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Новини Штрафи за порушення ПДР
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Штрафи для водіїв за гучний вихлоп: Рада ухвалила законопроєкт у першому читанні

Штрафи за гучні вихлопи: Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №15358, який передбачає штрафи за перевищення допустимого рівня шуму транспортними засобами.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Мій з колегами законопроект #15358 щодо штрафів за керування транспортом із перевищенням допустимого рівня шуму прийнято у першому читанні", - йдеться в повідомленні.

Рішення підтримав 261 парламентар.

Штрафи за гучні вихлопи: Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нових штрафів за перевищення швидкості не буде: Рада провалила голосування

Начальник Департаменту патрульної поліції Білошицький заявив, що документ пропонує запровадити штрафи за перевищення допустимого рівня шуму двигунів і вихлопних систем.

"В період дії воєнного стану штрафи становлять 1 000 неоподаткованих мінімумів громадян за перше порушення та 2 000 - за повторне.

Законопроєкт, зокрема, спрямований на усунення негативного психологічного впливу на громадян у наших містах та чинника акустичної дезорієнтації сил ППО і мобільних вогневих груп", - пояснив він.

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Автор: 

ВР (11639) водій (425) штраф (943) Білошицький Олексій (123) Железняк Ярослав (740)
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Топ коментарі
+10
мотоциклів та мопедів це стосується? бо виродки малолітні вжек дістали!
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16.09.2026 15:23 Відповісти
+4
Прийняли - це добре і правильно. А механізм реалізації є? Щоб виписати постанову, треба докази, а для цього у кожного екіпажу патрульки має бути сертифікований (!) засіб вимірювання.
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16.09.2026 15:33 Відповісти
+2
Невже почнуть штрафувати отих льотчиків сумачєчіх?
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16.09.2026 15:25 Відповісти

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