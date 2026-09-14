Норвегия профинансировала энергооборудование для Днепропетровской области на сумму свыше 76 тыс. евро
Норвегия выделила средства на новую партию оборудования для энергетической инфраструктуры Днепропетровской области на сумму 76 448 евро. Регион получит промышленные задвижки и запорные клапаны, необходимые, в частности, для ремонта поврежденных энергетических объектов.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, оборудование было закуплено на средства Норвегии через Фонд энергетической поддержки Украины.
В партию вошли стальные и чугунные задвижки и промышленные запорные клапаны. Их используют для регулирования потоков воды и пара в энергетических системах.
В Минэнерго пояснили, что такое оборудование также позволяет предотвращать утечки и потери давления, а также безопасно проводить ремонт поврежденных объектов энергетической инфраструктуры.
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