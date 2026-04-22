Втеча поліцейських під час теракту в Києві: Дудіна не працювала в патрулі постійно, - Вигівський

Стрілянина в Києві: обрано запобіжний захід патрульній Дудіній

Патрульна Анна Дудіна, яка опинилася в центрі стрілянини в Києві, на той момент працювала в апараті департаменту і не була залучена до постійних виїздів у складі груп реагування.

Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Що про Дудіну розповів Вигівський?

Як пояснив Вигівський, через нестачу кадрів співробітників, які зазвичай не працюють "в полі", іноді залучають до патрулювання.

"Вона є патрульною поліцейською, але працювала не на лінії, а в апараті. Її залучили на підсилення, вона не перебувала в нарядах на постійній основі", - уточнив він.

Сама Дудіна заявила в суді під час обрання запобіжного заходу, що не визнає службову недбалість, а клопотання щодо себе вважає несправедливим.

Нестача кадрів та оплата

Вигівський зазначив, що наразі некомплект у патрульній поліції становить близько 25%, а в Києві цей показник ще вищий. Через це поліція змушена оперативно перерозподіляти ресурси для реагування на виклики.

Окремо він звернув увагу на проблему оплати праці правоохоронців. За його словами, поліція наразі не є конкурентною з іншими силовими структурами, а рівень зарплат впливає на відтік кадрів.

"Звісно, тут не тільки про гроші, але люди шукають де краще. Коли отримують 27 тисяч, а охоронець в магазині 30, то це трошки різні речі", - говорить Вигівський.

Від додав, що у відомстві вже зробили висновки та переглядають підходи до підготовки поліцейських.

Стрілянина в Києві

Втеча поліцейських

  • Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
  • Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
  • Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито провадження проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.
  • 21 квітня Анні Дудіній та її колезі поліцейському Михайлу Дробницькому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з правом внесення застави в розмірі 266 тис. грн.

