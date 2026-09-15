Через зростання цін під час воєнного стану в Раді готують рішення для здешевлення продуктів, ліків та дитячих товарів
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16069, яким пропонується знизити ставки ПДВ на низку соціально значущих товарів. Зокрема, для базових продуктів харчування, ліків, медичних виробів та дитячих товарів ставку хочуть встановити на рівні 5%.
Про це йдеться у законопроєкті №16069, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається у поясненні до документа, автори ініціативи пов’язують необхідність змін зі зростанням цін на товари першої необхідності та зниженням доходів частини населення в умовах тривалого воєнного стану.
Оскільки ПДВ фактично включається у кінцеву вартість товару, депутати розраховують, що зменшення ставки дозволить скоротити податкову складову ціни та зробити базові товари доступнішими.
На які товари хочуть знизити ПДВ
Законопроєкт передбачає зниження ПДВ на лікарські засоби та медичні вироби з нинішніх 7% до 5%. Пільгову ставку також пропонують застосовувати до ліків, виготовлених в аптеках, харчових продуктів для спеціальних медичних цілей, окремих засобів санітарної гігієни та дитячих товарів.
ПДВ на рівні 5% пропонується встановити і для базових продуктів харчування. До переліку входять, зокрема, м’ясо, риба, молочні продукти, овочі, фрукти, борошно, крупи, олія, макаронні та хлібобулочні вироби.
Окремо законопроєкт пропонує встановити ставку ПДВ у 7% на товари для автономного та резервного електроживлення, необхідні домогосподарствам під час перебоїв зі світлом. Цю пільгу пропонується зберігати до набуття Україною повноправного членства в ЄС.
Автори документа зазначають, що застосування знижених ставок ПДВ до товарів, які задовольняють базові потреби населення, також відповідає практиці країн Європейського Союзу.
Наразі йдеться лише про законодавчу пропозицію – зазначені ставки ПДВ ще не набули чинності.
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ці зелені дегенерати полізли керувати економікою вручну, розпорядженнями та указами?
продукти зникнуть остаточно!
все зникне остаточно!
***** буде ззовні нищити україну!
чудо юди доб'ють з середини україну!
пережити зиму, буде дійсно важко!
ееехххххх.......
гнать депутатів із Ради . І всіх на фронт