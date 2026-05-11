200 патрульных полицейских проходят усиленную подготовку после теракта в Киеве. ФОТО

Первые двести патрульных полицейских уже проходят обучение на полигоне. Решение об усилении подготовки принял министр внутренних дел Игорь Клименко после апрельского теракта в Киеве.

Какова цель учений?

Как отмечается, цель - научить полицейских эффективно реагировать на угрозы военного времени: от работы вблизи линии фронта до защиты гражданских лиц в тыловых городах.

"Полицейский не должен бояться, когда что-то где-то взрывается или свистит пуля. Потому что сотрудник полиции - он и есть сотрудник полиции, чтобы рисковать ради жизни других людей", - подчеркнул Клименко.

Полицейские уже совершенствуют навыки в огневой подготовке, тактической медицине и психологической устойчивости.

Особенностью программы является привлечение опытных инструкторов 1 и 2 корпусов Нацгвардии, имеющих боевой опыт.

Читайте также: Полицейская Дудина не смогла дозвониться в скорую помощь во время стрельбы в Киеве: медики служебное расследование не проводят. ДОКУМЕНТ

Обучение будет обязательным

"Обучение станет обязательным для всех подразделений, ведь каждый патрульный должен быть готов спасать жизни и действовать профессионально в экстремальных условиях", - говорится в сообщении.

Читайте: Закрыл собой ребенка во время теракта 18 апреля: Киевсовет просят посмертно почтить память дворника "дядю Сашу"

Стрельба в Киеве

Бегство полицейских

  • Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
  • Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
  • Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.
  • 21 апреля Анне Дудиной и ее коллеге-полицейскому Михаилу Дробницкому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с правом внесения залога в размере 266 тыс. грн.

Читайте также: Теракт в Киеве: следствие установило хронологию и новые детали о нападавшем

