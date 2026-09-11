ПриватБанк перетворив щоденні витрати українців на вигоду до 1000 грн на місяць у новому форматі підписок

ПриватБанк офіційно відкрив доступ до нового сервісу - "Підписки". Відтепер кожен клієнт може обрати власний рівень вигоди та отримувати до 1000 гривень щомісячної сукупної економії на щоденних покупках і сервісах.

Про це повідомили у компанії, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо про оновлення?

Сервіс розроблено на основі аналізу транзакцій українців: 91% клієнтів купують продукти, 51% витрачають на медицину, а третина регулярно оплачує поштові послуги, цифрові сервіси та пальне.

"У часи війни наш пріоритет - підтримати людей і дати дієвий інструмент для оптимізації бюджету. Ми створили спецпропозиції саме для цих ключових категорій, щоб ви купували те, що й раніше, але з реальною вигодою. Це новий рівень фінансової свободи, де сукупна вигода може сягати до 1000 гривень щомісяця", - зазначив Дмитро Мусієнко, член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу.

Що пропонує банк?

Підписка - це доступ до пропозицій від партнерів і додаткові переваги від банку, - запевняють у компанії. Головна перевага підписок - вигідні умови від популярних брендів щомісяця:

Цифрові сервіси: кешбеки до 200 гривень при сплаті YouTube Premium, Megogo, Netflix, Spotify, ChatGPT, сервіси Google та Apple та інші.

кешбеки до 200 гривень при сплаті YouTube Premium, Megogo, Netflix, Spotify, ChatGPT, сервіси Google та Apple та інші. Поштові послуги: кешбек до 100 гривень на доставки через "Нову пошту", "Укрпошту", Meest та інші.

кешбек до 100 гривень на доставки через "Нову пошту", "Укрпошту", Meest та інші. Дешевше пальне: до 3 грн/л додатково до бонусів від WOG (з лімітом до 200 літрів на місяць у найбільшому пакеті). Заощаджені кошти можна витратити на пальне, каву чи смаколики на АЗК.

до 3 грн/л додатково до бонусів від WOG (з лімітом до 200 літрів на місяць у найбільшому пакеті). Заощаджені кошти можна витратити на пальне, каву чи смаколики на АЗК. Вигода від "Сільпо": пропозиції місяця - кава за 1 гривню, круасан за 1 гривню та до 200 гривень знижки на покупки онлайн і офлайн.

пропозиції місяця - кава за 1 гривню, круасан за 1 гривню та до 200 гривень знижки на покупки онлайн і офлайн. Медичні послуги: 5 телеконсультацій на місяць, невідкладна меддопомога та медичний консьєрж.

Також існуватимуть три рівні підписки.

Базова (безкоштовна) - скасовані комісії на перекази між картками банку з підпискою та безкоштовне поповнення Карток для виплат. Приват PRO (129 грн/міс) - перевага для активних користувачів. Перший місяць - безкоштовний пробний період. Спільна PRO (297 грн/міс) - вигода для родини або компанії до 5 осіб.

Банк також анонсував картку Air Light - картку, яка світиться під час розрахунку. Передзамовлення на цей платіжний аксесуар відкриється вже незабаром.

Підключити обраний рівень можна самостійно у застосунку Приват24 або у відділенні банку.

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