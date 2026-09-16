РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13849 посетителей онлайн
Новости Штрафы за нарушение ПДД
1 240 37

Штрафы для водителей за громкий выхлоп: Рада приняла законопроект в первом чтении

Штрафы за громкие выхлопы: Рада в первом чтении приняла законопроект

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект № 15358, предусматривающий штрафы за превышение допустимого уровня шума транспортными средствами.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Мой совместно с коллегами законопроект № 15358 о штрафах за управление транспортом с превышением допустимого уровня шума принят в первом чтении", — говорится в сообщении.

Решение поддержал 261 депутат.

Штрафы за громкие выхлопы: Рада в первом чтении приняла законопроект

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новых штрафов за превышение скорости не будет: Рада провалила голосование

Начальник Департамента патрульной полиции Белошицкий заявил, что документ предлагает ввести штрафы за превышение допустимого уровня шума двигателей и выхлопных систем.

"В период действия военного положения штрафы составляют 1 000 необлагаемых минимумов граждан за первое нарушение и 2 000 — за повторное.

Законопроект, в частности, направлен на устранение негативного психологического воздействия на граждан в наших городах и фактора акустической дезориентации сил ПВО и мобильных огневых групп", — пояснил он.

Читайте: Бюджет-2027: насколько вырастет прожиточный минимум и чьи зарплаты "заморозят"

Автор: 

ВР (28409) водители (521) штраф (1340) Билошицкий Алексей (119) Железняк Ярослав (663)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
мотоциклів та мопедів це стосується? бо виродки малолітні вжек дістали!
показать весь комментарий
16.09.2026 15:23 Ответить
+4
Прийняли - це добре і правильно. А механізм реалізації є? Щоб виписати постанову, треба докази, а для цього у кожного екіпажу патрульки має бути сертифікований (!) засіб вимірювання.
показать весь комментарий
16.09.2026 15:33 Ответить
+2
Невже почнуть штрафувати отих льотчиків сумачєчіх?
показать весь комментарий
16.09.2026 15:25 Ответить

Загрузка...

 
 