Более 40% ДТП вызваны превышением скорости - нужны более жесткие механизмы противодействия, - Клименко
Безопасность дорожного движения уже давно стала вопросом национальной безопасности. Президент Украины поручил Совету национальной безопасности и обороны усилить координацию деятельности государства в этой сфере.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил секретарьСНБО Игорь Клименко.
Он отметил, что провел координационную встречу с участием народных депутатов - членов Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, министра внутренних дел Ивана Выговского, руководителя Патрульной полиции Алексея Белошицкого и экспертов общественных организаций, работающих в сфере безопасности дорожного движения.
К обсуждению также присоединился военнослужащий Алексей Глушич - отец 12-летнего Григория, погибшего в ДТП в Киеве. Его петицию с призывом к системным изменениям в сфере безопасности на дорогах поддержали более 25 тысяч украинцев.
"За каждой такой цифрой - человеческие жизни. И наша задача заключается в построении системы, которая будет снижать риск гибели и травматизма людей на дорогах.
Более 40% ДТП вызваны превышением скорости. Поэтому нужны решения, которые будут действовать комплексно: контроль скорости, эффективные механизмы противодействия системным нарушителям, ответственность за опасное поведение на дорогах и необходимые законодательные изменения. Часть соответствующих законопроектов уже зарегистрирована в Верховной Раде", - отметил Клименко.
По итогам совещания формируется перечень предложений, в частности разработок общественного сектора. Следующим шагом должно стать определение конкретных решений, ответственных лиц и сроков их реализации.
"Невозможно вернуть тех, кого мы уже потеряли в результате ДТП. Но необходимо сделать все, чтобы таких трагедий становилось меньше", - подчеркнул Клименко.
Смертельное ДТП в Киеве 5 июня 2026 года
- Напомним, 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Дач в Соломенском районе.
- На месте погибли старший лейтенант полиции Дмитрий Бондарчук, лейтенант полиции Денис Будченко и 12-летний Григорий Глушич, отец которого сейчас на войне.
- Также погибла сотрудница дошкольного учебного заведения Ирина Лазарева.
- Суд взял под стражу водителя-убийцу Плешивцева, который въехал в подземный переход в Киеве и убил четырех человек.
- Отец погибшего в ДТП в Киеве 12-летнего Григория Глушича зарегистрировал петицию об усилении безопасности на дорогах и наказании водителей-экстремалов, которая набрала необходимые 25 000 подписей для рассмотрения президентом всего за 14 дней.
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