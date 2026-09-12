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Новости Атака на Запорожье
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Последствия вражеской атаки на Запорожье: двое погибших, еще четверо получили травмы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 12 сентября российские войска атаковали Запорожье. В результате попадания погибли два человека, ещё четверо получили травмы. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Разрушен жилой дом

В результате атаки разрушен жилой дом. На месте возник пожар площадью 150 кв. м.

Спасатели извлекли из-под завалов тела двух погибших, а также пострадавшую.

Повреждены частный дом и хозяйственная постройка

Еще в двух местах в результате российской атаки повреждены частный жилой дом и хозяйственная постройка. На одном из объектов возник пожар.

Все возгорания ликвидированы. На местах ударов работали все экстренные службы.

Атака на Запорожье: из-под завалов извлекли тела двух погибших
Атака на Запорожье: из-под завалов извлекли тела двух погибших
Атака на Запорожье: из-под завалов извлекли тела двух погибших
Атака на Запорожье: из-под завалов извлекли тела двух погибших
Атака на Запорожье: из-под завалов извлекли тела двух погибших
Атака на Запорожье: из-под завалов извлекли тела двух погибших

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Запорожье (3216) обстрел (35369) Запорожская область (4875) Запорожский район (827)
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