Теракт в Киеве: следствие установило хронологию и новые детали о нападавшем

Правоохранители воссоздали ход событий массовой стрельбы в Киеве, в результате которой погибли семь человек. Продолжается расследование мотивов и обстоятельств преступления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

"Мужчина – уроженец Москвы, 1968 г. р., военный пенсионер. В период с 1992 по 2005 год проходил службу в рядах ВСУ на различных должностях по обслуживанию автомобильной техники. Майор в отставке. После начала российской агрессии переехал в Киев из Бахмута", – говорится в сообщении.

Кравченко отметил, что, несмотря на то, что мужчина привлекался к уголовной ответственности, он владел двумя зарегистрированными карабинами и травматическим пистолетом. При этом последнее разрешение на оружие нападавший получил на основании якобы журналистского удостоверения, выданного одной из общественных организаций.

"Обстоятельства получения разрешительной документации на оружие в настоящее время проверяются СБУ", - подчеркнул Кравченко.

Нападение было заранее подготовлено

"Анализ содержимого мобильного телефона подтвердил системную подготовку к массовой расстреле. На видео он отрабатывал навыки стрельбы и сопровождал это агрессивными монологами", - рассказал генпрокурор.

Кроме того, свои действия мужчина сопровождал агрессивными монологами: называл людей "свиньями", которых "будет мочить", использовал язык вражды в отношении украинцев, выкрикивал нацистские приветствия и призывал к насилию на идеологической почве.

"Особую неприязнь злоумышленник проявлял к соседу, которого пренебрежительно называл "директором шестого". Именно он стал первой жертвой нападения", - добавил Кравченко.

Хронология событий

"Пусковым крючком" трагедии 18 апреля стала очередная ссора из-за домофона, который убийца отремонтировал лично, однако после этого некоторые жильцы не могли попасть в дом.



Во время конфликта у подъезда нападавший сначала открыл стрельбу из травматического оружия, ранив нескольких человек. Когда патроны закончились, он выбросил пистолет, поднялся в свою квартиру, взял огнестрельное оружие, поджег квартиру.

Далее стрелок устроил серию нападений - возле дома, на улице и в супермаркете.

"Возле дома стрелок убил соседа и таксиста. Также он ранил сына первого погибшего, его жену, ее родную сестру и дворника, который прикрывал собой ребенка. Впоследствии сестра и дворник скончались от полученных смертельных ранений", - рассказал Кравченко.

Свои действия злоумышленник фиксировал на аудио. После первых убийств мужчина, направляясь к супермаркету, продолжал вести огонь и застрелил еще двух человек. При этом он выборочно предупреждал отдельных прохожих, чтобы те убегали, "потому что сейчас будет стрельба".

В магазине нападавший ходил между рядами, угрожал людям оружием и застрелил работника. Кроме того, ранения в магазине получили еще 5 человек.



Забаррикадировавшись с заложниками, он обратился к сотруднице пункта обмена валют с требованием немедленно выйти из кассы и позвать представителя для переговоров. Мужчина угрожал прострелить дверь и убить женщину в случае отказа. Деньги его не интересовали, он кричал: "Выйдите из кассы, я не буду ваши доллары брать".



Все свои действия мужчина оправдывал "самообороной" от якобы группового нападения четырех человек у подъезда, утверждая, что на него "наехала молодежь вместе с бабами". Ссылался на свой военный опыт и звание майора, заявляя, что "не мог больше терпеть". При этом демонстрировал крайний цинизм, комментируя убийство соседа: "Он уже труп, у него мозги лежат".



Во время штурма спецподразделением нападавший был ликвидирован.

Жертвы теракта и связи нападавшего со спецслужбами РФ

В результате теракта погибли семь человек. В больнице еще находятся 7 пострадавших.



Следствие проверило версию о возможных связях нападавшего со спецслужбами России. На данный момент таких связей не установлено.



Окончательные выводы относительно мотивов, психического состояния и вменяемости стрелка на момент совершения преступления будут сделаны после завершения посмертных судебно-психологической и психиатрической экспертиз.



Досудебное расследование проводят следователи СБУ под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

