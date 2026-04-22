Бегство полицейских во время теракта в Киеве: Дудина не работала в патруле постоянно, - Выговский

Стрельба в Киеве: избрана мера пресечения патрульной Дудиной

Патрульная Анна Дудина, оказавшаяся в эпицентре перестрелки в Киеве, на тот момент работала в аппарате департамента и не участвовала в постоянных выездах в составе групп реагирования.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Что о Дудине рассказал Выговский?

Как объяснил Выговский, из-за нехватки кадров сотрудников, которые обычно не работают "в поле", иногда привлекают к патрулированию.

"Она является патрульным полицейским, но работала не на линии, а в аппарате. Ее привлекли для усиления, она не находилась в нарядах на постоянной основе", - уточнил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейская Дудина, которую обвиняют в побеге во время теракта в Киеве, была медиком во время Революции Достоинства, - СМИ. ФОТО

Сама Дудина заявила в суде во время избрания меры пресечения, что не признает служебную халатность, а ходатайство в отношении себя считает несправедливым.

Нехватка кадров и оплата

Выговский отметил, что в настоящее время некомплект в патрульной полиции составляет около 25%, а в Киеве этот показатель еще выше. Из-за этого полиция вынуждена оперативно перераспределять ресурсы для реагирования на вызовы.

Отдельно он обратил внимание на проблему оплаты труда правоохранителей. По его словам, полиция в настоящее время неконкурентоспособна по сравнению с другими силовыми структурами, а уровень зарплат влияет на отток кадров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде появился проект постановления об увольнении главы МВД Клименко

"Конечно, здесь речь идет не только о деньгах, но люди ищут, где лучше. Когда получают 27 тысяч, а охранник в магазине — 30, то это немного разные вещи", — говорит Выговский.

Он добавил, что в ведомстве уже сделали выводы и пересматривают подходы к подготовке полицейских.

Смотрите также: Теракт в Киеве: патрульного Дробницкого отправили под стражу до 18 июня: залог 266 тыс. грн. ВИДЕО

  • Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
  • Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
  • Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.
  • 21 апреля Анне Дудиной и ее коллеге-полицейскому Михаилу Дробницкому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с правом внесения залога в размере 266 тыс. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всю вертикаль патрульной полиции Киева сняли с должностей, - Клименко

Киев (26222) стрельба (3293) патрульная полиция (1779) Выговский Иван (74)
💔У Києві під час теракту загинув двірник, який закрив собою дитину від стрільця - лікарі більше доби боролися за його життя, але врятувати чоловіка не вдалося.
22.04.2026 11:46 Ответить
Виявляється у нас дві поліції-кабінетна і патрульна ,дуже цікава історія.Далі буде
22.04.2026 11:43 Ответить
Пошли отмазки,людей нема,грошей нема,хер вам,а не защита от террористов,интересно керивни посады тоже не заняты на четверть.
22.04.2026 11:47 Ответить
на пів ставки
22.04.2026 11:42 Ответить
Тому і не комплект
22.04.2026 11:44 Ответить
звільняти і судити треба керівництво МВД - клименка та виговського !

