Российские олигархи массово выводят миллиарды из РФ, опасаясь конфискаций и давления со стороны Кремля, - Bloomberg

Российские миллиардеры, среди которых есть приближенные к кремлевскому диктатору Владимиру Путину, за последний год вывели за границу миллиарды долларов. Причиной стали опасения по поводу конфискации активов, ухудшения состояния экономики РФ и риска банковского кризиса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Bloomberg.

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По данным агентства, в течение последнего года самые богатые россияне начали активно менять структуру своих активов. Они переводят средства в криптовалюты, золото, зарубежную недвижимость и частные инвестиционные фонды, прежде всего в странах Персидского залива.

Собеседники Bloomberg отмечают, что после возвращения капиталов в Россию из-за западных санкций многие олигархи столкнулись с новыми угрозами уже внутри страны. С 2024 года Кремль значительно активизировал конфискацию активов крупных бизнесменов, а замедление экономики в 2025 году еще больше ограничило возможности для ведения бизнеса и сохранения капитала.

По оценкам агентства, только с начала 2026 года из России неофициально могли быть выведены десятки миллиардов долларов. Значительная часть таких операций осуществляется через криптовалютные сервисы, поэтому не отражается в официальной статистике.

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Как утверждают источники Bloomberg, одним из главных факторов роста оттока капитала стали опасения российских бизнесменов относительно возможных конфискаций имущества и финансовой нестабильности. Один из собеседников агентства сообщил, что переводил средства на Кипр и в Объединенные Арабские Эмираты именно из-за страха усиления государственного давления. Другие инвестируют в ОАЭ, Турцию, Саудовскую Аравию и страны Африки.

Журналисты также отмечают, что в последнее время россияне активнее покупают элитную недвижимость в Дубае, Турции и Монако. При этом Дубай стал одним из ключевых центров для перемещения российского капитала благодаря развитому криптовалютному рынку.

По информации Bloomberg, беспокойство среди крупного бизнеса также усилилось после закрытой встречи Владимира Путина с российскими олигархами в марте. В ходе нее миллиардер Сулейман Керимов предложил крупным бизнесменам внести значительные взносы в пользу государства. В Кремле официально опровергли, что Путин требовал от предпринимателей финансировать бюджет.

Среди наиболее резонансных случаев изъятия активов в России Bloomberg называет конфискацию имущества основателя агрохолдинга Ros Agro PLC Вадима Мошковича, владельца золотодобывающей компании Константина Струкова, а также московского аэропорта "Домодедово", который контролировал Дмитрий Каменщик.

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