Более 40% ДТП вызваны превышением скорости - нужны более жесткие механизмы противодействия, - Клименко

Безопасность дорожного движения уже давно стала вопросом национальной безопасности. Президент Украины поручил Совету национальной безопасности и обороны усилить координацию деятельности государства в этой сфере.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил секретарьСНБО Игорь Клименко.

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Он отметил, что провел координационную встречу с участием народных депутатов - членов Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, министра внутренних дел Ивана Выговского, руководителя Патрульной полиции Алексея Белошицкого и экспертов общественных организаций, работающих в сфере безопасности дорожного движения.

К обсуждению также присоединился военнослужащий Алексей Глушич - отец 12-летнего Григория, погибшего в ДТП в Киеве. Его петицию с призывом к системным изменениям в сфере безопасности на дорогах поддержали более 25 тысяч украинцев.

"За каждой такой цифрой - человеческие жизни. И наша задача заключается в построении системы, которая будет снижать риск гибели и травматизма людей на дорогах.

Более 40% ДТП вызваны превышением скорости. Поэтому нужны решения, которые будут действовать комплексно: контроль скорости, эффективные механизмы противодействия системным нарушителям, ответственность за опасное поведение на дорогах и необходимые законодательные изменения. Часть соответствующих законопроектов уже зарегистрирована в Верховной Раде", - отметил Клименко.

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По итогам совещания формируется перечень предложений, в частности разработок общественного сектора. Следующим шагом должно стать определение конкретных решений, ответственных лиц и сроков их реализации.

"Невозможно вернуть тех, кого мы уже потеряли в результате ДТП. Но необходимо сделать все, чтобы таких трагедий становилось меньше", - подчеркнул Клименко.

Смертельное ДТП в Киеве 5 июня 2026 года