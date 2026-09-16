Штрафы для водителей за громкий выхлоп: Рада приняла законопроект в первом чтении

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект № 15358, предусматривающий штрафы за превышение допустимого уровня шума транспортными средствами.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

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"Мой совместно с коллегами законопроект № 15358 о штрафах за управление транспортом с превышением допустимого уровня шума принят в первом чтении", — говорится в сообщении.

Решение поддержал 261 депутат.

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Начальник Департамента патрульной полиции Белошицкий заявил, что документ предлагает ввести штрафы за превышение допустимого уровня шума двигателей и выхлопных систем.

"В период действия военного положения штрафы составляют 1 000 необлагаемых минимумов граждан за первое нарушение и 2 000 — за повторное.



Законопроект, в частности, направлен на устранение негативного психологического воздействия на граждан в наших городах и фактора акустической дезориентации сил ПВО и мобильных огневых групп", — пояснил он.

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