Зеленский ответил на петицию отца погибшего в ДТП в Киеве 12-летнего Григория Глушича: поручил проработать этот вопрос

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию родителей 12-летнего Григория Глушича, погибшего в результате смертельного ДТП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Мною направлено обращение к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины И. Клименко и премьер-министру Украины С. Корецкому с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос и проинформировать ее автора о результатах", — говорится в ответе главы государства.

Реакция отца Григория Глушича

"Ждем действий. Повысить штрафы недостаточно. Водители на них не обращают внимания, потому что это не больно. Немного более высокая цена не изменит желание ехать быстро у тех, кто готов платить.

Нужно изымать водительские права за повторяющиеся грубые нарушения. Нужно сажать тех, кто садится за руль после лишения прав", — подчеркнул он.

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Смертельное ДТП в Киеве 5 июня 2026 года

Напомним, 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Датч в Соломенском районе.

На месте погибли старший лейтенант полиции Дмитрий Бондарчук, лейтенант полиции Денис Будченко и 12-летний Григорий Глушич, отец которого сейчас на войне.

Также погибла сотрудница дошкольного учебного заведения Ирина Лазарева.

Суд взял под стражу водителя-убийцу Плешивцева, который въехал в подземный переход в Киеве и убил четырех человек.

Отец погибшего в ДТП в Киеве 12-летнего Григория Глушича зарегистрировал петицию об усилении безопасности на дорогах и наказании водителей-экстремалов, которая набрала необходимые 25 000 подписей для рассмотрения президентом всего за 14 дней.

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