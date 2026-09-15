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Новости Цены на продукты Снижение цен на лекарства
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Из-за роста цен во время военного положения в Раде готовят решение по удешевлению продуктов, лекарств и детских товаров

Рада рассмотрит снижение НДС на продукты, лекарства и детские товары до 5%

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №16069, в котором предлагается снизить ставки НДС на ряд социально значимых товаров. В частности, для основных продуктов питания, лекарств, медицинских изделий и детских товаров ставку планируется установить на уровне 5%.

Об этом говорится в законопроекте №16069, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается в пояснительной записке к документу, авторы инициативы связывают необходимость изменений с ростом цен на товары первой необходимости и снижением доходов части населения в условиях длительного военного положения.

Поскольку НДС фактически включается в конечную стоимость товара, депутаты рассчитывают, что снижение ставки позволит сократить налоговую составляющую цены и сделать товары первой необходимости более доступными.

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На какие товары хотят снизить НДС

Законопроект предусматривает снижение НДС на лекарственные средства и медицинские изделия с нынешних 7% до 5%. Льготную ставку также предлагают применять к лекарствам, изготовленным в аптеках, пищевым продуктам для специальных медицинских целей, отдельным средствам санитарной гигиены и детским товарам.

НДС на уровне 5% предлагается установить и для базовых продуктов питания. В перечень входят, в частности, мясо, рыба, молочные продукты, овощи, фрукты, мука, крупы, растительное масло, макаронные и хлебобулочные изделия.

Отдельно законопроект предлагает установить ставку НДС в размере 7% на товары для автономного и резервного электропитания, необходимые домохозяйствам во время перебоев с электричеством. Эту льготу предлагается сохранить до приобретения Украиной полноправного членства в ЕС.

Авторы документа отмечают, что применение пониженных ставок НДС к товарам, удовлетворяющим базовые потребности населения, также соответствует практике стран Европейского Союза.

Пока речь идет лишь о законодательном предложении - указанные ставки НДС еще не вступили в силу.

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ВР (28401) законопроект (3354) НДС (429) продукты (1567) цены (2287) цены на лекарства (4)
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Топ комментарии
+2
п*здець!
ці зелені дегенерати полізли керувати економікою вручну, розпорядженнями та указами?
продукти зникнуть остаточно!
все зникне остаточно!

***** буде ззовні нищити україну!
чудо юди доб'ють з середини україну!

пережити зиму, буде дійсно важко!
ееехххххх.......
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15.09.2026 11:15 Ответить
+2
Корецький цього не переживе. Він навпаки вимагає підвищення податків з одночасним обмеженням заробітних плат і пенсій, соцвиплат і допомог, а пан бужанський пропонує лікаідувати в складі заробітних плат премії і доплати за інтенсивність праці, так само пропонується максимально не надавати лікарняних, скорочувати лікування людей в комунальних лікарнях, і навіть утримати раніше виплачені якщо знайдуть рідстави вважати, що людина з поламаною ногою не вийшла на роботу.
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15.09.2026 11:16 Ответить
+1
Здешевить потрібно було ще три роки тому хочаб.
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15.09.2026 11:13 Ответить

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