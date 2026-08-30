На дорогах Киева и области с 31 августа будут работать три "фантомных патруля"

С 31 августа "фантомные патрули" возобновляют работу на дорогах Украины. Сначала три специальных автомобиля будут работать в Киеве и Киевской области, а впоследствии их планируют запустить и в других регионах. "Фантомы" будут автоматически фиксировать превышение скорости без необходимости останавливать нарушителей.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава патрульной полиции Алексей Белошицкий, сообщает Цензор.НЕТ.

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"С завтрашнего дня три "фантомных патруля" будут работать в Киеве и Киевской области, а позже — в других областях. Также их количество увеличится в будущем", — написал Белошицкий и ответил на самые популярные вопросы

Что же такое "фантомы"?

Это специальные автомобили, которые внешне почти не отличаются от обычных машин. Они оснащены современными системами автоматической фиксации нарушений скоростного режима и предназначены для повышения уровня безопасности дорожного движения.

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Как происходит фиксация административного правонарушения и привлечение нарушителя к ответственности?

Эти автомобили оснащены системами контроля скорости движущихся транспортных средств, которые позволяют измерять скорость как во время движения самого "фантома", так и когда он стоит в определенном месте.

После фиксации правонарушения происходит считывание и распознавание номерных знаков с последующей проверкой в базах данных.

После этого метаданные с соответствующей информацией отправляются в систему автоматической фиксации, которая их обрабатывает и автоматически формирует постановление об административном правонарушении.

Почти все нарушения скоростного режима будут фиксироваться в автоматическом режиме без остановки транспортного средства нарушителя.

Могут ли "фантомы" фиксировать нарушения в обоих направлениях движения?

Да. Система способна фиксировать превышение скорости как в попутном, так и во встречном направлениях движения.

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Возможна ли фиксация правонарушений не в автоматическом режиме?

Да. В неавтоматическом режиме фиксация нарушений ПДД будет осуществляться спецавтомобилем с помощью двух видеокамер, которыми он оснащен. Они способны фиксировать нарушения ПДД, происходящие впереди и сзади служебного автомобиля. В случае фиксации наиболее дерзких правонарушений (например, создания аварийной ситуации) инспекторы, находящиеся в "фантоме", могут остановить нарушителя в соответствии с требованиями ст. 35 Закона Украины "О Национальной полиции" и рассмотреть дело об административном правонарушении.

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Главная цель "фантомов" - сокращение числа пострадавших и погибших на дорогах Украины.

"В планах — увеличение количества "фантомов" и их присутствия на дорогах. Следите за обновлениями и ведите машину ответственно. Продолжаем работать ради вашей безопасности!", — подчеркнул Белошицкий