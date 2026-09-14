Из-за воздушной атаки задерживаются пригородные поезда в 10 областях Украины

Утром 14 сентября из-за ограничений по безопасности, связанных с воздушной атакой РФ, задерживается ряд пригородных поездов в различных регионах Украины. Наибольшие задержки зафиксированы в Харьковской и Одесской областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила "Укрзализныця".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По состоянию на утро задержки зафиксированы в следующих областях:

Харьковская область — задерживаются, в частности, поезда № 6682 Власовка — Харьков-Пассажирский, № 6812 Чугуев — Харьков-Левада, № 6702 Змиев – Харьков-Пассажирский, №6508 Беляевка – Харьков-Пассажирский, №6684 Берестин – Харьков-Пассажирский, №6410 Савинцы – Харьков-Пассажирский, №6506 Златополь – Харьков-Пассажирский, № 6683 Мерефа – Берестин, № 6902 Огульцы – Харьков-Пассажирский и № 6173 Рогозянка – Харьков-Левада. Задержки составляют от более часа до 1 часа 26 минут.

Одесская область — поезд №6253 Подольск — Одесса-Главная задерживается на 1 час 54 минуты.

Черниговская область — задерживаются поезда № 6301 Нежин — Чернигов и № 6852 Славутич — Чернигов. Задержка поезда № 6301 увеличилась до более чем часа.

Киевская и Полтавская области — задерживаются поезда № 6805 Гребенка — Киев-Пассажирский и № 6802 Киев-Волынский — Гребенка.

Киевская, Сумская и Черниговская области — поезд № 896/895 Шостка — Фастов-1 задерживается на 20 минут.

Волынь и Ровенская область — поезд № 6356/6355 Ковель-Пасс. — Здолбунов-Пасс. задерживался на 43 минуты.

Житомирская область — поезд № 6451 Овруч — Коростень задержался на 27 минут.

Полтавская и Харьковская области — поезд №7012 "Полтава-Южная" — "Люботин" задерживается на 44 минуты.

Винницкая область — поезд № 6303 Козятин-1 — Винница задерживается на 1 час 15 минут.

Закарпатье и Львовская область — поезд № 835/836 Ужгород — Львов-Главный задерживается на 24 минуты.

В "Укрзализныце" подчеркнули, что в случае повышенной опасности поезда могут останавливаться.

Пассажиров призывают в случае воздушной тревоги не ждать поезд на платформе, а направляться к ближайшему укрытию или отойти на расстояние более 200 метров от железнодорожной инфраструктуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коммунальные аптеки Киева будут закрываться во время "красного" уровня опасности, – КГГА

Движение поездов, задержанных из-за воздушной тревоги, возобновляется после устранения угрозы.