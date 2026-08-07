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Новини Смертельні ДТП
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Зеленський відповів на петицію батька загиблого в ДТП у Києві 12-річного Григорія Глушича: доручив опрацювати питання

Смертельні ДТП: Зеленський відповів на петицію Глушича

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію батьків загиблого внаслідок смертельної ДТП 12-річного Григорія Глушича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Мною направлено звернення до Секретаря Ради національної безпеки і оброни України І.Клименка та Прем'єр-міністра України С.Корецького з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання та поінформувати її автора про результати", - йдеться у відповіді глави держави.

Реакція батька Григорія Глушича

"Чекаємо дій. Підвищити штрафи недостатньо. Водії на них не зважають, бо це не боляче. Трохи більша ціна не змінить бажання їхати швидко у тих, хто готовий платити.

Треба забирати водійське посвідчення за повторювані грубі порушення. Треба садити тих, хто кермує після позбавлення", - наголосив він.

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Смертельна ДТП у Києві 5 червня 2026 року

  • Нагадаємо, 5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом'янському районі.
  • На місці загинули старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук та лейтенант поліції Денис Будченко та 12-річний Григорій Глушич, батько якого зараз на війні.
  • Також загинула працівниця закладу дошкільної освіти Ірина Лазарєва.
  • Суд взяв під варту водія-вбивцю Плешивцева, який в’їхав у підземний перехід у Києві та вбив чотирьох людей.
  • Батько загиблого у ДТП в Києві 12-річного Григорія Глушича зареєстрував петицію щодо посилення безпеки на дорогах та покарання водіїв-екстремалів, яка набрала необхідні 25 000 підписів для розгляду президента лише за 14 днів.

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ДТП (4648) Зеленський Володимир (26610) петиція (332)
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Топ коментарі
+13
Цар чує свій наріт!!!

Правда, дуже вибірково...
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07.08.2026 10:02 Відповісти
+12
напотужничал ... з ранку, далі буде
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07.08.2026 10:07 Відповісти
+9
Президент доручив і цим все сказано. Він за 7 з гаком років багато чого "доручив" чи "брав під контроль", але так і нічого доброго не зробив. Він мабуть вважає, що його головна задача - доручити.
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07.08.2026 10:18 Відповісти

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