22.04.2026 11:55 Ответить
Алекс, ты вроде патриот. И вроде прытомный. Не кажется ли тебе что начинать надо с самой макушки? Рыба гниёт с головы. И что даст что уволите начальника МВД? Ты же вроде не дурак, а такую хрень пишешь..
22.04.2026 12:06 Ответить
рыба гниёт изнутри, а запах выходит изо рта.
22.04.2026 12:28 Ответить
Собрались ******* безяйцевые, и второй день хейтят эту женщину. И все вопят"вона повинна мене захищати"!!! Сами чего обосранные сидите на проперженных диванах? Идите в патруль на постовую, покажите пример. ..х..я с два. Яиц не хватит. Или давно усохли. Тьфу.
22.04.2026 12:00 Ответить
Ніхто на твій обісраний диван не претендує, заспокойся, істеричка. Тобі ще вчора писали люди, що вони не підуть "в патруль на постовую", тому що вже мають достойну та корисну роботу. В патруль, як показує практика, йдуть далеко не найкращі люди, і йдуть вони туди не "служить і защищать" а псувати життя оточуючим.
Тьфу.
22.04.2026 12:11 Ответить
*****, ты прямо в точку.)))"тут зібрались люди, які мають достойно та корисну роботу". Абсолютно точно-с утра до вечера пердеть В этом чате-работа очень достойная. А вы в полицию никто идти не хочет. Но все хотят чтобы их защищали.. *****, И где же нам полицейских таких набрать которые за копейки будут свой лоб подставлять за твою жэпу?
22.04.2026 12:17 Ответить
V ameriksnskom filme policia hovalas za avtomobilem, slidkuvala za strilkom I chekala dopomogu iz snajperom.
22.04.2026 12:16 Ответить
тобі показують прімєр інваліди на нулі-мало?
22.04.2026 12:27 Ответить
не всі зрозуміло,але їх пакувати допомагають такі в кашкетах як і вона
22.04.2026 12:29 Ответить
Хоть би за цими КЛОПОТАМИ, вигівський з мудрилами прокурорським з Черкас, не забував про ПОКАРАННЯ отих групи мусорських, з Корсуня у Черкаській обл, що за гроші московського гопника, поїхали убивати Сергія Русінова, підкидати йому в будинок лайна привезеного ними ж - 4 кг дурі, толових шашак, ….
Бо ще може вчинити, як порядна особа на посаді у реформованому рюкзакяном і чеботарьом НацПолі, оте прикре САМОГУБСТВО, як генерал Кравченко??? Але ж це, не такі постаті… Їм Акакаяразніца ….
22.04.2026 12:01 Ответить
Хтось же її туди підпряг?
22.04.2026 11:42 Ответить
Давай Ганю - там на Деміївці якась нездорова канітєль - неадекват з гвера валить людей - підключайся
22.04.2026 12:01 Ответить
тут багато казали який Жуков "класний хлопець". Усі його минулі заслуги не відміняють той факт, що під його керівництвом (більше 10 років) у патрульній поліції далі процвітає система вимагання показників за будь яку ціну, корупція і хабарництво (особливо під ча війни). І те що він подав у відставку - це не показник честі. Якби була честь, то мав би сказати: " Ця жінка через моє бездарне керування попала в таку ситуацію. Це я привів поліцію до такого стану, тому і відповідати мені. " А не просто пересісти з одного крісла в інше. Жінці 44 роки, вона фактично офісний працівник в патрульній поліції, а виявилася крайньою в цій історії.
22.04.2026 12:09 Ответить
Виявляється у нас дві поліції-кабінетна і патрульна ,дуже цікава історія.Далі буде
кому буде ?
22.04.2026 11:47 Ответить
маштабована лапша мудрому наріту
22.04.2026 11:49 Ответить
ага
22.04.2026 11:49 Ответить
нам буде.
22.04.2026 11:53 Ответить
виявляється на заводі можуть бути слюсарі, токарі та ще й, хто б міг подумати !!!, конторські служащіє