+23
💔У Києві під час теракту загинув двірник, який закрив собою дитину від стрільця - лікарі більше доби боролися за його життя, але врятувати чоловіка не вдалося.
22.04.2026 11:46 Відповісти
+18
Виявляється у нас дві поліції-кабінетна і патрульна ,дуже цікава історія.Далі буде
22.04.2026 11:43 Відповісти
+14
Пошли отмазки,людей нема,грошей нема,хер вам,а не защита от террористов,интересно керивни посады тоже не заняты на четверть.
22.04.2026 11:47 Відповісти
Вигляд у неї якийсь нездоровий.
Але з лінії обстрілу відійшла досить спритно.
22.04.2026 12:10 Відповісти
так як не комплект 60% - пропоную набрати ще 300 тисяч мєнтів, закупити їм нові пікапи, підняти зарплати до 100 тисяч, на законодавчому рівці зробити безкоштовні хотдоги і каву на заправках.
22.04.2026 12:13 Відповісти
То буде ДБР, а не поліція, про те треба додати, що носки кожному не дешевше 800 гривень за пару, на піднайом житла 20 тис. на місяць, і т.д. і т.п.
22.04.2026 13:41 Відповісти
Для Виговського і не тільки.
Ви сиділи мовчки і було наплювати, що там мутять третьякові та гетьманцеві, а тепер згадали про підлеглих. Ці двоє і комітет третьякової вже мав би сидіти на зоні за підрив і шантаж відкритий і безперервний праврохороних, силових структур і судової гілки влади, і держ.служби загалом😡😡😡😡
Невже не розумієте, що це ЯПРЯМІ НАСЛІДКИ ЦИХ ПОКИДЬКІВ?
Для того щою в поліції були сильні, професійні, РОЗУМНІ і СТРЕСОУСТОЙЧЕВІ, треба закрити пельку третьяковій з її й...аним комітетом антисоціальної політики і посадити у в'язницю гетьманцева за шістб років підривної діяльності проти силових, правоохоронних органів і поокуратури та судівства, які принизили службу в цих.органів і зробили її не те, що не пристижною, а ху..йнею на палочці, принизивши ветеранів, розірвавши традицію, коли в сім'ї по декілька поколінь наслідували досвід і бажання служи правоохоронцями, добре усвідомлюючі ризики служби і в чому полягають чесне виконання обов'язків. Як і те, коли в поліції НЕ брали жодного хто не служив армії. І це.виправдано і правильно. Зараз.депусрати підривники устоїв правоохоронної системи країни взагалі.скасували будь які вимоги.для.бажаючих служити в поліції. Це ЗЛОЧИН!!!!!!!
Я не розумію, чому міністр МВС, Генпрокурор, голова СБУ, голова ВС, національної полції, мовчать про деструктивні дії третякової і гетьманцева, і їм подібного лайна які щодня погрожують скасувати соціальні гарантії саме правоохоронцям, силовикам, поліції, суддям, прокурорам, аби максимально.зашкодити якості їх особового складу.
Доведідь президенту, що це шлях до більшої біди, ніж та що.трапилась.
22.04.2026 12:13 Відповісти
22.04.2026 12:17 Відповісти
Йомайо, то виходить, якщо ветеринар за освітою зараз у ССО, а масажист в Сумах на кордоні, то мають негайно перестати стрілять і виконувать свої обов'язки не за основною освітою, бо так не файно, бідненька (як її тоді називати недополіцейська чи полуполіцейська, а може майже поліцейська), її заставили присягу дать, всунули насильно ствол, в карман зарплату всунули, гроші за піднайом житла насильно давали, звання насильно призначили, форму насильно наділи, бідненькі
показати весь коментар
22.04.2026 13:45 Відповісти
цей совдеп ніколи не закінчиться: працювала в апараті департаменту і не була залучена до постійних виїздів у складі груп реагування - а звання , зарплату і вислугу для пенсії отримувала.
22.04.2026 12:22 Відповісти
приймала присягу, проходила атестацію, має посвідчення , має табельну зброю, а то відмазки почали "Вона же дєвочка"
22.04.2026 12:25 Відповісти
Цікаво, а ти згоден, щоб тебе в лікарні лікувала санітарка? Ну вона ж в тій ж лікарні працює, в чому проблема? І її медпраціником називають, і білий халат в неї...
