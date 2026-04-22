Бегство полицейских во время теракта в Киеве: Дудина не работала в патруле постоянно, - Выговский
Патрульная Анна Дудина, оказавшаяся в эпицентре перестрелки в Киеве, на тот момент работала в аппарате департамента и не участвовала в постоянных выездах в составе групп реагирования.
Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Что о Дудине рассказал Выговский?
Как объяснил Выговский, из-за нехватки кадров сотрудников, которые обычно не работают "в поле", иногда привлекают к патрулированию.
"Она является патрульным полицейским, но работала не на линии, а в аппарате. Ее привлекли для усиления, она не находилась в нарядах на постоянной основе", - уточнил он.
Сама Дудина заявила в суде во время избрания меры пресечения, что не признает служебную халатность, а ходатайство в отношении себя считает несправедливым.
Нехватка кадров и оплата
Выговский отметил, что в настоящее время некомплект в патрульной полиции составляет около 25%, а в Киеве этот показатель еще выше. Из-за этого полиция вынуждена оперативно перераспределять ресурсы для реагирования на вызовы.
Отдельно он обратил внимание на проблему оплаты труда правоохранителей. По его словам, полиция в настоящее время неконкурентоспособна по сравнению с другими силовыми структурами, а уровень зарплат влияет на отток кадров.
"Конечно, здесь речь идет не только о деньгах, но люди ищут, где лучше. Когда получают 27 тысяч, а охранник в магазине — 30, то это немного разные вещи", — говорит Выговский.
Он добавил, что в ведомстве уже сделали выводы и пересматривают подходы к подготовке полицейских.
Стрельба в Киеве
- Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
- Его ликвидировали во время задержания.
- По последним данным, известно о 7 погибших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
Бегство полицейских
- Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
- Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
- Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.
- 21 апреля Анне Дудиной и ее коллеге-полицейскому Михаилу Дробницкому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с правом внесения залога в размере 266 тыс. грн.
Тьфу.
Бо ще може вчинити, як порядна особа на посаді у реформованому рюкзакяном і чеботарьом НацПолі, оте прикре САМОГУБСТВО, як генерал Кравченко??? Але ж це, не такі постаті… Їм Акакаяразніца ….
А колу наплужать, та пів завода злетить в повітря - кажуть: "Мы не навчені", та йдуть далі переводити папір на ксероксі.
Отут я за те, щоб всі падлюки розділили долю тих кому вони дозволили стати поліцейськими, патрульними, слідчими і далі по списку.
Десь на бригаду збереться, саме меньше!! Тим більше, там уже і обстріляні шифери, будуть як інструктори!?!?
Ну так підвищіть їм зарплатню. Нормально підготуйте. Це так важко??? Нафіга була потрібна ця реформа, якщо змінилася по факту лише форма і назва???
Некомплект не заважає їм цілими табунами збігатися на скандали з бусифікацією. По 5-6 екіпажів прибуває, щоб пов'язати одного доходягу.
Так було завжди, що в патруль відправляли НЕ тільки патрульних, а по черзі туди ходили всі поліцейські «офісники» бо клятву всі дають одну й ту саму, мають.звання, проходять атестацію і володіють зброєю, в їх посвідченнях прямо про це вказано.
Офісники, як ви кажете і грошове утримання мають більше ніж патрульні і їх залучення НЕ Є НОВИНОЮ, БО ТАК МАЄ БУТИ - всі є ПОЛІЦІЄЮ.І ПРАВООХОРОНЦЯМИ.
І ДИВНО КОЛИ МИНУЛЕ МАЄ СКАСУВАТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СКОЄНИЙ ЗЛОЧИН.
ЦЕ ЯК ДОЗВІЛ ВСІМ ХТО БУВ НА МАЙДАНІ РОБИТИ ЩО ЗАВГОДНО, БО ПОКАРАНЬ НЕ БУДЕ. ЦЕ НОНСЕНС.
Сьомою жертвою теракту в Києві став двірник, якого місцеві жителі знали як дядю Сашу. Він загинув, захищаючи дитину власним тілом. Сусіди згадують його як добру й чуйну людину, яка завжди допомагала іншим і доглядала за безпритульним котом.
