый клиент может выбрать свой уровень выгоды и получать до 1000 гривен ежемесячной совокупной экономии на повседневных покупках и услугах.
Об этом сообщили в компании, передает Цензор.НЕТ.
Что известно об обновлении?
Сервис разработан на основе анализа транзакций украинцев: 91% клиентов покупают продукты, 51% тратят на медицину, а треть регулярно оплачивает почтовые услуги, цифровые сервисы и топливо.
"В условиях войны наш приоритет — поддержать людей и предоставить эффективный инструмент для оптимизации бюджета. Мы создали специальные предложения именно для этих ключевых категорий, чтобы вы покупали то же, что и раньше, но с реальной выгодой. Это новый уровень финансовой свободы, где совокупная выгода может достигать 1000 гривен ежемесячно", — отметил Дмитрий Мусиенко, член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса.
Что предлагает банк?
Подписка — это доступ к предложениям от партнеров и дополнительные преимущества от банка, — уверяют в компании. Главное преимущество подписок — выгодные условия от популярных брендов каждый месяц:
- Цифровые сервисы: кэшбэки до 200 гривен при оплате YouTube Premium, Megogo, Netflix, Spotify, ChatGPT, сервисов Google и Apple и других.
- Почтовые услуги: кэшбэк до 100 гривен на доставку через "Новую почту", "Укрпочту", Meest и другие.
- Топливо по более низкой цене: до 3 грн/л в дополнение к бонусам от WOG (с лимитом до 200 литров в месяц в самом крупном пакете). Сэкономленные средства можно потратить на топливо, кофе или лакомства на АЗС.
- Преимущества от "Сильпо": предложения месяца — кофе за 1 гривну, круассан за 1 гривну и до 200 гривен скидки на покупки онлайн и офлайн.
- Медицинские услуги: 5 телеконсультаций в месяц, неотложная медицинская помощь и медицинский консьерж.
Также будут доступны три уровня подписки.
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Базовая (бесплатная)— отменены комиссии за переводы между картами банка с подпиской и бесплатное пополнение карт для выплат.
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"Приват PRO" (129 грн/мес)— преимущество для активных пользователей. Первый месяц — бесплатный пробный период.
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Совместный PRO (297 грн/мес)— выгода для семьи или компании до 5 человек.
Банк также анонсировал карту Air Light — карту, которая светится при расчете. Предзаказ на этот платежный аксессуар откроется уже в ближайшее время.
Подключить выбранный уровень можно самостоятельно в приложении Приват24 или в отделении банка.
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