.
22.04.2026 11:57 Ответить
А в заодській їдальні так там взагалі, кухарі!
22.04.2026 11:58 Ответить
Ага, із пільгами, як у військових, но за паперово-кабінетну роботу, де з ризиків - скріпкою вколотися та папером порізатися. Не дивно, що ні в патрульні на вулицю ніхто не хоче йти, ні у станка стояти, все хочуть на стільці працювати.
22.04.2026 12:09 Ответить
Оце ти придув .В поліції всі проходять підготовку незалежно від посади,і кожен може виконувати функції патруля!!Ідеш ти накуй відбілювач мусорні
22.04.2026 12:10 Ответить
Так, так - на кожному заводі, при необхідності, "конторськіє служащіє" йдуть клепать та сверлить Фламінгу.
А колу наплужать, та пів завода злетить в повітря - кажуть: "Мы не навчені", та йдуть далі переводити папір на ксероксі.
22.04.2026 12:12 Ответить
Отличный у тебя ник. Пятачок. А ты не знал, что есть ещё чисто кабинетная работа во всех организациях? И даже в армии!!! У меня у знакомой дочка служит майором. А должность у неё бухгалтер. Ты об этом не знал, розовый пятак? Лишь бы только поливать помоями..
22.04.2026 12:02 Ответить
Бухгалтеру корисно відірвати жопу від стільця і прогулятись по вулиці ,а то в двері не пройде!Добре дочку знайомої присторїли
22.04.2026 12:06 Ответить
А у поліцаїв, схоже, все не як у людей
22.04.2026 12:27 Ответить
Не заблудьте цим похвалитися, перед сусідами, чиї мобілізовані, цивільні у житті, родичи загинули., захищаючи нас від підарів.
.
22.04.2026 12:15 Ответить
Микола, а чем мне хвастаться? Тем что у знакомой дочка майор бухгалтер? С таким успехом ты можешь похвастаться что у твоей знакомой зять гинеколог.
22.04.2026 12:20 Ответить
💔У Києві під час теракту загинув двірник, який закрив собою дитину від стрільця - лікарі більше доби боролися за його життя, але врятувати чоловіка не вдалося.
22.04.2026 11:46 Ответить
Царство небесне 😿. Він виявився " навченим" та готовим за свою мінімалку 8000+ грн.
22.04.2026 12:11 Ответить
Спочиває з миром...
🙏😓🕯🙏
22.04.2026 12:23 Ответить
На заробітки виїхала, а тут така халепа....
22.04.2026 11:47 Ответить
Пошли отмазки,людей нема,грошей нема,хер вам,а не защита от террористов,интересно керивни посады тоже не заняты на четверть.
22.04.2026 11:47 Ответить
Єдине кого я не бачу на лаві підсудних поруч з цими поліцейськими і хто МАЄ ТАМ БУТИ НА ВСІ 100% це всі покидьки з внховної ради хто проголосував за скасування будь яких вимог для бажаючих йти служити в поліцію і тих хто провів «конкурс» в поліції і відібрав величезний відсоток розумово відсталих з 100% але з бажанням мати зброю аби мати владу над неозброєними, і виключно для цього.
Отут я за те, щоб всі падлюки розділили долю тих кому вони дозволили стати поліцейськими, патрульними, слідчими і далі по списку.
22.04.2026 11:58 Ответить
Можливо, зеленському повернути своїх подєльників із-за кордонів??
Десь на бригаду збереться, саме меньше!! Тим більше, там уже і обстріляні шифери, будуть як інструктори!?!?
22.04.2026 12:05 Ответить
Александр, вы в самую точку. Именно начинать с зебила и его подельников. В кандалах притащить из-за границы. Вернуть ворованные деньги. Пустить эти деньги в том числе на зарплаты для нормальных полицейских. Которые могут и умеют служить. . Да только хрен это будет сделать. Иудейская мафия уже не слезет с нашей шеи.
22.04.2026 12:09 Ответить
Вигівський зазначив, що наразі некомплект у патрульній поліції становить близько 25%, а в Києві цей показник ще вищий.

Ну так підвищіть їм зарплатню. Нормально підготуйте. Це так важко??? Нафіга була потрібна ця реформа, якщо змінилася по факту лише форма і назва???
22.04.2026 11:47 Ответить
Флаг-откуда поднять зарплаты, если жидовская мафия миллиардами ворует и вывозит Израиль? Поэтому так и происходит. Нормальная в полиции идти не хотят, поэтому берут кого придётся. И вот мы имеем результат. Ну всё смололось на этой несчастной перепуганный полициянтке.
22.04.2026 12:11 Ответить
Можна й зарплатню підвищити, але спочатку варто спробувати дати під зад з поліції тим копам, що цілодобово п'ють каву замість роботи. Вже неодноразово писали про таких "героїв".
Некомплект не заважає їм цілими табунами збігатися на скандали з бусифікацією. По 5-6 екіпажів прибуває, щоб пов'язати одного доходягу.
22.04.2026 12:33 Ответить
"візьміть арієль! навіть для відпрання звичайних плям досить взяти тільки половину дози!" (С) )))
22.04.2026 11:50 Ответить
Раз оділа форму повинна бути до всього готова . Оркестр морської піхоти на камеру виступав з автоматами за плечима а не у фраках .
22.04.2026 11:52 Ответить
до чого це? Не дуже розумію. Факт скоєння нею злочину є, наслідки більш ніж тяжки, покарання має бути відповідне. Інакше втрачпється сенс існування в Україні ККУ так само як вже втрачено існування Конституції, якою влада та весь її склад підтираються в нужнику.

