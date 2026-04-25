РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7481 посетитель онлайн
Новости Стрельба в Киеве
3 266 19

Теракт в Киеве: следствие установило хронологию и новые детали о нападавшем

Следствие установило полную хронологию теракта в Киеве и портрет нападавшего

Правоохранители воссоздали ход событий массовой стрельбы в Киеве, в результате которой погибли семь человек. Продолжается расследование мотивов и обстоятельств преступления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мужчина – уроженец Москвы, 1968 г. р., военный пенсионер. В период с 1992 по 2005 год проходил службу в рядах ВСУ на различных должностях по обслуживанию автомобильной техники. Майор в отставке. После начала российской агрессии переехал в Киев из Бахмута", – говорится в сообщении.

Кравченко отметил, что, несмотря на то, что мужчина привлекался к уголовной ответственности, он владел двумя зарегистрированными карабинами и травматическим пистолетом. При этом последнее разрешение на оружие нападавший получил на основании якобы журналистского удостоверения, выданного одной из общественных организаций.

"Обстоятельства получения разрешительной документации на оружие в настоящее время проверяются СБУ", - подчеркнул Кравченко.

Нападение было заранее подготовлено

"Анализ содержимого мобильного телефона подтвердил системную подготовку к массовой расстреле. На видео он отрабатывал навыки стрельбы и сопровождал это агрессивными монологами", - рассказал генпрокурор.

Кроме того, свои действия мужчина сопровождал агрессивными монологами: называл людей "свиньями", которых "будет мочить", использовал язык вражды в отношении украинцев, выкрикивал нацистские приветствия и призывал к насилию на идеологической почве.

"Особую неприязнь злоумышленник проявлял к соседу, которого пренебрежительно называл "директором шестого". Именно он стал первой жертвой нападения", - добавил Кравченко.

Хронология событий

"Пусковым крючком" трагедии 18 апреля стала очередная ссора из-за домофона, который убийца отремонтировал лично, однако после этого некоторые жильцы не могли попасть в дом.

Во время конфликта у подъезда нападавший сначала открыл стрельбу из травматического оружия, ранив нескольких человек. Когда патроны закончились, он выбросил пистолет, поднялся в свою квартиру, взял огнестрельное оружие, поджег квартиру.

Далее стрелок устроил серию нападений - возле дома, на улице и в супермаркете.

"Возле дома стрелок убил соседа и таксиста. Также он ранил сына первого погибшего, его жену, ее родную сестру и дворника, который прикрывал собой ребенка. Впоследствии сестра и дворник скончались от полученных смертельных ранений", - рассказал Кравченко.

Свои действия злоумышленник фиксировал на аудио. После первых убийств мужчина, направляясь к супермаркету, продолжал вести огонь и застрелил еще двух человек. При этом он выборочно предупреждал отдельных прохожих, чтобы те убегали, "потому что сейчас будет стрельба".

В магазине нападавший ходил между рядами, угрожал людям оружием и застрелил работника. Кроме того, ранения в магазине получили еще 5 человек.

Забаррикадировавшись с заложниками, он обратился к сотруднице пункта обмена валют с требованием немедленно выйти из кассы и позвать представителя для переговоров. Мужчина угрожал прострелить дверь и убить женщину в случае отказа. Деньги его не интересовали, он кричал: "Выйдите из кассы, я не буду ваши доллары брать".

Все свои действия мужчина оправдывал "самообороной" от якобы группового нападения четырех человек у подъезда, утверждая, что на него "наехала молодежь вместе с бабами". Ссылался на свой военный опыт и звание майора, заявляя, что "не мог больше терпеть". При этом демонстрировал крайний цинизм, комментируя убийство соседа: "Он уже труп, у него мозги лежат".

Во время штурма спецподразделением нападавший был ликвидирован.

Жертвы теракта и связи нападавшего со спецслужбами РФ

В результате теракта погибли семь человек. В больнице еще находятся 7 пострадавших.

Следствие проверило версию о возможных связях нападавшего со спецслужбами России. На данный момент таких связей не установлено.

Окончательные выводы относительно мотивов, психического состояния и вменяемости стрелка на момент совершения преступления будут сделаны после завершения посмертных судебно-психологической и психиатрической экспертиз.

