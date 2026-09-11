Майбутній глава Міноборони Естонії Херрем: Війна в Україні може завершитися за пів року, а ще за шість місяців РФ може напасти на нас

Майбутній міністр оборони Естонії Мартін Херрем вважає, що війна Росії проти України може завершитися вже протягом пів року. Після цього Москві, за його оцінкою, може знадобитися ще лише шість місяців, щоб підготуватися до повномасштабної війни проти Естонії.

Про це Херрем розповів в інтерв’ю естонському ERR, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, Херрем закликав Естонію вже зараз готуватися до потенційної російської агресії після завершення війни проти України. За найгіршим із озвучених ним сценаріїв, загроза може постати приблизно через рік.

"Коли може завершитися війна в Україні? Завтра, ймовірно, ні, але ми повинні встановити якийсь орієнтир, і я вважаю, що це може статися протягом пів року, а може – протягом трьох років. Але який найкоротший термін? Я б сказав – шість місяців", – заявив Херрем.

Він наголосив, що після завершення війни в Україні Росії також може знадобитися небагато часу для підготовки до нового нападу.

"Скільки часу Росії потрібно буде, щоб розпочати проти нас справжню війну? Я знову вважаю, що для цього не потрібно більше шести місяців", – сказав майбутній глава Міноборони Естонії.

На думку Херрема, Естонія та НАТО загалом мають прискорити підготовку до можливої російської агресії. Нинішні темпи такої підготовки він вважає недостатніми.

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