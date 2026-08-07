Зеленський відповів на петицію батька загиблого в ДТП у Києві 12-річного Григорія Глушича: доручив опрацювати питання
Президент Володимир Зеленський відповів на петицію батьків загиблого внаслідок смертельної ДТП 12-річного Григорія Глушича.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Мною направлено звернення до Секретаря Ради національної безпеки і оброни України І.Клименка та Прем'єр-міністра України С.Корецького з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання та поінформувати її автора про результати", - йдеться у відповіді глави держави.
Реакція батька Григорія Глушича
"Чекаємо дій. Підвищити штрафи недостатньо. Водії на них не зважають, бо це не боляче. Трохи більша ціна не змінить бажання їхати швидко у тих, хто готовий платити.
Треба забирати водійське посвідчення за повторювані грубі порушення. Треба садити тих, хто кермує після позбавлення", - наголосив він.
Смертельна ДТП у Києві 5 червня 2026 року
- Нагадаємо, 5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом'янському районі.
- На місці загинули старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук та лейтенант поліції Денис Будченко та 12-річний Григорій Глушич, батько якого зараз на війні.
- Також загинула працівниця закладу дошкільної освіти Ірина Лазарєва.
- Суд взяв під варту водія-вбивцю Плешивцева, який в’їхав у підземний перехід у Києві та вбив чотирьох людей.
- Батько загиблого у ДТП в Києві 12-річного Григорія Глушича зареєстрував петицію щодо посилення безпеки на дорогах та покарання водіїв-екстремалів, яка набрала необхідні 25 000 підписів для розгляду президента лише за 14 днів.
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