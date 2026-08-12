Син російського мільярдера на Lamborghini збив учасника війни проти України в Єкатеринбурзі

У російському Єкатеринбурзі Lamborghini, який належить сину мільярдера та власника "Російської мідної компанії" Ігоря Алтушкіна, врізався у житловий будинок та збив 23-річного окупанта, який нещодавно повернувся з війни проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема The Moscow Times, із посиланням на Telegram-канал "База" та місцеве видання E1.

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Lamborghini врізався у будинок

Аварія сталася 11 серпня. За даними російської Державтоінспекції, водій спорткара не впорався з керуванням. Машина вилетіла з дороги та врізалася у житловий будинок, біля якого перебували двоє чоловіків.

Одним із них був 23-річний Тимур Халілов, який нещодавно повернувся з війни проти України та пересувався на милицях.

Унаслідок ДТП він дістав численні переломи та закриту черепно-мозкову травму. "СВОшника" госпіталізували та прооперували. Травм зазнав і водій Lamborghini.

За інформацією E1, автомобіль належить Давиду Алтушкіну – сину російського мільярдера Ігоря Алтушкіна. На спорткарі зареєстровано 16 штрафів за перевищення швидкості.

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Після арешту підписав контракт і поїхав воювати проти України

Як повідомляє російський Telegram-канал "Осторожно, новости", навесні 2025 року Халілова заарештували за обвинуваченням у викраденні жителя Самари.

Після арешту він підписав контракт із Міністерством оборони РФ та вирушив на війну проти України.

Ігор Алтушкін є основним власником "Російської мідної компанії", а його статки оцінюють майже у $5 млрд. Компанія входить до трійки найбільших виробників міді в Росії.

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