Так було завжди, що в патруль відправляли НЕ тільки патрульних, а по черзі туди ходили всі поліцейські «офісники» бо клятву всі дають одну й ту саму, мають.звання, проходять атестацію і володіють зброєю, в їх посвідченнях прямо про це вказано.
Офісники, як ви кажете і грошове утримання мають більше ніж патрульні і їх залучення НЕ Є НОВИНОЮ, БО ТАК МАЄ БУТИ - всі є ПОЛІЦІЄЮ.І ПРАВООХОРОНЦЯМИ.

І ДИВНО КОЛИ МИНУЛЕ МАЄ СКАСУВАТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СКОЄНИЙ ЗЛОЧИН.
ЦЕ ЯК ДОЗВІЛ ВСІМ ХТО БУВ НА МАЙДАНІ РОБИТИ ЩО ЗАВГОДНО, БО ПОКАРАНЬ НЕ БУДЕ. ЦЕ НОНСЕНС.
22.04.2026 11:56 Ответить
https://t.me/lachentyt/62022 Лачен пише

Сьомою жертвою теракту в Києві став двірник, якого місцеві жителі знали як дядю Сашу. Він загинув, захищаючи дитину власним тілом. Сусіди згадують його як добру й чуйну людину, яка завжди допомагала іншим і доглядала за безпритульним котом.

Під час нападу, коли терорист відкрив вогонь, чоловік кинувся до хлопчика і прикрив його собою, отримавши смертельні поранення. Врятувати його не вдалося.
22.04.2026 11:57 Ответить
😢😢😢
22.04.2026 12:16 Ответить
"...поліція наразі не є конкурентною з іншими силовими структурами, а рівень зарплат впливає на відтік кадрів" З інтернета - з декларації Анни Дудіної за 2025 рік: Управління патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної поліції / Старший інспектор з питань житлового забезпечення відділу збезпеченнч діяльності: Заробітна плата (грошове забезпечення) 481 864 грн., Компенсація за найм житла: 72 672 грн. - але має власне житло.
22.04.2026 11:58 Ответить
Не погано ніщенствувала і ділила квартири🤔
22.04.2026 12:09 Ответить
І взагалі, вона звільнилася тиждень тому а форму забула зняти і взагалі, вона робила медикинею колись прямо на майдані
22.04.2026 12:01 Ответить
а під час другої світової рятувала євреїв, а в 32-33 роздавала зерно голодним українцям
22.04.2026 12:15 Ответить
Дудина пусть теперь на зоне работает швеёй лет десять...
22.04.2026 12:01 Ответить
стандартна "схема" в деж органах - якщо співробітник десь залетів то за ніч робляться документи, підписи... інше, що це вже і не співробітник і не наш і так далі, і ось як вчора звільнився (раптово)
22.04.2026 12:06 Ответить
курва! Ну скільки ж можна, скільки ще має бути того дебільного зеленого шапіто? У всьому, всюди...
Поліцейський патруль то бойовий підрозділ. Навіть в мирний час, а тим більше, у нас воєнний стан.
Тому, відповідно, комплектація, підготовка, озброєння, оплата...
А тут, в кобурі пукавка, в патрулі канцелярська службовиця... і проти придурка, озброєного карабіном. Зато у тих, хто то все організовує, хто керує, хто там, на горі, все, як має бути - і кабінети, і зарплати, і авто, і охорона... І, головне, повний комплект - з заступниками, радниками... там повний порядок, ****.
Ну і як там вам? вєсєло? хоть паржьом? ну і па-пріколу....
А люди ж то гинуть!
22.04.2026 12:06 Ответить
Друзі !
Система гнила з 91 року , нагадую вам провсяк випадок.
22.04.2026 12:10 Ответить
Та ні! Значно раніше, ще з 1917-го!
22.04.2026 12:16 Ответить
Це взагалі законо, якщо якусь умовну прибиральницю у відділенні поліції відправили без жодного захисту та й ще на бойове завдання владнати збройний напад !?