Так і тут - канцелярський працівник і патрульний поліцейський то є РІЗНІ посади, різна підготовка і різні результати роботи!
22.04.2026 12:30 Відповісти
Так її ж на "підсилення" прислали! Бачили як "підсилила"?
22.04.2026 12:34 Відповісти
якщо вам невідомо, то санітар приймає клятву Гіпократа , як вона приймала присягу та підпорядковується закону України про поліцію. А можна мені піти з ЗСУ , я теж в 2022 не навчався на військового
22.04.2026 12:34 Відповісти
Ну так і лікарі РІЗНІ бувають! Є хірург, є анастазіолог, а є і стоматолог. А що, давай стоматолога, щоб апендикс вирізав. Ну, Гіпократ тут, і диплом, і все решта...
Та й в ЗСУ є і штурмовики і пілоти літаків і, уяви собі, бухгалтери! То що, а давай бухгалтерів посадимо літаком пілотувати! А що, і звання, і присяга...
Ідіоти вибрали паяца державю керувати... ну нічого придурків то не навчить...
22.04.2026 12:43 Відповісти
мдя...Від дзеркала, придурку, відійди...
22.04.2026 13:23 Відповісти
не правильне порівняння є поліцеські: оперативники, працівники логістики, поліції охорони, працівники медзакладів, навчальних закладів, патрульні - і всі вони поліцейські, і коли давали присягу обіцяли, що як всі поліцейські будуть захищати, у Вашому випадку питання так, Анастезіолог побачив, що людини погана, бо людини отруїлась - і втік, з Ваших слів - це правильно.
22.04.2026 13:54 Відповісти
а ти згоден щоб санітарці платили як кваліфікованому хірургу?
22.04.2026 13:15 Відповісти
Придурку, я не про неї, я, дебіле, про тебе і твоїх дітей. Щоб завтра, коли тобі буде задниця, ось така "патрульна" до тебе не приїхала тебе захищати, або ось такий "лікар" тебе лікувати. Тобі треба буде кардіолога, а пришлють травматолога.
То до тебе, дебіла, ніяк не дійде? Курва, ну чого ж то в нас стільки придурків. Як було 73% так і залишається...
Дебілізм дійсно, ніяк не лікується...
22.04.2026 13:30 Відповісти
Ти пишеш, планову ситуацію, а твій приклад має бути таким, лікаря який був послали під час епідемії перевірити ділянку, чи посилили ділянку, і в ході виконання обов'язків коли інших спеціалістів не було, побачив що людини погано, але не доповів, і не вжив заходів, що може, він в будь якому краще двірника, знає як допомогти людини, а в цьому випадку двірник знав як допомогти людини і намагався допомогти, а лікар стоматолок довбойоб і не знав як рану перемотати
22.04.2026 13:56 Відповісти
Пільгі однакові, а зарплатня, судячи із річної декларації навіть більша. Більше ризкує? Більше користі суспільству Старший інспектор з питань житлового забезпечення відділу збезпечення діяльності приносить?
22.04.2026 13:23 Відповісти
Вона не патрульний! В неї нема ні бойової підготовки, ні відповідних навиків, ні досвіду... Мало того, навіть зброї! З пукавкою проти карабіна... І чого ж то вони втікали, аж дивно...
Вона канцелярський працівник, яку примусово послали виконувати невластиві їй функції.
Ще один приклад непрофесійності, профанації в організації і керівництві, безвідповідальності, безмозглості...
Як там, кухарка може керувати державою, а президентом може бути блазень?
Результат як, задовільняє? Як країна ЙОГО мрій, точніше, 73% ідіотів? Подобається?
А що, хоть паржьом, хужєнєбудєт...
22.04.2026 13:39 Відповісти
Як пільги та "смаколики" від держави отримувати - поліціантка, як робити, те за що їй платять зарплатню - людей захищяти - ні. Ще раз - вона поліцейський із правами та обовязками, решта ліріка. Нехай напише заяву до прокуратури, що отримала незаконний наказ від керівництва.
22.04.2026 13:46 Відповісти
Тяжкий трафунок, а я не лікар...
22.04.2026 13:49 Відповісти
