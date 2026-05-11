200 патрульных полицейских проходят усиленную подготовку после теракта в Киеве. ФОТО
Первые двести патрульных полицейских уже проходят обучение на полигоне. Решение об усилении подготовки принял министр внутренних дел Игорь Клименко после апрельского теракта в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.
Какова цель учений?
Как отмечается, цель - научить полицейских эффективно реагировать на угрозы военного времени: от работы вблизи линии фронта до защиты гражданских лиц в тыловых городах.
"Полицейский не должен бояться, когда что-то где-то взрывается или свистит пуля. Потому что сотрудник полиции - он и есть сотрудник полиции, чтобы рисковать ради жизни других людей", - подчеркнул Клименко.
Полицейские уже совершенствуют навыки в огневой подготовке, тактической медицине и психологической устойчивости.
Особенностью программы является привлечение опытных инструкторов 1 и 2 корпусов Нацгвардии, имеющих боевой опыт.
Обучение будет обязательным
"Обучение станет обязательным для всех подразделений, ведь каждый патрульный должен быть готов спасать жизни и действовать профессионально в экстремальных условиях", - говорится в сообщении.
Стрельба в Киеве
- Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
- Его ликвидировали во время задержания.
- По последним данным, известно о 7 погибших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
Бегство полицейских
- Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
- Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
- Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.
- 21 апреля Анне Дудиной и ее коллеге-полицейскому Михаилу Дробницкому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с правом внесения залога в размере 266 тыс. грн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вони самі собі чотири робили найнегативніший імідж у суспільстві. Втечі на початку вторгнення, оборона мукачівських уріпрайонів, відмазки про ненавченість...
Чотири роки!!! чорного само-PR.
До них ще десятиліттями будуть ставитись як до закінченого гівна.
Людська пам'ять довга...
чи на базарі..
чи, клименко не пішов у відставку, як міністр за два залетівших дрона, а продовжує стендапити?
Вони мабуть чарівним чином переробляють повітря на гривні, і вже з них потім сплачують податки до бюджету (прям якась вулична магія )
П.С. За Зебіла не голосував, на відміну від вас, поліцаїв...
Але ж, курва, а ДО ТОГО, чому тої підготовки не було? П`ятий рік війни, постійні загрози диверсій, терактів чи просто психічних зривів... а воно аж тепер цілих 200?
А чи нахрена воно потрібно їх готувати? Щоб з бабусями з петрушкою воювали? так там одного грізного вигляду досить. Видумали також, якісь там терористи...
Сьогодні вона папірці в канцелярії перекладає, а завтра в патруль, щоб з пукавкою проти карабіну... І чого ж то сім трупів? Аж дивно, правда?
дурнувате, мова не про знищення поліції, а про її придатність захищати! На сьогодні маємо з тим страшенну проблему, бо ж па-пріколу і хоть паржьом. Всюди і у всьому.
За то і сплачуємо страшну ціну людськими життями.
Чи то все стадо, що нездатне само себе захистити, а тому дає драпака ти називаєш поліцією? Чи його керівництво, яке не тямить, як того терориста знешкодити?
Вилазь з пісочниці і до школи бігом. Може хоч трохи щось втямиш.
Комбайнера, без якого хліба не буде можна на фронт, а недолуге і ненавчене не можна?
То з кого нам більше користі? З того, що хліб сіє і збирає, чи з того непотребу, що жирує за наші податки?
От про що мова. Або дійсно маємо поліцію, підготовлену, навчену, професійну і здатну виконувати свою робота, або нах воно таке нам потрібне.
Тут правда, в першу чергу, не до того рядового поліцейського, а до тої звіздобратії, що у високих кабінетах...