У підсанкційних російських олігархів знайшли десятки не заарештованих особняків у Великій Британії

Нерухомість у Великій Британії на суму близько 700 млн фунтів, раніше пов'язана з російськими підсанкційними олігархами, виявилася досі не "замороженою".

Це з'ясували в британському підрозділі Transparency International, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, аналітики організації виявили 33 об'єкти нерухомості – будинки, квартири та офісні будівлі, – розташовані в Лондоні та графстві Суррей, які не були внесені до британського реєстру заморожених активів.

Серед них – особняк Witanhurst у Хемпстеді, другий за величиною будинок у Лондоні після Букінгемського палацу. Цей об'єкт, як стверджується, пов'язаний із власником групи "Фосагро" Андрєєм Гур'євим, проте його представники це заперечують.

У звіті також згадується особняк вартістю 90 млн фунтів в Кенсінгтон-Палас-Гарденс, який, ймовірно, належить мільярдеру Роману Абрамовичу. Згідно з земельним реєстром, власником вважається кіпрська компанія A. Corp Trustee, яка вказала як адресу будівлю на стадіоні "Челсі", якою раніше володів Абрамович.

Керівник дослідження Бен Каудок зазначив, що багато об'єктів, на які не накладено обмежень, належать офшорним компаніям, зареєстрованим на трасти. У ряді випадків нерухомість може перебувати у власності родичів фігурантів списків санкцій, що дозволяє формально обходити обмеження.

"Теоретично уряд Великої Британії має можливість вивчати походження активів, але на практиці таких інструментів фактично немає. Загалом зберігається проблема корпоративної непрозорості, яка заважає ефективно контролювати ці активи", – сказав Каудок.

За даними Transparency International, три об'єкти нерухомості безпосередньо належать людям, імена яких збігаються із прізвищами фігурантів списків санкцій.

"Стає все важче пояснити, чому до цих осіб досі не вжито заходів", – додав Каудок.

Представник Управління щодо здійснення фінансових санкцій Великої Британії (OFSI) заявив, що OFSI "вживає примусових заходів щодо кожного зафіксованого випадку передбачуваного порушення режиму санкцій, незалежно від того, чи зазначені об'єкти як заморожені в земельному реєстрі чи ні".

"Ми продовжуємо переслідувати корумпованих прихильників Путіна та ключові російські підприємства. На даний момент введено санкції проти більш ніж 1 200 фізичних осіб та понад 120 юридичних осіб – це наймасштабніші та найсуворіші економічні заходи в історії Великої Британії", – зазначив він.

Уітім, уже заарештовані активи поки не знайшли застосування. Уряд Великої Британії має конфіскувати лондонську нерухомість, що належить росіянам, звинуваченим у корупції та зв'язках з Кремлем, заявляв мер британської столиці Садік Хан. Хан зазначив, що виручені кошти можна направити на фінансування будівництва 4 тис. будинків для малозабезпечених верств населення.

Раніше повідомлялося, що Росія за підсумками 2024 року вийшла на четверте місце у світі за кількістю доларових мільярдерів, наздогнавши Велику Британію з показником 128 осіб. При цьому сукупний статок найбагатших росіян скоротився з $469 млрд до $457 млрд, хоча кількість найбагатших громадян РФ збільшилася ще шість осіб. Загальний капітал британських мільярдерів становив $323 млрд.

До того повідомлялося, що США та Європа могли витратити понад $250 млн на утримання арештованих яхт російських мільярдерів від моменту введення міжнародних санкцій проти російських бізнесменів у 2022 році.