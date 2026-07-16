Російські олігархи масово виводять мільярди з РФ, побоюючись конфіскацій і тиску Кремля, - Bloomberg

Російські мільярдери, серед яких є наближені до кремлівського диктатора Володимира Путіна, за останній рік вивели за кордон мільярди доларів. Причиною стали побоювання щодо конфіскації активів, погіршення стану економіки РФ та ризику банківської кризи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише агентство Bloomberg.

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За даними агентства, протягом останнього року найбагатші росіяни почали активно змінювати структуру своїх активів. Вони переводять кошти у криптовалюти, золото, закордонну нерухомість та приватні інвестиційні фонди, насамперед у країнах Перської затоки.

Співрозмовники Bloomberg зазначають, що після повернення капіталів до Росії через західні санкції багато олігархів зіткнулися з новими загрозами вже всередині країни. З 2024 року Кремль значно активізував конфіскацію активів великих бізнесменів, а уповільнення економіки у 2025 році ще більше обмежило можливості для ведення бізнесу та збереження капіталу.

За оцінками агентства, лише з початку 2026 року з Росії неофіційно могли вивести десятки мільярдів доларів. Значна частина таких операцій здійснюється через криптовалютні сервіси, тому не відображається в офіційній статистиці.

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Як стверджують джерела Bloomberg, одним із головних чинників зростання відтоку капіталу стали побоювання російських бізнесменів щодо можливих конфіскацій майна та фінансової нестабільності. Один із співрозмовників агентства повідомив, що переводив кошти до Кіпру та Об'єднаних Арабських Еміратів саме через страх посилення державного тиску. Інші інвестують в ОАЕ, Туреччину, Саудівську Аравію та країни Африки.

Журналісти також зазначають, що останнім часом росіяни активніше купують елітну нерухомість у Дубаї, Туреччині та Монако. Водночас Дубай став одним із ключових центрів для переміщення російського капіталу завдяки розвиненому криптовалютному ринку.

За інформацією Bloomberg, занепокоєння серед великого бізнесу також посилилося після закритої зустрічі Володимира Путіна з російськими олігархами у березні. Під час неї мільярдер Сулейман Керімов запропонував великим бізнесменам зробити значні внески на користь держави. У Кремлі офіційно заперечили, що Путін вимагав від підприємців фінансувати бюджет.

Серед найбільш резонансних випадків вилучення активів у Росії Bloomberg називає конфіскацію майна засновника агрохолдингу Ros Agro PLC Вадіма Мошковіча, власника золотодобувної компанії Константіна Струкова, а також московського аеропорту "Домодєдово", який контролював Дмитрій Каменщик.

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