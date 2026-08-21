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Новости Смертельные ДТП
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Более 40% ДТП вызваны превышением скорости - нужны более жесткие механизмы противодействия, - Клименко

СНБО разрабатывает меры по усилению безопасности дорожного движения

Безопасность дорожного движения уже давно стала вопросом национальной безопасности. Президент Украины поручил Совету национальной безопасности и обороны усилить координацию деятельности государства в этой сфере.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил секретарьСНБО Игорь Клименко.

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Он отметил, что провел координационную встречу с участием народных депутатов - членов Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, министра внутренних дел Ивана Выговского, руководителя Патрульной полиции Алексея Белошицкого и экспертов общественных организаций, работающих в сфере безопасности дорожного движения.

К обсуждению также присоединился военнослужащий Алексей Глушич - отец 12-летнего Григория, погибшего в ДТП в Киеве. Его петицию с призывом к системным изменениям в сфере безопасности на дорогах поддержали более 25 тысяч украинцев.

"За каждой такой цифрой - человеческие жизни. И наша задача заключается в построении системы, которая будет снижать риск гибели и травматизма людей на дорогах.

Более 40% ДТП вызваны превышением скорости. Поэтому нужны решения, которые будут действовать комплексно: контроль скорости, эффективные механизмы противодействия системным нарушителям, ответственность за опасное поведение на дорогах и необходимые законодательные изменения. Часть соответствующих законопроектов уже зарегистрирована в Верховной Раде", - отметил Клименко.

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По итогам совещания формируется перечень предложений, в частности разработок общественного сектора. Следующим шагом должно стать определение конкретных решений, ответственных лиц и сроков их реализации.

"Невозможно вернуть тех, кого мы уже потеряли в результате ДТП. Но необходимо сделать все, чтобы таких трагедий становилось меньше", - подчеркнул Клименко.

Смертельное ДТП в Киеве 5 июня 2026 года

  • Напомним, 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Дач в Соломенском районе.
  • На месте погибли старший лейтенант полиции Дмитрий Бондарчук, лейтенант полиции Денис Будченко и 12-летний Григорий Глушич, отец которого сейчас на войне.
  • Также погибла сотрудница дошкольного учебного заведения Ирина Лазарева.
  • Суд взял под стражу водителя-убийцу Плешивцева, который въехал в подземный переход в Киеве и убил четырех человек.
  • Отец погибшего в ДТП в Киеве 12-летнего Григория Глушича зарегистрировал петицию об усилении безопасности на дорогах и наказании водителей-экстремалов, которая набрала необходимые 25 000 подписей для рассмотрения президентом всего за 14 дней.

Автор: 

ДТП (7917) совещание (90) Клименко Игорь (537)
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Топ комментарии
+13
це саме важливе питання РНБО звісно на 5 рік повномасштабнолї війни - порушення ПДР

мусорська логіка
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21.08.2026 13:53 Ответить
+9
для дибіла кліменки до сріки , що шпілєрман з агрохламідією виготовляють неякісні дрони та ракети, головне для ссучєного тупого барана -перевищення швидкості.
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21.08.2026 14:00 Ответить
+8
Балабол. Ти сидів в крвслі міністра 5 років, а з прямотоками як їздили уроди так і їздять.
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21.08.2026 14:11 Ответить

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