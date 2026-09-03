84% українців підтримують позбавлення прав водіїв, які систематично порушують ПДР, - опитування

Більшість українців підтримують посилення відповідальності за небезпечні порушення правил дорожнього руху, зокрема позбавлення водійських прав, кримінальну відповідальність за керування після такого позбавлення та підвищення штрафів за перевищення швидкості

Про це свідчать дані опитування Info Sapiens, проведені на замовлення Центру демократії та верховенства права в рамках Кампанії "За безпечні дороги" у серпні 2026 року, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зазначається, що 84% українців підтримують позбавлення права керування водіїв, які систематично вчиняють небезпечні порушення ПДР – наприклад, значно перевищують швидкість, проїжджають на заборонний сигнал світлофора або не надають перевагу пішоходам на пішохідних переходах.

Водночас це підтримують 86% тих, хто керує регулярно, 85% тих, хто керує рідко, та 83% тих, хто не керує автомобілем. Серед жінок підтримка становить 86%, серед чоловіків – 83%.

Керування без прав

79% респондентів підтримують запровадження кримінальної відповідальності для водіїв, які продовжують сідати за кермо після позбавлення права керування.

Серед регулярних водіїв цей захід підтримують 74%, серед тих, хто керує рідко, – 82%, серед тих, хто не керує автомобілем, – 81%.

Перевищення швидкості

77% опитаних підтримують суттєве підвищення штрафів за перевищення швидкості. Важливо, що більшість на підтримку такого рішення є і серед людей, які регулярно перебувають за кермом: 65% регулярних водіїв підтримують суттєве підвищення штрафів. Серед тих, хто керує автомобілем рідко, підтримка становить 69%, серед тих, хто не керує, – 86%.

Також громадян запитали про ставлення до зміни чинного порогу притягнення до відповідальності за перевищення швидкості.

58% українців підтримують запровадження відповідальності за перевищення дозволеної швидкості більш ніж на 10 км/год замість чинних 20 км/год.

Хто брав участь в опитуванні?

Серед учасників дослідження 32% регулярно керують автомобілем, 7% – керують рідко, 61% – не керують автомобілем. Серед чоловіків регулярно керують 49%, серед жінок – 18%. Найбільша частка регулярних водіїв – серед респондентів віком 30–49 років.

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Методологія

Опитування проводилося з 8 до 23 серпня 2026 року. У ньому взяли участь 1000 респондентів віком від 16 років. Вибірка репрезентативна для населення України за статтю, віком, розміром населеного пункту та областю до повномасштабного вторгнення відповідно до останніх офіційних даних Державної служби статистики станом на 01.01.2022р. Дослідження охоплювало всю Україну, крім тимчасово окупованих територій та територій, де відсутній український мобільний зв’язок. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1% з вірогідністю 0,95.

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