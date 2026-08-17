После ДТП в Киеве Зеленский поручил подготовить постановление СНБО об ужесточении ответственности за нарушение ПДД

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время состоится заседание СНБО относительно ситуации на украинских дорогах.

Об этом он заявил в вечернем обращении 17 августа, передает Цензор.НЕТ.

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Повод для решения

Зеленский рассказал, что поговорил с главой СНБО Игорем Клименко об очередном случае в столице, когда автомобиль на скорости столкнулся с другим и вылетел на тротуар. По словам президента, за рулем был человек, который "уже очень давно должен был лишиться, если честно, права быть водителем".

Президент напомнил о петициях и обращениях по поводу ситуации на дорогах, в частности от Алексея Глушича — отца 12-летнего мальчика, погибшего в ДТП.

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Поручение президента

Зеленский заявил, что необходимо ужесточить ответственность для тех, кто систематически нарушает правила дорожного движения и пренебрегает жизнью других, и подчеркнул необходимость не косметических изменений, а действенных мер.

"Я рассчитываю, что секретарь СНБО привлечет и парламентариев, и общественные организации, и все необходимые государственные институты, чтобы подготовить соответствующие изменения", — сказал президент, добавив, что нужно беречь каждую жизнь и создавать условия, при которых она действительно будет под защитой.

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Что предшествовало?

Напомним, утром 17 августа в Киеве столкнулись две машины марки BMW — от удара одна из них въехала в летнюю террасу ресторана и перевернулась.

По данным СМИ, одним из водителей был Кирилл Островский, известный по громкому делу о ДТП 2018 года на бульваре Леси Украинки, вследствие которого погибла 10-летняя девочка. В 2022 году Печерский райсуд Киева приговорил его к 4,5 годам лишения свободы. Хотя полиция называет нарушителем другого водителя.

Смертельное ДТП в Киеве 5 июня 2026 года

Напомним, 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Дач в Соломенском районе.

На месте погибли старший лейтенант полиции Дмитрий Бондарчук, лейтенант полиции Денис Будченко и 12-летний Григорий Глушич, отец которого сейчас на войне.

Также погибла сотрудница дошкольного учебного заведения Ирина Лазарева.

Суд взял под стражу водителя-убийцу Плешивцева, который въехал в подземный переход в Киеве и убил четырех человек.

Отец погибшего в ДТП в Киеве 12-летнего Григория Глушича зарегистрировал петицию об усилении безопасности на дорогах и наказании водителей-экстремалов, которая набрала необходимые 25 000 подписей для рассмотрения президентом всего за 14 дней.

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