Після ДТП у Києві Зеленський доручив готувати РНБО щодо посилення відповідальності за порушення ПДР

Президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом відбудеться засідання РНБО щодо ситуації на українських дорогах.

Про це він сказав у вечірньому зверненні 17 серпня, передає Цензор.НЕТ.

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Привід для рішення

Зеленський розповів, що поговорив із очільником РНБО Ігорем Клименком про черговий випадок у столиці, коли автомобіль на швидкості зіткнувся з іншим і вилетів на тротуар. За словами президента, за кермом була людина, яка "вже дуже давно мала б втратити, якщо чесно, право бути водієм".

Президент нагадав про петиції та звернення щодо ситуації на дорогах, зокрема від Олексія Глушича — батька 12-річного хлопця, загиблого в ДТП.

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Доручення президента

Зеленський заявив, що потрібно посилювати відповідальність для тих, хто систематично порушує правила дорожнього руху та зневажає життя інших, і наголосив на необхідності не косметичних змін, а дієвих кроків.

"Я розраховую, що секретар РНБО залучить і парламентарів, і громадські організації, і всі необхідні державні інституції, щоб підготувати відповідні зміни", — сказав президент, додавши, що потрібно берегти кожне життя і створювати умови, за яких воно справді буде під захистом.

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Що передувало?

Нагадаємо, вранці 17 серпня у Києві зіткнулися дві автівки марки BMW — від удару одна з них в’їхала в літню терасу ресторану й перекинулася.

За даними ЗМІ, одним із водіїв був Кирило Островський, відомий за гучною справою про ДТП 2018 року на бульварі Лесі Українки, унаслідок якої загинула 10-річна дівчинка. У 2022-му Печерський райсуд Києва присудив йому 4,5 року за ґратами. Хоча поліція називає порушником іншого керманича.

Смертельна ДТП у Києві 5 червня 2026 року

Нагадаємо, 5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом'янському районі.

На місці загинули старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук та лейтенант поліції Денис Будченко та 12-річний Григорій Глушич, батько якого зараз на війні.

Також загинула працівниця закладу дошкільної освіти Ірина Лазарєва.

Суд взяв під варту водія-вбивцю Плешивцева, який в’їхав у підземний перехід у Києві та вбив чотирьох людей.

Батько загиблого у ДТП в Києві 12-річного Григорія Глушича зареєстрував петицію щодо посилення безпеки на дорогах та покарання водіїв-екстремалів, яка набрала необхідні 25 000 підписів для розгляду президента лише за 14 днів.

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