А знаєте, що? Погоджусь з Вами, вона жертва "системи", її подставили. Незаконно відправили із зарядженою зброєю на патрулювання, чим підставили під небезпеку і її і цивільних. Нехай терміново напише заяви до прокуратури та служби внутрішньої безпеки. Може ще і до СБУ.
22.04.2026 13:54 Відповісти
Перепрошую, але мені вже надоїло пояснювати. А тому то вже, напевно, до психіатра, а не до мене.
Так, до речі, підставли не її, підставили тих 7 трупів. Але ж то таке... хоть паржьом...
22.04.2026 14:02 Відповісти
Тобто є чисельні жертви, а конкретних винних немає? Чи діючи та судячи зі всього і колишні поліціанти не просто тупо ссут бояться назвати конкретні імена, а навіть і готові їх покривати? Щоб не вскрилися їхні персональні "скелети у шафі" та не лишитися без "смаколиків" чи скоріш за все життя?
22.04.2026 14:18 Відповісти
в поліції, як і в інший силовій структурі, всі маєють знати необхідний мінімум для цієї структури, в поліції всі хто одів форму мають знати, що робить патрульний, інакше є цивільні посади, аналоги без форми, але і без зарплат, льгот і ранніх пенсій
22.04.2026 13:58 Відповісти
Точно! от всі в ЗСУ повинні вміти керувати літаками чи хоч танками. А що, то ж мінімум. Чи ні?
Дурню, патрульний то не мінімум! То лише придуркам здається, що то мінімум.То, хіба, бабок на тротуарі з картоплею чи сметаною гонити, то мінімум, а коли озброєний терорист, то спецпідготовка і спецнавики!
Ось результат твого мінімум - 7 трупів!
Курва, як ви дебіли недоучені зі своми простими рішеннями дістали... Вже ж руїна всюди і у всьому, а вони своє далі...
22.04.2026 14:14 Відповісти
Ні, не мають, керувати танками та літаками, це порівняння не доречне, але всі військові мають вміти застосувати особисту зброю (вона отримала і розписалась = доповіла, що готова використовувати і знає я), та основного підрозділу, а лікарі всі мають вміти надати першу допомогу, це по аналогії з лікарем - перша допомога, якщо лікар не вміє, він не піде туди працювати, де її треба надавати, а чесно скаже, що не вміє. По аналогії, медсестра-анастезіолог отримала наркотичну речовину для іньєкції, ала під час операції відмовілась колоти і втекла, а пацієнт від шоку загинув.
22.04.2026 14:20 Відповісти
цікаво, але якщо оділа санітарка військову форму (сама захотіла, ніхто не заставляв, бо зарплата, льготи), виїхала в поле з підрозділом (нехай на навчання, або на посилення кордону на спокійній білорсуській ділянці), то вуаля воне вже боєць - яке життя дивне, буває ж, і в такому випадку вона військова санітарка, сан-інструктор, який вміє стріляти (бо її вчили стріляти, пройшла БЗВП, на додаток для клятви гіпократа дала військову клятву, де обіцяла захищати не тільки життя, а зі зброє життя).... так що в даному випадку маємо реабілітолога, який в погоні за зарплатою, ранньою пенсією, компенсацією на житло, вирішила одіти форму, взяти пістолет, дати клятву, що буде захищати, а тут на тобі, - вона дурна, тупа нічого не розуміла - не вірю, вону розумна та хитра жінка
22.04.2026 13:51 Відповісти
Питання НЕ ДО НЕЇ! Питання до тих, хто її НЕ ГОТУВАВ, не озброїв, не навчив... і послав в той патруль! Патруль то ж той самий бойовий підозділ - вогнева, фізична, психологчна підготовка. Тактика, злагодженність, зброя... А того ж не було! От і результат
Так само і в ЗСУ! та ж історія. Приходять люди в бойовий підрозділ і з ними починають з курсу молодого бійця - ось автомат, ось в нього затвор...
Курва, ну чого ж то до тупих ніяк не доходить?
22.04.2026 13:59 Відповісти
Вона не показала не вміння, вона втекла, з цього моменту питання до неї, як би вона вистріляла 16 патронів (для ПМ, чи може там в Києві беретти) і втекла, але намагалась, це дійсно інше питання, але було не так
22.04.2026 14:07 Відповісти
