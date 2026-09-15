Из-за роста цен во время военного положения в Раде готовят решение по удешевлению продуктов, лекарств и детских товаров
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №16069, в котором предлагается снизить ставки НДС на ряд социально значимых товаров. В частности, для основных продуктов питания, лекарств, медицинских изделий и детских товаров ставку планируется установить на уровне 5%.
Об этом говорится в законопроекте №16069, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, авторы инициативы связывают необходимость изменений с ростом цен на товары первой необходимости и снижением доходов части населения в условиях длительного военного положения.
Поскольку НДС фактически включается в конечную стоимость товара, депутаты рассчитывают, что снижение ставки позволит сократить налоговую составляющую цены и сделать товары первой необходимости более доступными.
На какие товары хотят снизить НДС
Законопроект предусматривает снижение НДС на лекарственные средства и медицинские изделия с нынешних 7% до 5%. Льготную ставку также предлагают применять к лекарствам, изготовленным в аптеках, пищевым продуктам для специальных медицинских целей, отдельным средствам санитарной гигиены и детским товарам.
НДС на уровне 5% предлагается установить и для базовых продуктов питания. В перечень входят, в частности, мясо, рыба, молочные продукты, овощи, фрукты, мука, крупы, растительное масло, макаронные и хлебобулочные изделия.
Отдельно законопроект предлагает установить ставку НДС в размере 7% на товары для автономного и резервного электропитания, необходимые домохозяйствам во время перебоев с электричеством. Эту льготу предлагается сохранить до приобретения Украиной полноправного членства в ЕС.
Авторы документа отмечают, что применение пониженных ставок НДС к товарам, удовлетворяющим базовые потребности населения, также соответствует практике стран Европейского Союза.
Пока речь идет лишь о законодательном предложении - указанные ставки НДС еще не вступили в силу.
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ці зелені дегенерати полізли керувати економікою вручну, розпорядженнями та указами?
продукти зникнуть остаточно!
все зникне остаточно!
***** буде ззовні нищити україну!
чудо юди доб'ють з середини україну!
пережити зиму, буде дійсно важко!
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