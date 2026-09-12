Последствия вражеской атаки на Запорожье: двое погибших, еще четверо получили травмы. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночью 12 сентября российские войска атаковали Запорожье. В результате попадания погибли два человека, ещё четверо получили травмы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Разрушен жилой дом
В результате атаки разрушен жилой дом. На месте возник пожар площадью 150 кв. м.
Спасатели извлекли из-под завалов тела двух погибших, а также пострадавшую.
Повреждены частный дом и хозяйственная постройка
Еще в двух местах в результате российской атаки повреждены частный жилой дом и хозяйственная постройка. На одном из объектов возник пожар.
Все возгорания ликвидированы. На местах ударов работали все экстренные службы.
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