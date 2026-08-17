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Новини ДТП ДТП у Києві
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Після ДТП у Києві Зеленський доручив готувати РНБО щодо посилення відповідальності за порушення ПДР

зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом відбудеться засідання РНБО щодо ситуації на українських дорогах.

Про це він сказав у вечірньому зверненні 17 серпня, передає Цензор.НЕТ.

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Привід для рішення

Зеленський розповів, що поговорив із очільником РНБО Ігорем Клименком про черговий випадок у столиці, коли автомобіль на швидкості зіткнувся з іншим і вилетів на тротуар. За словами президента, за кермом була людина, яка "вже дуже давно мала б втратити, якщо чесно, право бути водієм".

Президент нагадав про петиції та звернення щодо ситуації на дорогах, зокрема від Олексія Глушича — батька 12-річного хлопця, загиблого в ДТП.

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Доручення президента

Зеленський заявив, що потрібно посилювати відповідальність для тих, хто систематично порушує правила дорожнього руху та зневажає життя інших, і наголосив на необхідності не косметичних змін, а дієвих кроків.

"Я розраховую, що секретар РНБО залучить і парламентарів, і громадські організації, і всі необхідні державні інституції, щоб підготувати відповідні зміни", — сказав президент, додавши, що потрібно берегти кожне життя і створювати умови, за яких воно справді буде під захистом.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, вранці 17 серпня у Києві зіткнулися дві автівки марки BMW — від удару одна з них в’їхала в літню терасу ресторану й перекинулася.
  • За даними ЗМІ, одним із водіїв був Кирило Островський, відомий за гучною справою про ДТП 2018 року на бульварі Лесі Українки, унаслідок якої загинула 10-річна дівчинка. У 2022-му Печерський райсуд Києва присудив йому 4,5 року за ґратами. Хоча поліція називає порушником іншого керманича.

Смертельна ДТП у Києві 5 червня 2026 року

  • Нагадаємо, 5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом'янському районі.
  • На місці загинули старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук та лейтенант поліції Денис Будченко та 12-річний Григорій Глушич, батько якого зараз на війні.
  • Також загинула працівниця закладу дошкільної освіти Ірина Лазарєва.
  • Суд взяв під варту водія-вбивцю Плешивцева, який в’їхав у підземний перехід у Києві та вбив чотирьох людей.
  • Батько загиблого у ДТП в Києві 12-річного Григорія Глушича зареєстрував петицію щодо посилення безпеки на дорогах та покарання водіїв-екстремалів, яка набрала необхідні 25 000 підписів для розгляду президента лише за 14 днів.

Також читайте: Близький до Зеленського бізнесмен та рідний дядько нардепа "СН" Павлюк п’яним утік з місця ДТП під Вінницею, його вже розшукали, - джерела (оновлено)

Автор: 

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Топ коментарі
+10
Ти опудало краще РНБО збери для налагодження випиуску ракет та як протидіяти кацапав в зимку на їхні обстріли критичної інфраструктури. А не оце всього шо ти паскуда імітуєш.
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17.08.2026 19:16 Відповісти
+8
Ага. Як завжди через декількох виродків-мажрів покарає всіх законослухняних водіїв. А самих мажорів не покарає. Тому що їм до сраки всі ваші закони
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17.08.2026 19:17 Відповісти
+3
Всьо сам...всьо сам...як нам буде його не вистачати!...
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17.08.2026 19:15 Відповісти

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