Родители детей, пострадавших в ДТП, призывают Верховную Раду ужесточить ответственность за систематические нарушения ПДД

Родители детей, пострадавших в ДТП, и общественные организации призывают власти незамедлительно ужесточить ответственность за опасные и систематические нарушения ПДД, чтобы снизить смертность на дорогах.

Об этом сообщил отец 12-летнего Григория Глушича, погибшего в ДТП на Караваевых Дачах в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

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"Гибель Григория внутри подземного перехода разрушила нашу жизнь, психику и смысл жизни. Небольшим смыслом остается добиться справедливого наказания водителя Плешивцева в соответствии с законодательством.

Больший смысл — добиться реальных изменений на дорогах, таких, чтобы водители действительно соблюдали ПДД. Тогда подобные случаи станут невозможными", — подчеркнул он.

Для этого, считает Алексей Глушич, достаточно принять закон о штрафах, о лишении прав, об ответственности за вождение в нетрезвом виде, за ДТП с пострадавшими, за гибель детей и т. д.

"И пару месяцев полиции нужно тщательно следить за исполнением закона, публично демонстрировать последствия. И тогда, я уверен, ситуация на дорогах быстро изменится", — отметил он.

Такой закон уже есть, заметил Глушич. Речь идет о законопроекте № 15348-1, который планируется рассмотреть в Верховной Раде на следующей неделе.

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Обращение к Верховной Раде

В совместном заявлении родители детей, пострадавших в ДТП, и общественные организации напомнили, что 12 народных депутатов зарегистрировали законопроект №15348, предусматривающий повышение и градацию размера штрафов в зависимости от степени превышения скорости.

Однако в нем не было предусмотрено ни лишение водительских прав за многократные превышения скорости, ни ужесточение ответственности за вождение без прав и другие опасные нарушения.

В то же время все эти нововведения предусмотрены альтернативным законопроектом № 15348-1, авторами которого выступили 51 народный депутат из различных фракций и групп парламента.

"К сожалению, Комитет по правоохранительной деятельности, не дождавшись экспертных заключений, не проведя серьезного и всестороннего обсуждения и не пригласив на заседание представителей экспертной общественности, поспешно и без серьезной аргументации принял решение отклонить этот комплексный законопроект. Члены комитета не проголосовали за применение регламентных норм, которые дают практическую возможность при подготовке законопроекта № 15348 ко второму чтению включить в него важные положения альтернативного законопроекта", — отмечается в обращении.

Поэтому авторы призывают Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности:

поддерживать и не допускать необоснованного ослабления законодательных инициатив, направленных на снижение смертности и травматизма на дорогах;

пересмотреть свои заключения от 15 июля 2026 года по рассмотрению законопроектов №№ 15348 и 15348-1 и уточнить заключение, предоставив возможность его доработки до второго чтения в соответствии с частью первой статьи 116 Регламента ВР.

А Верховную Раду — без промедления рассмотреть на пленарном заседании законопроекты № 15348 и № 15348-1, обязательно включив в итоговую редакцию закона положения о:

существенном увеличении и градации штрафов за нарушение скоростного режима;

лишении права управления транспортными средствами за многократные превышения скорости и другие наиболее опасные нарушения;

ужесточении ответственности за вождение после лишения прав;

снижении порога безнаказанного превышения скорости с "российского стандарта" 20 км/ч как минимум до 10 км/ч.

В то же время СНБО, МВД, Нацполицию и Кабмин призывают безотлагательно рассмотреть обращение Президента Украины, поддержать предложенные в петиции Алексея Глушича меры и обеспечить их выполнение на законодательном и управленческом уровне.

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Смертельное ДТП в Киеве 5 июня 2026 года

Напомним, 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Дач в Соломенском районе.

На месте погибли старший лейтенант полиции Дмитрий Бондарчук, лейтенант полиции Денис Будченко и 12-летний Григорий Глушич, отец которого сейчас на войне.

Также погибла сотрудница дошкольного учебного заведения Ирина Лазарева.

Суд взял под стражу водителя-убийцу Плешивцева, который въехал в подземный переход в Киеве и убил четырех человек.

Отец погибшего в ДТП в Киеве 12-летнего Григория Глушича зарегистрировал петицию об усилении безопасности на дорогах и наказании водителей-экстремалов, которая набрала необходимые 25 000 подписей для рассмотрения президентом всего за 14 дней.

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