"- Мене відправили (на патрулювання), тому що зараз у патрульній поліції Києва нестача особового складу понад 60%, і працівники апарату змушені виходити на лінію", - розповіла жінка.
Дудіна пояснила, що є офісним робітником і не виконує завдання патрульних поліцейських вже з 2019 року. А останнім часом була залучена до чергувань як підсилення через нестачу особового складу.

Декларацією працівниці Нацполіції, де зазначено, що Дудіна - інспектор з питань житлового забезпечення.
22.04.2026 12:10 Ответить
Вона не прибиральниця вона ПОЛІЦЕЙСЬКА, ЯКА МАЄ.ЗВАННЯ ДАВАЛА ТУ САМУ ПРИСЯГУ ЯК І ВСІ, НАВЧЕНА ВОЛОДІТИ ЗБРОЄЮ, МАЄ ДОЗВІЛ ЇЇ ВИКОРИСТОВУВАТИ КРАПКА
22.04.2026 12:18 Ответить
В результаті дебільного твердження, що і кухарка може керувати державю, а канцелярський працівник захищати людей в поліцейському патрулі маємо саме це!
Ще раз - поліцейський патруль то БОЙОВИЙ ПІДРОЗДІЛ! А тому відповідна комплектація, підготовка, озброєння...
Бо інакше результат ось, за вікном! Ось результат вашого па-пріколу, хоть паржом!
Ну коли ж то до ідіотів дійде?
22.04.2026 12:25 Ответить
По вашій логіці прибиральниця у відділенні поліції теж автоматично стає поліцейським !?

А навіщо знати закони, права та обов'язки, простіше ж одразу всіх Розстріляли !

Вкорінена в мозку совєтщіна заважає думати...
22.04.2026 12:33 Ответить
Переваги роботи в патрульній поліції