В неї все було (аналог БЗВП), інакше б не атестували, і не дали б форму, а якщо профілонии (бо внеї є корупційний зв'язок і було відповідне корупційне діяння, щоб поза конкурсом, атестацією і т.п. - ну це ще гірший злочин), то вона мала перед патрулем сказати, що не готова і написати рапорт на звільнення, а замість неї пішовби опер колишній, який був після зміни, з матами, руганню але пішов би і може б життя чиєсь спас, яле як би вона чесно сказала - не готова і звільнилась, а вона коли віддавали наказ на патрулювання - сказала готова, і буде вживати всіх заходів для захисту здоров'я і життя громадян - саме за цю брехню її і будуть судити
22.04.2026 14:11 Відповісти
Питання саме до неї: чому вона погодилась виконувати роботу, якої виконувати не вміє?
22.04.2026 14:47 Відповісти
так її згоди ніхто не зпитує! наказ - виконуй.
Знову, який ідіот посилає непідготовлених на такі завдання?! От в чому проблема. Виклик на стрільбу, практично неозброєних і непідготовлених.
22.04.2026 15:05 Відповісти
Який наказ? Що ти верзеш? Ти ж сам тут лікарів у приклад ставиш. То якщо тобі, терапевту, начальство накаже провести операцію, то ти погодишся, бо "наказ"? І не будеш нести ніякої відповідальності, якщо візьмешся оперувати і заріжеш пацієнта? Що ти мелеш?
ПС. Ні в якому суді, ні в якій країні гнила відмазка "я просто виконував наказ" не проходить. Злочинців судять на повну котушку, не важливо, чий і який наказ вони виконували.
22.04.2026 15:15 Відповісти
Мдя... знову тяжкий трафунок...
По-перше, ні один керівник лікарні терапевту наказати проводити хірургічну операцію не накаже. Що, що, а таких ідіотів в медицині нема. ну, принаймні, хочеться в то вірити. А якщо накаже, то терапевт просто його пошле. бо ж система не та! То не армія і не поліція! А в поліції таке є, і нахрін не пошлеш, хіба рапорт на звільнення. Або ось таке "виконання", результат яого 7 трупів.
Так, її судять, так вина її є, бо ж втекла. Але ті, що дійсно винні таким чином прикрили свої задниці, а семеро людей мертві.
Так, для загльного:
Максимальна відстань враження того карабіна, що був в терориста - 140 метрів.
Масимальна відстань враження ПМ - 50 метрів. Повоюєш, дурню? Короткоствольний пістолет для ближнього бою, а то 10-20 метрів. Дальше то вже забава. хіба, або в кіно.
Ну і ще, вкотре, патрульна служба то служба СПЕЦІАЛЬНО підготовлених і належним чином екіпірованих та озброєних. А тут маємо знову просте рішення. Тобто нагла профанація і непрофесіоналізм. І вина тут зовсім не тих патрульних. Винні в далеких і високих кабінетах.
Ну як хотіли. Вчора, до речі, хужєнєбудєт сьомі роковини були. А це результат., ще один... з багатьох...
22.04.2026 16:00 Відповісти
невиліковно... здаюсь...
22.04.2026 16:43 Відповісти
а в поліції вона працювала також не постійно? і присягу давала так, тільки щоб в офісі сидіти? нафіга їй форму видали і зброю?
22.04.2026 12:25 Відповісти
Виходила як на рибалку-полювання на людей!
22.04.2026 12:32 Відповісти
Поліція в Україні була, є і буде гнилою. Їншої немає. А за корумпованих ********* у владі -зєлєнскіх, єрмаків, татарових, свіриденок всіх мастєй з міндічами і цукєрманами "на посилках" - на якісь реальні зміни годі сподіватись. Поліції - це шакали. Неповносправні ідіоти які не здатні заробити на життя чесною працею. Вся їх діяльність це "влада дала мені пістолет і всі мають виконувати мої накази". 15 років їх вивчав. Навіть докторську захистив на тему злочинності і практики застосування покарань в Україні. Ми їх вчили бути громадянами. Даремно. Ті хто слухав негайно з поліції звільнялись. Лишались лише гнилі покручі. Врешті свою боротьбу з корупцією в правоохоронних органах вважаю програною. Визнаю це. Вже не має ні сил, ні бажання поряд з цими покручами знаходитись. Вони не змінюються, а лише мімікрують під "нові мітли" лишаючись внутрішньо гнилими і морально потворними. То ж нічого дивного немає в тому що 98% поліцейських в Криму і на ТОТ перейшли на бік ворога. Поліцейські досі не стали громадянами. Як були холуями начальства так і лишаються і "нові" нічим від "старих" не відрізняються. Хіба що тепер у них планшети і доступ до ШІ...
