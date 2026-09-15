Через зростання цін під час воєнного стану в Раді готують рішення для здешевлення продуктів, ліків та дитячих товарів

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16069, яким пропонується знизити ставки ПДВ на низку соціально значущих товарів. Зокрема, для базових продуктів харчування, ліків, медичних виробів та дитячих товарів ставку хочуть встановити на рівні 5%.

Про це йдеться у законопроєкті №16069, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається у поясненні до документа, автори ініціативи пов’язують необхідність змін зі зростанням цін на товари першої необхідності та зниженням доходів частини населення в умовах тривалого воєнного стану.

Оскільки ПДВ фактично включається у кінцеву вартість товару, депутати розраховують, що зменшення ставки дозволить скоротити податкову складову ціни та зробити базові товари доступнішими.

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На які товари хочуть знизити ПДВ

Законопроєкт передбачає зниження ПДВ на лікарські засоби та медичні вироби з нинішніх 7% до 5%. Пільгову ставку також пропонують застосовувати до ліків, виготовлених в аптеках, харчових продуктів для спеціальних медичних цілей, окремих засобів санітарної гігієни та дитячих товарів.

ПДВ на рівні 5% пропонується встановити і для базових продуктів харчування. До переліку входять, зокрема, м’ясо, риба, молочні продукти, овочі, фрукти, борошно, крупи, олія, макаронні та хлібобулочні вироби.

Окремо законопроєкт пропонує встановити ставку ПДВ у 7% на товари для автономного та резервного електроживлення, необхідні домогосподарствам під час перебоїв зі світлом. Цю пільгу пропонується зберігати до набуття Україною повноправного членства в ЄС.

Автори документа зазначають, що застосування знижених ставок ПДВ до товарів, які задовольняють базові потреби населення, також відповідає практиці країн Європейського Союзу.

Наразі йдеться лише про законодавчу пропозицію – зазначені ставки ПДВ ще не набули чинності.

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