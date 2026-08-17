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Новости Фото ДТП
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ДТП в Голосеевском районе Киева: из-за столкновения двух BMW автомобиль вылетел на летнюю террасу ресторана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Голосеевском районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.

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Подробности от правоохранителей

Как отмечается, ДТП произошло сегодня около 11:30 на улице Большой Васильковской.

ДТП в Киеве
ДТП в Киеве
ДТП в Киеве

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По предварительным данным, произошло столкновение двух автомобилей марки BMW. От удара одна из машин въехала на территорию летней террасы заведения и перевернулась.

Пострадал водитель

На данный момент известно об одном пострадавшем — это 36-летний водитель транспортного средства, его госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

На месте работают следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП и патрульные полицейские, которые устанавливают обстоятельства и механизм ДТП.

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Автор: 

ДТП (7909) Киев (27251)
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Топ комментарии
+14
ВMW це не марка авто - це діагноз водія!
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17.08.2026 12:28 Ответить
+9
Двоє заброньованих не поділили дорогу. А в усьому будуть винні ті які їздять 60км/год. а також самокати. Принаймні влада і поліцаї так пояснюють кожну автопригоду з вельможами
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17.08.2026 12:35 Ответить
+3
Це все тому що автомобілі їхали зі швидкістю 60км/год? Ну як вам кінчені дебіли, допомогли вам ваші дебільні закони?
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17.08.2026 12:32 Ответить

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