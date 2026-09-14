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Через повітряну атаку затримуються приміські поїзди у 10 областях України
Вранці 14 вересня через безпекові обмеження, пов'язані з повітряною атакою РФ, затримується низка приміських поїздів у різних регіонах України. Найбільші затримки зафіксовані на Харківщині та Одещині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила "Укрзалізниця".
Станом на ранок затримки зафіксовані у таких областях:
- Харківщина - затримуються, зокрема, поїзди №6682 Власівка – Харків-Пасажирський, №6812 Чугуїв – Харків-Левада, №6702 Зміїв – Харків-Пасажирський, №6508 Біляївка – Харків-Пасажирський, №6684 Берестин – Харків-Пасажирський, №6410 Савинці – Харків-Пасажирський, №6506 Златопіль – Харків-Пасажирський, №6683 Мерефа – Берестин, №6902 Огульці – Харків-Пасажирський та №6173 Рогозянка – Харків-Левада. Затримки становлять від понад години до 1 години 26 хвилин.
- Одещина - поїзд №6253 Подільськ – Одеса-Головна затримується на 1 годину 54 хвилини.
- Чернігівщина - затримуються поїзди №6301 Ніжин – Чернігів та №6852 Славутич – Чернігів. Затримка поїзда №6301 зросла до понад години.
- Київщина та Полтавщина - затримуються поїзди №6805 Гребінка – Київ-Пасажирський та №6802 Київ-Волинський – Гребінка.
- Київщина, Сумщина та Чернігівщина - поїзд №896/895 Шостка – Фастів-1 затримується на 20 хвилин.
- Волинь та Рівненщина - поїзд №6356/6355 Ковель-Пас. – Здолбунів-Пас. затримувався на 43 хвилини.
- Житомирщина - поїзд №6451 Овруч – Коростень затримувався на 27 хвилин.
- Полтавщина та Харківщина - поїзд №7012 Полтава-Південна – Люботин затримується на 44 хвилини.
- Вінниччина - поїзд №6303 Козятин-1 – Вінниця затримується на 1 годину 15 хвилин.
- Закарпаття та Львівщина - поїзд №835/836 Ужгород – Львів-Головний затримується на 24 хвилини.
В "Укрзалізниці" наголосили, що у разі підвищеної небезпеки поїзди можуть зупинятися.
Пасажирів закликають у разі повітряної тривоги не чекати на потяг на платформі, а прямувати до найближчого укриття або відійти на відстань понад 200 метрів від залізничної інфраструктури.
Рух поїздів, які затримуються через повітряну тривогу, відновлюється після завершення загрози.
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