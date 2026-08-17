ДТП в Голосеевском районе Киева: из-за столкновения двух BMW автомобиль вылетел на летнюю террасу ресторана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Голосеевском районе столицы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.
Подробности от правоохранителей
Как отмечается, ДТП произошло сегодня около 11:30 на улице Большой Васильковской.
По предварительным данным, произошло столкновение двух автомобилей марки BMW. От удара одна из машин въехала на территорию летней террасы заведения и перевернулась.
Пострадал водитель
На данный момент известно об одном пострадавшем — это 36-летний водитель транспортного средства, его госпитализировали в удовлетворительном состоянии.
На месте работают следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП и патрульные полицейские, которые устанавливают обстоятельства и механизм ДТП.
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+14 Віталій #613985
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+9 ALEX SUROVV #593022
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