Из-за роста цен во время военного положения в Раде готовят решение по удешевлению продуктов, лекарств и детских товаров

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №16069, в котором предлагается снизить ставки НДС на ряд социально значимых товаров. В частности, для основных продуктов питания, лекарств, медицинских изделий и детских товаров ставку планируется установить на уровне 5%.

Об этом говорится в законопроекте №16069, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается в пояснительной записке к документу, авторы инициативы связывают необходимость изменений с ростом цен на товары первой необходимости и снижением доходов части населения в условиях длительного военного положения.

Поскольку НДС фактически включается в конечную стоимость товара, депутаты рассчитывают, что снижение ставки позволит сократить налоговую составляющую цены и сделать товары первой необходимости более доступными.

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На какие товары хотят снизить НДС

Законопроект предусматривает снижение НДС на лекарственные средства и медицинские изделия с нынешних 7% до 5%. Льготную ставку также предлагают применять к лекарствам, изготовленным в аптеках, пищевым продуктам для специальных медицинских целей, отдельным средствам санитарной гигиены и детским товарам.

НДС на уровне 5% предлагается установить и для базовых продуктов питания. В перечень входят, в частности, мясо, рыба, молочные продукты, овощи, фрукты, мука, крупы, растительное масло, макаронные и хлебобулочные изделия.

Отдельно законопроект предлагает установить ставку НДС в размере 7% на товары для автономного и резервного электропитания, необходимые домохозяйствам во время перебоев с электричеством. Эту льготу предлагается сохранить до приобретения Украиной полноправного членства в ЕС.

Авторы документа отмечают, что применение пониженных ставок НДС к товарам, удовлетворяющим базовые потребности населения, также соответствует практике стран Европейского Союза.

Пока речь идет лишь о законодательном предложении - указанные ставки НДС еще не вступили в силу.

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