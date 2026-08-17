ДТП у Голосіївському районі Києва: через зіткнення двох BMW авто вилетіло на літню терасу ресторану. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція з’ясовує обставини ДТП у Голосіївському районі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.

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Деталі від правоохоронців

Як зазначається, автопригода сталася сьогодні близько 11:30 на вулиці Великій Васильківській.







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За попередніми даними відбулось зіткнення двох транспортних засобів марки BMW. Від удару одна з автівок в’їхала на територію літньої тераси закладу та перекинулась.

Постраждав водій

На даний час відомо про одного постраждалого - це 36-річний водій транспортного засобу, його госпіталізували у задовільному стані.

На місці працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП та патрульні поліцейські, які встановлюють обставини та механізм автопригоди.

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