22.04.2026 12:33 Відповісти
поліція як і СБУ, ні при якій владі в Україні іншою не була, і тут Зе винен, але як і всі до нього, виключень в цьому випадку не має
22.04.2026 13:59 Відповісти
Панове, ви всі якось накинулись на ту діваху. Яка безумовно винна, але яку ще якось можна зрозуміти (висмикнули з бухгалтерії на підсилення, дали пістоля от вона і навоювала). І зовсім випустили з виду іншого чувака, який також втік. Цікаво чому ЗМІ не пишуть про нього. Які йому будуть виправдання?
Здається тут має місце відвертання уваги.
22.04.2026 12:33 Відповісти
в тому і справа , що його не відмазують, як цю. І він сядить . А дєвочка лєпєт із себе невину
22.04.2026 12:40 Відповісти
На мою особисту думку,вона звичайно порушила низку законів і повинна відповідати, але і помʼякшуючі обставини є. Це тільки в казках буває, шо одяг форму, дав присягу і ти вже рембо. І це більше вина командування, шо вони виперли патрулювати повністю непригодну для цієї роботи людину. Це як взяти санітарку, яка одягла форму халат і склала присягу дала клятву Гіпократа, заставити її робити операцію, а потім звинуватити її шо вона зарєзала поцієнта. А як могло бути інакше?
22.04.2026 15:57 Відповісти
Тому, що його не виправдовують, а її хочуть відбилити, і зробити вигляд, що вона не одягала форму, не давала присягу, не обіцяла що буде діяти як патрульний поліцейський, а вона обіцяла...
22.04.2026 14:00 Відповісти
Я там вище відповів, думаю те саме можу відповісти і вам. З маленькою поправкою: можу забитись на пляшку кефіра, шо ніфіга вона не обіцяла діяти як патрульний поліцейській. Сиділа собі папірці перекладала. В таких великиї конторах як МВС багато допоміжного персоналу. В чуваків не вистачало людей, то вони вигребли всіх, хто є, і відправили на вулиці. Тіпа "і так сойдьот". 30 років сходило, а тут бац і не прокотило. І поруч з нею повинно сидіти все те керівництво, яке її відправило в той патруль.
22.04.2026 16:01 Відповісти
Як пояснив Вигівський, через нестачу кадрів співробітників, які зазвичай не працюють "в полі", іноді залучають до патрулювання. Джерело: https://censor.net/ua/n3611785, а вона що працювала у полі для гольфу(апарат департамента), й не навчена патрулювати? Чи їй під 70 років й вона вже забула як нести службу по охороні громадського порядку? Як можливо почувши у авто по рації що стрілянина й є вже загиблі навіть не подумати узяти відразу аптечку з собою, смартфони мабуть не забули, щоб селфі знімати як вона з апарату працює по затриманню озброєного чоловіка.
22.04.2026 12:58 Відповісти
в неї відразу мала бути аптечка, але це таке, навіть не доповнення, а ремарка, згоден
22.04.2026 14:02 Відповісти
"... какая отвратительная рожа..."
22.04.2026 13:21 Відповісти
Розікрав Гундосий зі своєю шоблою бюджет. Військовим не має грошей, поліції теж, а сраний Юзік живе в Іспанії. То це ж сама дрібна фігура в банді.
22.04.2026 13:22 Відповісти
Винен начальник, що скерував на чергування в озброєний патруль цю непідготовлену до такої служби дамочку.
Начальник цей винен найбільше за всіх, тож йому також ДБР має висунути підозру у службовій недбалосиі, що призвела до загибелі людей.
22.04.2026 13:37 Відповісти
