Нових штрафів за перевищення швидкості не буде: Рада провалила голосування

Верховна Рада не змогла підтримати законопроєкт №15348, що запроваджував нові штрафи за перевищення швидкості.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Рішення підтримали 225 парламентарів, чого не вистачило для ухвалення закону.

Що пропонував законопроєкт?

Так, у ньому пропонувалося доповнити КУпАП новою статтею 122-6, якою визначатимуться виключно порушення, пов’язані із перевищенням встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів.

"У цій статті визначається така градація за перевищення встановлених обмежень швидкості руху

транспортних засобів:

1) більш як на 20 км/год – штраф 680 грн. (40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);

2) більш як на 40 км/год – штраф 2040 грн. (120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);

3) більш як на 60 км/год – штраф 2720 грн. (160 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);

4) більш як на 80 км/год – штраф 3400 грн. (200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);

5) перевищення, передбачені у частинах третій або четвертій цієї статті, вчинені особою, яка п’ять та більше разів протягом року піддавалася адміністративному стягненню за вчинення будь-якого порушення, передбаченого частинами третьою або четвертою цієї статті, – 17000 грн. (1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян)", - зазначив Железняк.

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Альтернативний проєкт закону також провалили

Законопроєкт №15348-1 підтримали 198 нардепів.

Йдеться про підвищення відповідальності за повторне протягом року порушення правил проїзду пішохідних переходів, перехресть, обгону і зустрічного роз’їзду, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, ненадання переваги у русі пішоходам.

"Підвищення відповідальності за керування без прав, та особами, яких обмежено у праві керування Скасування "порога безкарності" у 20 км/год. Законопроєкт пропонує встановити відповідальність за перевищення швидкості більш ніж на 10 км/год.

За ДТП, які спричинили смерть або тяжкі тілесні - обов’язкове додаткове покарання у вигляді позбавлення права керувати т/з на строк від 3 до 8 років, а також посилення відповідальності за повторні такі правопорушення", - підсумував Железняк.

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