Під час нападу, коли терорист відкрив вогонь, чоловік кинувся до хлопчика і прикрив його собою, отримавши смертельні поранення. Врятувати його не вдалося.
Поліцейський патруль то бойовий підрозділ. Навіть в мирний час, а тим більше, у нас воєнний стан.
Тому, відповідно, комплектація, підготовка, озброєння, оплата...
А тут, в кобурі пукавка, в патрулі канцелярська службовиця... і проти придурка, озброєного карабіном. Зато у тих, хто то все організовує, хто керує, хто там, на горі, все, як має бути - і кабінети, і зарплати, і авто, і охорона... І, головне, повний комплект - з заступниками, радниками... там повний порядок, ****.
Ну і як там вам? вєсєло? хоть паржьом? ну і па-пріколу....
А люди ж то гинуть!
Система гнила з 91 року , нагадую вам провсяк випадок.
"- Мене відправили (на патрулювання), тому що зараз у патрульній поліції Києва нестача особового складу понад 60%, і працівники апарату змушені виходити на лінію", - розповіла жінка.
Дудіна пояснила, що є офісним робітником і не виконує завдання патрульних поліцейських вже з 2019 року. А останнім часом була залучена до чергувань як підсилення через нестачу особового складу.
Декларацією працівниці Нацполіції, де зазначено, що Дудіна - інспектор з питань житлового забезпечення.
Ще раз - поліцейський патруль то БОЙОВИЙ ПІДРОЗДІЛ! А тому відповідна комплектація, підготовка, озброєння...
Бо інакше результат ось, за вікном! Ось результат вашого па-пріколу, хоть паржом!
Ну коли ж то до ідіотів дійде?
А навіщо знати закони, права та обов'язки, простіше ж одразу всіх Розстріляли !
Вкорінена в мозку совєтщіна заважає думати...
Зарплата від 18,600 грн/міс
https://my.patrolpolice.gov.ua/conditions/
Але з лінії обстрілу відійшла досить спритно.
Ви сиділи мовчки і було наплювати, що там мутять третьякові та гетьманцеві, а тепер згадали про підлеглих. Ці двоє і комітет третьякової вже мав би сидіти на зоні за підрив і шантаж відкритий і безперервний праврохороних, силових структур і судової гілки влади, і держ.служби загалом😡😡😡😡
Невже не розумієте, що це ЯПРЯМІ НАСЛІДКИ ЦИХ ПОКИДЬКІВ?
Для того щою в поліції були сильні, професійні, РОЗУМНІ і СТРЕСОУСТОЙЧЕВІ, треба закрити пельку третьяковій з її й...аним комітетом антисоціальної політики і посадити у в'язницю гетьманцева за шістб років підривної діяльності проти силових, правоохоронних органів і поокуратури та судівства, які принизили службу в цих.органів і зробили її не те, що не пристижною, а ху..йнею на палочці, принизивши ветеранів, розірвавши традицію, коли в сім'ї по декілька поколінь наслідували досвід і бажання служи правоохоронцями, добре усвідомлюючі ризики служби і в чому полягають чесне виконання обов'язків. Як і те, коли в поліції НЕ брали жодного хто не служив армії. І це.виправдано і правильно. Зараз.депусрати підривники устоїв правоохоронної системи країни взагалі.скасували будь які вимоги.для.бажаючих служити в поліції. Це ЗЛОЧИН!!!!!!!
Я не розумію, чому міністр МВС, Генпрокурор, голова СБУ, голова ВС, національної полції, мовчать про деструктивні дії третякової і гетьманцева, і їм подібного лайна які щодня погрожують скасувати соціальні гарантії саме правоохоронцям, силовикам, поліції, суддям, прокурорам, аби максимально.зашкодити якості їх особового складу.
Доведідь президенту, що це шлях до більшої біди, ніж та що.трапилась.
Так і тут - канцелярський працівник і патрульний поліцейський то є РІЗНІ посади, різна підготовка і різні результати роботи!
Здається тут має місце відвертання уваги.