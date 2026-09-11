Будущий глава Минобороны Эстонии Херрем: Война в Украине может завершиться через полгода, а еще через шесть месяцев РФ может напасть на нас

Будущий министр обороны Эстонии Мартин Херрем считает, что война России против Украины может завершиться уже в течение полугода. После этого Москве, по его оценке, может потребоваться всего шесть месяцев, чтобы подготовиться к полномасштабной войне против Эстонии.

Об этом Херрем рассказал в интервью эстонскому ERR, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, Херрем призвал Эстонию уже сейчас готовиться к потенциальной российской агрессии после завершения войны против Украины. По самому худшему из озвученных им сценариев, угроза может возникнуть примерно через год.

"Когда может закончиться война в Украине? Завтра, вероятно, нет, но мы должны установить какой-то ориентир, и я считаю, что это может произойти в течение полугода, а может — в течение трех лет. Но какой самый короткий срок? Я бы сказал — шесть месяцев", — заявил Херрем.

Он подчеркнул, что после завершения войны в Украине России также может потребоваться некоторое время для подготовки к новому нападению.

"Сколько времени понадобится России, чтобы начать против нас настоящую войну? Я снова считаю, что для этого не потребуется больше шести месяцев", — сказал будущий глава Минобороны Эстонии.

По мнению Херрема, Эстония и НАТО в целом должны ускорить подготовку к возможной российской агрессии. Нынешние темпы такой подготовки он считает недостаточными.

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