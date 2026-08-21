Понад 40% ДТП спричинені перевищенням швидкості - потрібні жорсткіші механізми протидії, - Клименко

Безпека дорожнього руху вже давно стала питанням національної безпеки. Президент України доручив Раді національної безпеки та оборони посилити координацію роботи держави у цій сфері.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив секретар РНБО Ігор Клименко.

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Він зазначив, що провів координаційну зустріч за участі народних депутатів - членів Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, міністра внутрішніх справ Івана Вигівського, керівника Патрульної поліції Олексія Білошицького та експертів громадських організацій, які працюють у сфері безпеки дорожнього руху.

До обговорення також долучився військовослужбовець Олексій Глушич - батько 12-річного Григорія, який загинув у ДТП у Києві. Його петицію із закликом до системних змін у сфері безпеки на дорогах підтримали понад 25 тисяч українців.

"За кожною такою цифрою - людські життя. І наше завдання полягає в побудові системи, яка зменшуватиме ризик загибелі та травмування людей на дорогах.

Понад 40% ДТП спричинені перевищенням швидкості. Тому потрібні рішення, які працюватимуть комплексно: контроль швидкості, дієві механізми протидії системним порушникам, відповідальність за небезпечну поведінку на дорогах та необхідні законодавчі зміни. Частина відповідних законопроєктів уже зареєстрована у Верховній Раді", - зазначив Клименко.

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За результатами наради формується перелік пропозицій, зокрема напрацювання громадського сектору. Наступним кроком має стати визначення конкретних рішень, відповідальних осіб та строків їх реалізації.

"Неможливо повернути тих, кого ми вже втратили внаслідок ДТП. Але необхідно зробити все, щоб таких трагедій ставало менше", - наголосив Клименко.

Смертельна ДТП у Києві 5 червня 2026 року