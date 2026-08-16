ДТП под Винницей: близкий к "СН" бизнесмен Павлюк сбежал с места аварии, его разыскали, - источники

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 15 августа с участием трех автомобилей: Ford, Volkswagen Passat и Lexus — в Винницком районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ Нацполиции в Винницкой области.

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Официальная информация

По данным правоохранителей, после столкновения водитель последнего автомобиля пересел в другое транспортное средство и уехал с места происшествия. Указанный автомобиль остановили патрульные полицейские на одном из блокпостов.

Все водители установлены и доставляются для прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

По состоянию на 23:00 сведений о погибших или пострадавших нет.

Информация обновляется.

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Что говорят источники?

По данным источников Цензор.НЕТ в правоохранительных органах, в ДТП попал и скрылся с места происшествия черновицкий бизнесмен Илья Павлюк. Стоит отметить, что СМИ связывают его с "Слугой народа". В частности, Павлюк — один из руководителей избирательной кампании партии "Слуга народа". Кроме того, его называют "теневым куратором" группы народных депутатов от "СН".

Также СМИ называли его близким к Зеленскому бизнесменом.

Как сообщают наши источники, Павлюка уже разыскали, сейчас он проходит освидетельствование на предмет состояния опьянения.

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