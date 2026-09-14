Норвегія профінансувала енергообладнання для Дніпропетровщини на понад 76 тис. євро

Норвегія профінансувала нову партію обладнання для енергетичної інфраструктури Дніпропетровщини на 76 448 євро. Регіон отримає промислові засувки та запірні клапани, необхідні, зокрема, для ремонту пошкоджених енергооб’єктів.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, обладнання закупили коштом Норвегії через Фонд енергетичної підтримки України.

До партії увійшли сталеві та чавунні засувки й промислові запірні клапани. Їх використовують для регулювання потоків води та пари в енергетичних системах.

У Міненерго пояснили, що таке обладнання також дає змогу запобігати витокам і втратам тиску та безпечно проводити ремонт пошкоджених об’єктів енергетичної інфраструктури.

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