Нацполиция (16895) патрульная полиция (1790) Клименко Игорь (497)
200.?. Оце потужно. Аж 200😸
11.05.2026 16:21 Ответить
Посилено тренуються швидше драпати?
11.05.2026 16:21 Ответить
Показуха. Мають пройти ВСІ поліцейські, і не лише полігон, а й реальні умови на фронті. Як мінімум кілька місяців-пів року.
11.05.2026 16:33 Ответить
Та хоч їх всіх зажени на ці тренажі...
Вони самі собі чотири робили найнегативніший імідж у суспільстві. Втечі на початку вторгнення, оборона мукачівських уріпрайонів, відмазки про ненавченість...
Чотири роки!!! чорного само-PR.
До них ще десятиліттями будуть ставитись як до закінченого гівна.
Людська пам'ять довга...
11.05.2026 16:56 Ответить
Особливо потужно про захист цивільних на фоні беззаконня, яке твориться в державі.
11.05.2026 23:09 Ответить
Здають нормативи по бігу в памперсах)
11.05.2026 20:02 Ответить
на фронті???
чи на базарі..
11.05.2026 16:22 Ответить
На бабаськах: захвати, рукопашний бій.
11.05.2026 16:24 Ответить
Тобто імітують, образно кажучи. Це якби ловеласс. Казанова тренувався нч ґумових жінках. 😁
11.05.2026 17:23 Ответить
то, двісті спеціально навчених патрульних, так спеціально розставлять по києву, що б вони могли своєчасно придушити терористичну наволочь?
чи, клименко не пішов у відставку, як міністр за два залетівших дрона, а продовжує стендапити?
11.05.2026 16:24 Ответить
і за скільки пробігає стометрівку найпрудкіший з цих 200 не спартанців? ))
11.05.2026 16:24 Ответить
Где беговая дорожка?
11.05.2026 16:25 Ответить
А державна охорона і інші просто сидять і чекаю раньої пенсії??(((А коли їх черга буде захищати??
11.05.2026 16:27 Ответить
Вони ще й податки платять! дарма що їх висмикують з податків українців, але ж платять!
11.05.2026 16:29 Ответить
робокопы
11.05.2026 16:30 Ответить
хто понесе покарання що система підготовки мусорні фактично не існувала? Куди ділись виделені кошти на їх навчання і підготовку?
11.05.2026 16:33 Ответить
Зате вони платять позахмарні податки до бюждету! Про це заявила в.о. голови ДПСУ Леся Карнаух в інтерв'ю Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n4002507
Вони мабуть чарівним чином переробляють повітря на гривні, і вже з них потім сплачують податки до бюджету (прям якась вулична магія )
11.05.2026 16:38 Ответить
Простий секрет звідки у них ",захмарні" податки, просто беруть с загального податкового фонду України.
11.05.2026 16:44 Ответить
А до этого из чему обучали,куда шли бешенные расходы на содержание этой касты?
11.05.2026 16:34 Ответить
і на фронт?
11.05.2026 16:37 Ответить
Чим займаються інші 1800шт., можна тільки здогадуватись...
11.05.2026 16:37 Ответить
мєнти, їх клікуха, загаджені, змішані з г...ном. Стріляйтеся, якщо маєте честь, або клименка с..ку на нари.
11.05.2026 16:40 Ответить
Це будуть перші навчені воювати чи умовний Микола з комбайна залишається більше підготовленим для війни?...
11.05.2026 16:52 Ответить
На фронт їх і нехай там проходять
11.05.2026 16:57 Ответить
А ви їх заміните в тилу---будете розслідувати вбивства, будете операми, будете патрулями ---Скільки ж в нас баранів?
11.05.2026 17:33 Ответить
Коефіцієнт корисної дії поліцейських в Україні - 40%.... Отже якщо 50% поліцейських підуть на фронт, то підміняти нікого не потрібно.
11.05.2026 18:18 Ответить
Щось ніколи не бачив такої статисики? Самі придумали То коєфіцієнт влади ЯКУ ВИБРАВ "МУДРИЙ НАРІД" (депутати)--доріввнює 5%Але ж ви їх вибрали.
11.05.2026 18:24 Ответить
Відповідно до ст. 11 Закону України «Про Національну поліцію», основним критерієм оцінки ефективності є рівень довіри населення , яка зараз становить менше 40%... Оце і є той самий Коефіцієнт корисної дії
П.С. За Зебіла не голосував, на відміну від вас, поліцаїв...
11.05.2026 18:35 Ответить
Впевнився давно---зебіли про всіх знають,тільки нічого не вміють робити Ну звідкиля ви взяли ,за кого я голосува,да і взагалі хто я.
11.05.2026 18:48 Ответить
Вас, ненавчених за версту видно... Хоча окремої статистики по поліції немає, соціологічні дані вказували на переконливу перемогу Зеленського у другому турі в усіх регіонах (крім Львівської області) та серед більшості вікових та професійних груп.
11.05.2026 19:18 Ответить
згідно з результатами Національного екзит-полу, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» та іншими організаціями, Володимир Зеленський отримав високу підтримку серед представників різних професійних груп, включаючи силові структури.