Досудебное расследование проводят следователи СБУ под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Автор: 

Киев (26236) теракт (2422) Кравченко Руслан (146)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Тобто оті двоє поліціянтів, які побачили його біля будинку та хоробро втекли, могли реально врятувати життя багатьох людей, якби хоча б влаштували перестрілку з ублюдком.
25.04.2026 13:02
показать весь комментарий
25.04.2026 13:02 Ответить
+6
МВС роздає дозволи на вогнепал всім підряд (скоріш за все - за "кешбек"). От "дахи" у психічно неврівноважених від виду і дотику володіння збоєю і "їдуть".
"Тварь ли я дрожащая, или право имею?!" - це з тої ще класики.
показать весь комментарий
25.04.2026 13:02 Ответить
+5
Чого його не забрало ТЦК? 57 рочків, військовий.
25.04.2026 12:58
показать весь комментарий
25.04.2026 12:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хворий ублюдок. Хто йому медичну довідку дав на карабіни і чому поліція не вилцчила зброю, після притягнення його до крімінальної відповідальності?
25.04.2026 12:56
показать весь комментарий
25.04.2026 12:56 Ответить
Звичайний, стандартний кацап. Генетика - то серйозна наука.
25.04.2026 13:03
показать весь комментарий
25.04.2026 13:03 Ответить
Що ти мелеш? Прізвище - Васильченков, явно українське Васильченко з добавкою -в в кінці.
25.04.2026 13:28
показать весь комментарий
25.04.2026 13:28 Ответить
...а це ще гірше..... Манкурт ставший кацапсиною..)))
25.04.2026 14:05
показать весь комментарий
25.04.2026 14:05 Ответить
На нещастя при нинішній "зеленій "владі продається все...
25.04.2026 13:54
показать весь комментарий
25.04.2026 13:54 Ответить
Чого його не забрало ТЦК? 57 рочків, військовий.
25.04.2026 12:58
показать весь комментарий
25.04.2026 12:58 Ответить
Бо як багато інших військових пенсів він мав потрібні зв'язки і все порішав на свою користь. А якби він був мобілізований в ЗСУ, то на вряд чи він не накоїв би там біди...
25.04.2026 13:17
показать весь комментарий
25.04.2026 13:17 Ответить
Кацапьо......іпане, такого гівна ше багато....
25.04.2026 12:58
показать весь комментарий
25.04.2026 12:58 Ответить
Тобто оті двоє поліціянтів, які побачили його біля будинку та хоробро втекли, могли реально врятувати життя багатьох людей, якби хоча б влаштували перестрілку з ублюдком.
показать весь комментарий
25.04.2026 13:02 Ответить
Про поліцейську не згоден. Старшой на відео ясно сказав їй бігти за аптечкою, і це було до другої стрілянини. А ось мужик міг би дійсно відбігти по колу, повернутись і постріляти, а не чесати вектором строго від стрільця.
25.04.2026 13:06
показать весь комментарий
25.04.2026 13:06 Ответить
чесати вектором
+++
показать весь комментарий
25.04.2026 13:55 Ответить
МВС роздає дозволи на вогнепал всім підряд (скоріш за все - за "кешбек"). От "дахи" у психічно неврівноважених від виду і дотику володіння збоєю і "їдуть".
"Тварь ли я дрожащая, или право имею?!" - це з тої ще класики.
показать весь комментарий
25.04.2026 13:02 Ответить
Мабуть доцільно перевірити медичну історію терориста. Можливо патанатомічний розтин тіла вбивці покаже злоякісну пухлину мозку. Це, чи інше смертельне захворювання могло викликати поведінку психопата, який знає, що жити йому залишилось недовго, і смерть від куль спецпризначенців його не лякала.
25.04.2026 13:49
показать весь комментарий
25.04.2026 13:49 Ответить
Довго до нього добирались - постріляв з травмата - піднявся в квартиру - взяв гвера - підпалив - а в цей час до поліції стопудово дзвонили
25.04.2026 13:17
показать весь комментарий
25.04.2026 13:17 Ответить
Спочатку писали, що він перевів телефон у режим диктофона, щоб записувати усі фрази, які його кажуть сусіди, щоб потім до нього не було претензій - тобто він будував для себе юридичний захист.
25.04.2026 13:19

А тепер вже в телефоні знайшли репетицію теракту і тп, пишуть, що хотів померти і тп)
25.04.2026 13:19
показать весь комментарий
25.04.2026 13:19 Ответить
Я думаю, цього шізіка ці дві баби накрутили, вони лаялись, і в нього планка впала. (Не виправдовую ніяк, просто спусковий гачок).
25.04.2026 13:23
показать весь комментарий
25.04.2026 13:23 Ответить
А чого ж аудіо не дали???
25.04.2026 13:20

https://streamable.com/wsr9x4
показать весь комментарий
25.04.2026 13:20 Ответить
"вагнер".якого "зе" з будангою не замітили
25.04.2026 13:28
показать весь комментарий
25.04.2026 13:28 Ответить
мусорам-разрєшалам, хвойдам за валютку - "полум'яний привіт"..
25.04.2026 13:31
показать весь комментарий
25.04.2026 13:31 Ответить
 
 