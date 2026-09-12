Наслідки ворожої атаки на Запоріжжя: двоє загиблих, ще четверо дістали травми. ФОТОрепортаж
Вночі 12 вересня російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок влучання загинули двоє людей, ще четверо дістали травми.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.
Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Зруйновано житловий будинок
Внаслідок атаки зруйновано житловий будинок. На місці виникла пожежа площею 150 кв. м.
Надзвичайники деблокували з-під завалів тіла двох загиблих людей, а також постраждалу.
Пошкоджені приватний будинок та господарська споруда
Ще на двох локаціях внаслідок російської атаки пошкоджено приватний житловий будинок і господарську споруду. На одному з об’єктів виникла пожежа.
Усі займання ліквідовано. На місцях ударів працювали всі екстрені служби.
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