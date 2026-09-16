Штрафи для водіїв за гучний вихлоп: Рада ухвалила законопроєкт у першому читанні
Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №15358, який передбачає штрафи за перевищення допустимого рівня шуму транспортними засобами.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Мій з колегами законопроект #15358 щодо штрафів за керування транспортом із перевищенням допустимого рівня шуму прийнято у першому читанні", - йдеться в повідомленні.
Рішення підтримав 261 парламентар.
Начальник Департаменту патрульної поліції Білошицький заявив, що документ пропонує запровадити штрафи за перевищення допустимого рівня шуму двигунів і вихлопних систем.
"В період дії воєнного стану штрафи становлять 1 000 неоподаткованих мінімумів громадян за перше порушення та 2 000 - за повторне.
Законопроєкт, зокрема, спрямований на усунення негативного психологічного впливу на громадян у наших містах та чинника акустичної дезорієнтації сил ППО і мобільних вогневих груп", - пояснив він.
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