Через повітряну атаку затримуються приміські поїзди у 10 областях України

Вранці 14 вересня через безпекові обмеження, пов'язані з повітряною атакою РФ, затримується низка приміських поїздів у різних регіонах України. Найбільші затримки зафіксовані на Харківщині та Одещині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила "Укрзалізниця".

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Станом на ранок затримки зафіксовані у таких областях:

Харківщина - затримуються, зокрема, поїзди №6682 Власівка – Харків-Пасажирський, №6812 Чугуїв – Харків-Левада, №6702 Зміїв – Харків-Пасажирський, №6508 Біляївка – Харків-Пасажирський, №6684 Берестин – Харків-Пасажирський, №6410 Савинці – Харків-Пасажирський, №6506 Златопіль – Харків-Пасажирський, №6683 Мерефа – Берестин, №6902 Огульці – Харків-Пасажирський та №6173 Рогозянка – Харків-Левада. Затримки становлять від понад години до 1 години 26 хвилин.

Одещина - поїзд №6253 Подільськ – Одеса-Головна затримується на 1 годину 54 хвилини.

Чернігівщина - затримуються поїзди №6301 Ніжин – Чернігів та №6852 Славутич – Чернігів. Затримка поїзда №6301 зросла до понад години.

Київщина та Полтавщина - затримуються поїзди №6805 Гребінка – Київ-Пасажирський та №6802 Київ-Волинський – Гребінка.

Київщина, Сумщина та Чернігівщина - поїзд №896/895 Шостка – Фастів-1 затримується на 20 хвилин.

Волинь та Рівненщина - поїзд №6356/6355 Ковель-Пас. – Здолбунів-Пас. затримувався на 43 хвилини.

Житомирщина - поїзд №6451 Овруч – Коростень затримувався на 27 хвилин.

Полтавщина та Харківщина - поїзд №7012 Полтава-Південна – Люботин затримується на 44 хвилини.

Вінниччина - поїзд №6303 Козятин-1 – Вінниця затримується на 1 годину 15 хвилин.

Закарпаття та Львівщина - поїзд №835/836 Ужгород – Львів-Головний затримується на 24 хвилини.

В "Укрзалізниці" наголосили, що у разі підвищеної небезпеки поїзди можуть зупинятися.

Пасажирів закликають у разі повітряної тривоги не чекати на потяг на платформі, а прямувати до найближчого укриття або відійти на відстань понад 200 метрів від залізничної інфраструктури.

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Рух поїздів, які затримуються через повітряну тривогу, відновлюється після завершення загрози.