ДТП під Вінницею: близький до "СН" бізнесмен Павлюк утік з місця аварії, його вже розшукали, - джерела

Дорожньо-транспортна пригода сталась ввечері 15 серпня між трьома автомобілями: Ford, Volkswagen Passat та Lexus у Вінницькому районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГУ Нацполіції у Вінницькій області.

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Офіційна інформація

За даними правоохоронців, після зіткнення водій останнього авто пересів у інший транспортний засіб та поїхав з місця події. Зазначений автомобіль зупинили патрульні поліцейські на одному з блок-постів.

Усі водії встановлені та доставляються для проходження освідування на стан спʼяніння.

Станом на 23:00 відомостей щодо загиблих чи травмованих немає.

Інформація оновлюється.

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Що кажуть джерела?

За даними джерел Цензор.НЕТ у правоохоронних органах, потрапив у ДТП та втік із місця пригоди Чернівецький бізнесмен Ілля Павлюк. Варто зазначити, що ЗМІ пов'язують його зі "Слугою народу". Зокрема, Павлюк - один із керівників виборчої кампанії партії "Слуга народу". Крім того, його називають "тіньовим куратором" групи народних депутатів від "СН".

Також ЗМІ називали його близьким до Зеленського бізнесменом.

Як інформують наші джерела, Павлюка вже розшукали, наразі він проходить освідування на стан спʼяніння.

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