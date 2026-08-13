Батьки дітей, які постраждали у ДТП, закликають ВР посилити відповідальність за систематичні порушення ПДР

Батьки дітей, які постраждали в ДТП, та громадські організації закликають владу невідкладно посилити відповідальність за небезпечні та систематичні порушення ПДР, щоб зменшити смертність на дорогах.

Про це повідомив батько 12-річного Григорія Глушича, який загинув у ДТП на Караваєвих Дачах у Києві, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Грішина загибель всередині підземного переходу зламала наше життя, психіку і сенс життя. Невеликим сенсом лишається домогтися справедливого покарання водія Плешивцева згідно законодавства.

Більшим сенсом є домогтися справжніх змін на дорогах — таких, щоби водії справді дотримувались ПДР. Тоді наступні випадки унеможливляться", - наголосив він.

Для цього, вважає Олексій Глушич, достатньо ухвалити закон про штрафи, про позбавлення прав, про відповідальність за їзду пʼяним, за ДТП з постраждалими, за вбитих дітей тощо.

"І пару місяців поліції ретельно стежити за виконанням закону, публічно показувати наслідки. І тоді, я впевнений, ситуація на дорогах швидко зміниться", - зазначив він.

Такий закон вже є, зауважив Глушич. Йдеться про проєкт закону 15348-1, який планується до розгляду у Верховній Раді наступного тижня.

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Звернення до Верховної Ради

У спільній заяві батьків дітей, постраждалих у ДТП та громадських організацій нагадали, що 12 нардепів зареєстрували законопроєкт №15348, що передбачає підвищення і градацію розміру штрафів залежно від того, наскільки перевищено швидкість.

Але в ньому не було передбачено ні позбавлення прав на водіння за багаторазові перевищення швидкості, ні посилення відповідальності за їзду без прав та інші небезпечні порушення.

Водночас усі ці нововведення передбачені альтернативним законопроєктом №15348-1, авторами якого стали 51 нардеп з різних фракцій і груп парламенту.

"На жаль, Правоохоронний комітет, не дочекавшись експертних висновків, не провівши серйозного і всебічного обговорення, і не запросивши на засідання представників експертної громадськості, поспішно і без серйозної аргументації ухвалив рішення відхилити цей комплексний законопроєкт. Члени Комітету не проголосували за застосування регламентних норм, які дають практичну можливість під час підготовки законопроєкту №15348 до другого читання включити до нього важливі положення альтернативного законопроєкту", - зазначається у зверненні.

Відтак автори закликають Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності:

підтримувати та не допускати необґрунтованого послаблення законодавчих ініціатив, спрямованих на зменшення смертності й травматизму на дорогах;

переглянути свої висновки від 15 липня 2026 року про розгляд законопроєктів №№15348 і 15348-1 і уточнити висновок, надавши можливість його доопрацювання до другого читання відповідно до частини першої статті 116 Регламенту ВР.

А Верховну Раду - без зволікань розглянути на пленарному засіданні законопроєкти №15348 та №15348-1, обов’язково включивши до підсумкової редакції закону положення про:

істотне збільшення та градацію штрафів за порушення швидкісного режиму;

позбавлення права керування транспортними засобами за багаторазові порушення швидкості та інші найбільш небезпечні порушення;

посилення відповідальності за водіння після позбавлення прав;

зниження порогу безкарного перевищення швидкості з "російського стандарту" 20 км/год щонайменше до 10 км/год.

Водночас РНБО, МВС, Нацполіцію та Кабмін закликають невідкладно розглянути звернення Президента України, підтримати запропоновані в петиції Олексія Глушича кроки та забезпечити їх виконання на законодавчому та управлінському рівні.

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Смертельна ДТП у Києві 5 червня 2026 року

Нагадаємо, 5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом'янському районі.

На місці загинули старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук та лейтенант поліції Денис Будченко та 12-річний Григорій Глушич, батько якого зараз на війні.

Також загинула працівниця закладу дошкільної освіти Ірина Лазарєва.

Суд взяв під варту водія-вбивцю Плешивцева, який в’їхав у підземний перехід у Києві та вбив чотирьох людей.

Батько загиблого у ДТП в Києві 12-річного Григорія Глушича зареєстрував петицію щодо посилення безпеки на дорогах та покарання водіїв-екстремалів, яка набрала необхідні 25 000 підписів для розгляду президента лише за 14 днів.

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