200 патрульных полицейских проходят усиленную подготовку после теракта в Киеве. ФОТО

Первые двести патрульных полицейских уже проходят обучение на полигоне. Решение об усилении подготовки принял министр внутренних дел Игорь Клименко после апрельского теракта в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

Какова цель учений?

Как отмечается, цель - научить полицейских эффективно реагировать на угрозы военного времени: от работы вблизи линии фронта до защиты гражданских лиц в тыловых городах.

"Полицейский не должен бояться, когда что-то где-то взрывается или свистит пуля. Потому что сотрудник полиции - он и есть сотрудник полиции, чтобы рисковать ради жизни других людей", - подчеркнул Клименко.

Полицейские уже совершенствуют навыки в огневой подготовке, тактической медицине и психологической устойчивости.

Особенностью программы является привлечение опытных инструкторов 1 и 2 корпусов Нацгвардии, имеющих боевой опыт.

Обучение будет обязательным

"Обучение станет обязательным для всех подразделений, ведь каждый патрульный должен быть готов спасать жизни и действовать профессионально в экстремальных условиях", - говорится в сообщении.

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 7 погибших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

Бегство полицейских

Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.

Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.

Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

21 апреля Анне Дудиной и ее коллеге-полицейскому Михаилу Дробницкому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с правом внесения залога в размере 266 тыс. грн.