Зарплата від 18,600 грн/міс
https://my.patrolpolice.gov.ua/conditions/
22.04.2026 12:20 Ответить
інспектор - це посада, а яке в неї звання?
22.04.2026 12:30 Ответить
Вигляд у неї якийсь нездоровий.
Але з лінії обстрілу відійшла досить спритно.
22.04.2026 12:10 Ответить
так як не комплект 60% - пропоную набрати ще 300 тисяч мєнтів, закупити їм нові пікапи, підняти зарплати до 100 тисяч, на законодавчому рівці зробити безкоштовні хотдоги і каву на заправках.
22.04.2026 12:13 Ответить
Для Виговського і не тільки.
Ви сиділи мовчки і було наплювати, що там мутять третьякові та гетьманцеві, а тепер згадали про підлеглих. Ці двоє і комітет третьякової вже мав би сидіти на зоні за підрив і шантаж відкритий і безперервний праврохороних, силових структур і судової гілки влади, і держ.служби загалом😡😡😡😡
Невже не розумієте, що це ЯПРЯМІ НАСЛІДКИ ЦИХ ПОКИДЬКІВ?
Для того щою в поліції були сильні, професійні, РОЗУМНІ і СТРЕСОУСТОЙЧЕВІ, треба закрити пельку третьяковій з її й...аним комітетом антисоціальної політики і посадити у в'язницю гетьманцева за шістб років підривної діяльності проти силових, правоохоронних органів і поокуратури та судівства, які принизили службу в цих.органів і зробили її не те, що не пристижною, а ху..йнею на палочці, принизивши ветеранів, розірвавши традицію, коли в сім'ї по декілька поколінь наслідували досвід і бажання служи правоохоронцями, добре усвідомлюючі ризики служби і в чому полягають чесне виконання обов'язків. Як і те, коли в поліції НЕ брали жодного хто не служив армії. І це.виправдано і правильно. Зараз.депусрати підривники устоїв правоохоронної системи країни взагалі.скасували будь які вимоги.для.бажаючих служити в поліції. Це ЗЛОЧИН!!!!!!!
Я не розумію, чому міністр МВС, Генпрокурор, голова СБУ, голова ВС, національної полції, мовчать про деструктивні дії третякової і гетьманцева, і їм подібного лайна які щодня погрожують скасувати соціальні гарантії саме правоохоронцям, силовикам, поліції, суддям, прокурорам, аби максимально.зашкодити якості їх особового складу.
Доведідь президенту, що це шлях до більшої біди, ніж та що.трапилась.
22.04.2026 12:13 Ответить
22.04.2026 12:17 Ответить
цей совдеп ніколи не закінчиться: працювала в апараті департаменту і не була залучена до постійних виїздів у складі груп реагування - а звання , зарплату і вислугу для пенсії отримувала.
22.04.2026 12:22 Ответить
приймала присягу, проходила атестацію, має посвідчення , має табельну зброю, а то відмазки почали "Вона же дєвочка"
22.04.2026 12:25 Ответить
Цікаво, а ти згоден, щоб тебе в лікарні лікувала санітарка? Ну вона ж в тій ж лікарні працює, в чому проблема? І її медпраціником називають, і білий халат в неї...
Так і тут - канцелярський працівник і патрульний поліцейський то є РІЗНІ посади, різна підготовка і різні результати роботи!
22.04.2026 12:30 Ответить
а в поліції вона працювала також не постійно? і присягу давала так, тільки щоб в офісі сидіти? нафіга їй форму видали і зброю?
22.04.2026 12:25 Ответить
Виходила як на рибалку-полювання на людей!
22.04.2026 12:32 Ответить
Поліція в Україні була, є і буде гнилою. Їншої немає. А за корумпованих ********* у владі -зєлєнскіх, єрмаків, татарових, свіриденок всіх мастєй з міндічами і цукєрманами "на посилках" - на якісь реальні зміни годі сподіватись. Поліції - це шакали. Неповносправні ідіоти які не здатні заробити на життя чесною працею. Вся їх діяльність це "влада дала мені пістолет і всі мають виконувати мої накази". 15 років їх вивчав. Навіть докторську захистив на тему злочинності і практики застосування покарань в Україні. Ми їх вчили бути громадянами. Даремно. Ті хто слухав негайно з поліції звільнялись. Лишались лише гнилі покручі. Врешті свою боротьбу з корупцією в правоохоронних органах вважаю програною. Визнаю це. Вже не має ні сил, ні бажання поряд з цими покручами знаходитись. Вони не змінюються, а лише мімікрують під "нові мітли" лишаючись внутрішньо гнилими і морально потворними. То ж нічого дивного немає в тому що 98% поліцейських в Криму і на ТОТ перейшли на бік ворога. Поліцейські досі не стали громадянами. Як були холуями начальства так і лишаються і "нові" нічим від "старих" не відрізняються. Хіба що тепер у них планшети і доступ до ШІ...
22.04.2026 12:33 Ответить
Панове, ви всі якось накинулись на ту діваху. Яка безумовно винна, але яку ще якось можна зрозуміти (висмикнули з бухгалтерії на підсилення, дали пістоля от вона і навоювала). І зовсім випустили з виду іншого чувака, який також втік. Цікаво чому ЗМІ не пишуть про нього. Які йому будуть виправдання?
Здається тут має місце відвертання уваги.
22.04.2026 12:33 Ответить
 
 