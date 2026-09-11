ПриватБанк перетворив щоденні витрати українців на вигоду до 1000 грн на місяць у новому форматі підписок
ПриватБанк офіційно відкрив доступ до нового сервісу - "Підписки". Відтепер кожен клієнт може обрати власний рівень вигоди та отримувати до 1000 гривень щомісячної сукупної економії на щоденних покупках і сервісах.
Про це повідомили у компанії, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо про оновлення?
Сервіс розроблено на основі аналізу транзакцій українців: 91% клієнтів купують продукти, 51% витрачають на медицину, а третина регулярно оплачує поштові послуги, цифрові сервіси та пальне.
"У часи війни наш пріоритет - підтримати людей і дати дієвий інструмент для оптимізації бюджету. Ми створили спецпропозиції саме для цих ключових категорій, щоб ви купували те, що й раніше, але з реальною вигодою. Це новий рівень фінансової свободи, де сукупна вигода може сягати до 1000 гривень щомісяця", - зазначив Дмитро Мусієнко, член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу.
Що пропонує банк?
Підписка - це доступ до пропозицій від партнерів і додаткові переваги від банку, - запевняють у компанії. Головна перевага підписок - вигідні умови від популярних брендів щомісяця:
- Цифрові сервіси: кешбеки до 200 гривень при сплаті YouTube Premium, Megogo, Netflix, Spotify, ChatGPT, сервіси Google та Apple та інші.
- Поштові послуги: кешбек до 100 гривень на доставки через "Нову пошту", "Укрпошту", Meest та інші.
- Дешевше пальне: до 3 грн/л додатково до бонусів від WOG (з лімітом до 200 літрів на місяць у найбільшому пакеті). Заощаджені кошти можна витратити на пальне, каву чи смаколики на АЗК.
- Вигода від "Сільпо": пропозиції місяця - кава за 1 гривню, круасан за 1 гривню та до 200 гривень знижки на покупки онлайн і офлайн.
- Медичні послуги: 5 телеконсультацій на місяць, невідкладна меддопомога та медичний консьєрж.
Також існуватимуть три рівні підписки.
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Базова (безкоштовна) - скасовані комісії на перекази між картками банку з підпискою та безкоштовне поповнення Карток для виплат.
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Приват PRO (129 грн/міс) - перевага для активних користувачів. Перший місяць - безкоштовний пробний період.
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Спільна PRO (297 грн/міс) - вигода для родини або компанії до 5 осіб.
Банк також анонсував картку Air Light - картку, яка світиться під час розрахунку. Передзамовлення на цей платіжний аксесуар відкриється вже незабаром.
Підключити обраний рівень можна самостійно у застосунку Приват24 або у відділенні банку.
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