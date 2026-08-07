Зеленський відповів на петицію батька загиблого в ДТП у Києві 12-річного Григорія Глушича: доручив опрацювати питання

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію батьків загиблого внаслідок смертельної ДТП 12-річного Григорія Глушича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Мною направлено звернення до Секретаря Ради національної безпеки і оброни України І.Клименка та Прем'єр-міністра України С.Корецького з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання та поінформувати її автора про результати", - йдеться у відповіді глави держави.

Реакція батька Григорія Глушича

"Чекаємо дій. Підвищити штрафи недостатньо. Водії на них не зважають, бо це не боляче. Трохи більша ціна не змінить бажання їхати швидко у тих, хто готовий платити.

Треба забирати водійське посвідчення за повторювані грубі порушення. Треба садити тих, хто кермує після позбавлення", - наголосив він.

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