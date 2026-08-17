ДТП у Голосіївському районі Києва: через зіткнення двох BMW авто вилетіло на літню терасу ресторану. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Поліція з’ясовує обставини ДТП у Голосіївському районі столиці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.
Деталі від правоохоронців
Як зазначається, автопригода сталася сьогодні близько 11:30 на вулиці Великій Васильківській.
За попередніми даними відбулось зіткнення двох транспортних засобів марки BMW. Від удару одна з автівок в’їхала на територію літньої тераси закладу та перекинулась.
Постраждав водій
На даний час відомо про одного постраждалого - це 36-річний водій транспортного засобу, його госпіталізували у задовільному стані.
На місці працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП та патрульні поліцейські, які встановлюють обставини та механізм автопригоди.
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"Ресторан fusion-кухни KAØS открылся в Голосеевском районе столицы по ул. Большой Васильковской, 114.
Маркетологи создали для ресторана и собственного персонажа - существо "Као", вышедшее "из глубин леса", имеющее в себе "силу хаоса"."
Ціни в ресторані (грудень 2025 року):
Тар-тар из говядины 530 грн;
Тотаки из тунца 670 грн;
Устрицы Gillardeau 2400 грн;
Салат с угрем и грилированным авокадо 670 грн;
Салат с мясом краба 900 грн;
Рамен с уткой 450 грн;
Осьминог с овощами 1400 грн;
Телятина в трюфельном соусе 1100 грн.