11.05.2026 19:20 Ответить
Ну козлів в нас не менше, якщо козли думають, що патрульна поліція може бути і опером і слідчим
11.05.2026 19:02 Ответить
не сци поліцай влада вас підорів береже щоб індусів берегли
11.05.2026 19:09 Ответить
Я би працював би у відділу зв'язків з громадськістю ДПП НПУ.
11.05.2026 19:10 Ответить
дякую воїни, ось де справжня мужність і стійкіть.
11.05.2026 17:02 Ответить
Бляха-муха! Аж цілих 200! З тих 300 тисяч?
Але ж, курва, а ДО ТОГО, чому тої підготовки не було? П`ятий рік війни, постійні загрози диверсій, терактів чи просто психічних зривів... а воно аж тепер цілих 200?
А чи нахрена воно потрібно їх готувати? Щоб з бабусями з петрушкою воювали? так там одного грізного вигляду досить. Видумали також, якісь там терористи...
Сьогодні вона папірці в канцелярії перекладає, а завтра в патруль, щоб з пукавкою проти карабіну... І чого ж то сім трупів? Аж дивно, правда?
11.05.2026 17:29 Ответить
200 Карл це ж 200.Це 0.***** десятих.Це насмішка.
11.05.2026 17:31 Ответить
В УСІХ КРАЇНАХ СВІТУ ПОЛІЦІЯ СТВОРЕНА ДЛЯ БОРОТЬБИ З ВНУТРІШНІМІ ВОРОГАМИ, З БАНДИТАМИ,З ПОРУШНИКАМИ ПДР, На фронт її не відправляють,якщо іде війна --тільки вибірково і на спец завдання. Для цього її і навчають і тренують ,а не для окопної війни. Дуже дивно,що відправки на фронт поліції кричать найбільше ухилянти, хто втік вже за кордон, бандити і порушники законів Ядумаю ,що керівництво поліції це розуміє. Під час війни,після війни--військових ДОДАТКОВО набирали в карний розиск, дільничними--бо був розгул бандитизму Якщо хтось хоче знищити поліцію (патрульних, оперів)то одержите такий бандитизм ,що будемо сидіти в "погребах" Вже зараз кожний день розбої.
11.05.2026 17:31 Ответить
Ти про що? про НЕПІДГОТОВЛЕНИХ поліцейських з пукавкою проти терориста з карабіном? Це ти називаєш боротьбою?
дурнувате, мова не про знищення поліції, а про її придатність захищати! На сьогодні маємо з тим страшенну проблему, бо ж па-пріколу і хоть паржьом. Всюди і у всьому.
За то і сплачуємо страшну ціну людськими життями.
11.05.2026 17:42 Ответить
Тикати будеш в своїй пісочниці. Уважно читайте ПРО ЩО Я НАПИСАВ
11.05.2026 17:54 Ответить
курва, ти написав, що вони ЗАХИЩАЮТЬ! Хто? Сикуха, яку з канцелярії послали на збройний напад? І то ти називаєш захистом?
Чи то все стадо, що нездатне само себе захистити, а тому дає драпака ти називаєш поліцією? Чи його керівництво, яке не тямить, як того терориста знешкодити?
Вилазь з пісочниці і до школи бігом. Може хоч трохи щось втямиш.
11.05.2026 18:01 Ответить
Зразу видно,що ти кацап,причому на зарплаті.
11.05.2026 18:27 Ответить
відразу видно, що ти дебіл, при чому на дурняк.
11.05.2026 18:55 Ответить
Та шо ти знову про пісочницю? Придумай щось нове.
11.05.2026 18:31 Ответить
Він не про це. Він про дурнуваті заклики до відправки на фронт усіх держслужбовців. Поліцію на фронт, МНС на фронт, пожежникам годі в гаражах тусуватись, на фронт, медики на фронт усі як один, прикордонники на західних кордонах навіщо, на фронт. Ось про що мова.
11.05.2026 17:57 Ответить
А після демострції такої "професійності", коли 7 трупів, ви чого, похвали чекаєте?
Комбайнера, без якого хліба не буде можна на фронт, а недолуге і ненавчене не можна?
То з кого нам більше користі? З того, що хліб сіє і збирає, чи з того непотребу, що жирує за наші податки?
От про що мова. Або дійсно маємо поліцію, підготовлену, навчену, професійну і здатну виконувати свою робота, або нах воно таке нам потрібне.
Тут правда, в першу чергу, не до того рядового поліцейського, а до тої звіздобратії, що у високих кабінетах...
11.05.2026 18:06 Ответить
💯Тим більше, що на даний час населення України зменшилось вдвічі, а штат поліціїї - навпаки збільшився.....
11.05.2026 18:25 Ответить
Мусорів і прикордонників з західних кордонів точно можна на фронт.
11.05.2026 18:33 Ответить
Так, загальна мобілізація і всіх на фронт,а не декого
11.05.2026 19:07 Ответить
Цирк тай годі
11.05.2026 17:43 Ответить
Эти клоуны должны на фронте проходить подготовку, а не на полигонах видосики снимать
11.05.2026 18:07 Ответить
От вам готові штурмовики , на фронт їх!
11.05.2026 18:13 Ответить
Я навіть знаю головну дисципліну цієї посиленої підготовки.)
11.05.2026 18:44 Ответить
У Трускавці?
11.05.2026 18:47 Ответить
 
 