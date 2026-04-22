Бегство полицейских во время теракта в Киеве: Дудина не работала в патруле постоянно, - Выговский

Патрульная Анна Дудина, оказавшаяся в эпицентре перестрелки в Киеве, на тот момент работала в аппарате департамента и не участвовала в постоянных выездах в составе групп реагирования.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Что о Дудине рассказал Выговский?

Как объяснил Выговский, из-за нехватки кадров сотрудников, которые обычно не работают "в поле", иногда привлекают к патрулированию.

"Она является патрульным полицейским, но работала не на линии, а в аппарате. Ее привлекли для усиления, она не находилась в нарядах на постоянной основе", - уточнил он.

Сама Дудина заявила в суде во время избрания меры пресечения, что не признает служебную халатность, а ходатайство в отношении себя считает несправедливым.

Нехватка кадров и оплата

Выговский отметил, что в настоящее время некомплект в патрульной полиции составляет около 25%, а в Киеве этот показатель еще выше. Из-за этого полиция вынуждена оперативно перераспределять ресурсы для реагирования на вызовы.

Отдельно он обратил внимание на проблему оплаты труда правоохранителей. По его словам, полиция в настоящее время неконкурентоспособна по сравнению с другими силовыми структурами, а уровень зарплат влияет на отток кадров.

"Конечно, здесь речь идет не только о деньгах, но люди ищут, где лучше. Когда получают 27 тысяч, а охранник в магазине — 30, то это немного разные вещи", — говорит Выговский.

Он добавил, что в ведомстве уже сделали выводы и пересматривают подходы к подготовке полицейских.

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 7 погибших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

Бегство полицейских

Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.

Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.

Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

21 апреля Анне Дудиной и ее коллеге-полицейскому Михаилу Дробницкому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с правом внесения залога в размере 266 тыс. грн.

