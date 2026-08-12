Сын российского миллиардера на Lamborghini сбил участника войны против Украины в Екатеринбурге

В российском Екатеринбурге Lamborghini, принадлежащий сыну миллиардера и владельца "Российской медной компании" Игоря Алтушкина, врезался в жилой дом и сбил 23-летнего оккупанта, недавно вернувшегося с войны против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности The Moscow Times, со ссылкой на Telegram-канал "База" и местное издание E1.

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Lamborghini врезался в дом

Авария произошла 11 августа. По данным российской Госавтоинспекции, водитель спорткара не справился с управлением. Машина вылетела с дороги и врезалась в жилой дом, возле которого находились двое мужчин.

Одним из них был 23-летний Тимур Халилов, который недавно вернулся с войны против Украины и передвигался на костылях.

В результате ДТП он получил многочисленные переломы и закрытую черепно-мозговую травму. "СВОшника" госпитализировали и прооперировали. Травмы получил и водитель Lamborghini.

По информации E1, автомобиль принадлежит Давиду Алтушкину - сыну российского миллиардера Игоря Алтушкина. На счету спорткара 16 штрафов за превышение скорости.

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После ареста подписал контракт и уехал воевать против Украины

Как сообщает российский Telegram-канал "Осторожно, новости", весной 2025 года Халилова арестовали по обвинению в похищении жителя Самары.

После ареста он подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился на войну против Украины.

Игорь Алтушкин является основным владельцем "Российской медной компании", а его состояние оценивается почти в $5 млрд. Компания входит в тройку крупнейших производителей меди в России.

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