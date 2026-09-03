84% украинцев поддерживают лишение прав водителей, систематически нарушающих ПДД, - опрос

Большинство украинцев поддерживают ужесточение ответственности за опасные нарушения правил дорожного движения, в частности лишение водительских прав, уголовную ответственность за управление транспортным средством после такого лишения и повышение штрафов за превышение скорости

Об этом свидетельствуют данные опроса Info Sapiens, проведенного по заказу Центра демократии и верховенства права в рамках кампании "За безопасные дороги" в августе 2026 года, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Отмечается, что 84% украинцев поддерживают лишение права управления водителей, которые систематически совершают опасные нарушения ПДД — например, значительно превышают скорость, проезжают на запрещающий сигнал светофора или не уступают дорогу пешеходам на пешеходных переходах.

При этом это поддерживают 86% тех, кто водит регулярно, 85% тех, кто водит редко, и 83% тех, кто не водит автомобиль. Среди женщин поддержка составляет 86%, среди мужчин — 83%.

Вождение без прав

79% респондентов поддерживают введение уголовной ответственности для водителей, которые продолжают садиться за руль после лишения водительских прав.

Среди тех, кто водит регулярно, эту меру поддерживают 74%, среди тех, кто водит редко, — 82%, среди тех, кто не водит автомобиль, — 81%.

Превышение скорости

77% опрошенных поддерживают существенное повышение штрафов за превышение скорости. Важно, что большинство в поддержку такого решения есть и среди людей, которые регулярно садятся за руль: 65% регулярных водителей поддерживают существенное повышение штрафов. Среди тех, кто редко садится за руль, поддержка составляет 69%, среди тех, кто не водит, – 86%.

Также граждан спросили об отношении к изменению действующего порога привлечения к ответственности за превышение скорости.

58% украинцев поддерживают введение ответственности за превышение допустимой скорости более чем на 10 км/ч вместо действующих 20 км/ч.

Кто принимал участие в опросе?

Среди участников исследования 32% регулярно водят автомобиль, 7% — водят редко, 61% — не водят автомобиль. Среди мужчин регулярно водят 49%, среди женщин — 18%. Наибольшая доля регулярных водителей — среди респондентов в возрасте 30–49 лет.

Читайте также: Стоит ввести штрафные баллы за нарушение ПДД и отправлять на пересдачу, — Белошицкий

Методология

Опрос проводился с 8 по 23 августа 2026 года. В нем приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 16 лет. Выборка репрезентативна для населения Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и области до полномасштабного вторжения в соответствии с последними официальными данными Государственной службы статистики по состоянию на 01.01.2022 г. Исследование охватило всю Украину, кроме временно оккупированных территорий и территорий, где отсутствует украинская мобильная связь. Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с достоверностью 0,95.

Читайте: На дорогах Киева и области с 31 августа будут работать три "фантомных патруля"