Начальник винен, бо не готовува, але мав готувати всіх, хто одягнув форму поліцейського, вона винна, бо не готувалась, хоча одягнула форму і дала присягу, і чесно не сказала, що не готова працювати в поліції, коли дізналась (при прийомі на роботу), що всі можуть бути в патрулі - бо це база і основа поліцейської служби
22.04.2026 14:04 Відповісти
Ти дебіл?Це штатний працівник,котрий має посвідчення поліція і відповідну підготовку!!!
22.04.2026 14:56 Відповісти
У вас якесь дивне уявлення про МВС. Там овердофіга народу, які ніколи не патрулювали вулиці, і дай Б-г ніколи і не будуть. Нафіга тоді витрачати час і гроші і тренувати їх на те, шо вони ніколи не будуть робити?
"Відсоткове співвідношення: > Патрульна поліція складає близько 15% від загальної кількості поліцейських у країні." (С)
22.04.2026 16:06 Відповісти
Ти теж ***** ?Де вас плодять?
22.04.2026 16:10 Відповісти
********, в тебе нема аргументів? Так і скажи
22.04.2026 16:10 Відповісти
Придурок,всі працівники проходять підготовку і можуть патрулювати.Це в тебе барана уявлення про патрульних і кабінетних поліцейських .
22.04.2026 16:16 Відповісти
Придурок в тебе батя, за те шо гандона не надівав. Тепер читати твої висери .
22.04.2026 16:18 Відповісти
Вже перейшов на батьків.100% ти придурок рівня шкіла
22.04.2026 16:21 Відповісти
Цікаво з якої дірки своєї мамаши ти виліз? Можу забитись на пляшку кефіра шо зі сраки
Шо кісо, не подобається, коли з тобою розмовляють в твоєму стилі?
22.04.2026 16:23 Відповісти
Зелені покидьки для каналізації народного гніву швиденько розробили нову методичку про нещасну офісну працівницю, яка помилково опинилась в патрулі через катастрофічну нестачу мусорів. Що характерно - багатьом громадянам з рівнем інтелекта клінічного імбецила ця маячня цілком заходить.
Щоб було зрозуміліше, розберемо аналогічний кейс з військовими. Будь-який військовий отримує базову підготовку щодо поводження із зброєю, складає присягу народу України і після цього потрапляє на якусь посаду, наприклад, кухаря або штурмовика. Однак кожний з них однаково залишається військовим, який повинен завжди і всюди виконувати надану присягу. Уявімо собі автомобіль, який поблизу лінії фронту перевозить харчі для військових, а в автівці - водій, стрілець та супроводжуючий працівник продуктового складу. Автомобіль раптово потрапляє в засідку кацапів. Питання - що повинен робити кожний з цих військових? По логіці зелених покидьків, працівник складу повинен не вступати в бій з ворогом, як інші військовослужбовці, а чимдуж тікати з криками, що він не підготовлений до ведення військових дій і не хоче надаремно помирати. Думаю, повна абсурдність нової методички з жОПи по відбілюванню мусорів стає абсолютно очевидною
22.04.2026 13:46 Відповісти
"...багатьом громадянам з рівнем інтелекта клінічного імбецила ця маячня цілком заходить..."
73%, батечку, 73%...
22.04.2026 15:38 Відповісти
Тобто вам буде ОК, якщо через нестачу лікарів вашу операцію проводитиме санітарка? Вона ж в халаті, вона ж медичний працівник, їй же видали скальпель!
22.04.2026 16:08 Відповісти
Санітарка і хірург можуть зробити першу допомогу,ти будеш здивований таким відкриттям
22.04.2026 16:20 Відповісти
Кісо, ти порівнюєш протистояння озброєному і стрілючому гандону і першу допомогу? Ну най тобі санітарка робить першу допомогу, коли в тебе апендицит лопне або інсульт торкне.
22.04.2026 16:25 Відповісти
Довбойоб ти червонокнижний.Вона втекла!
22.04.2026 16:26 Відповісти
Давай, займи її місце, покажи майстер класс. А то киздіти з кущів кожен герой.
22.04.2026 16:37 Відповісти
В поліцію йдуть люди,розуміючи про ризики.По твоїй хворій уяві туди йдуть для селфі.Тоб давно вже *****
22.04.2026 16:28 Відповісти
По твоєму патрульний цет якийсь термінатор .
22.04.2026 16:30 Відповісти
Знову маніпуляція від мусорської банди. Мова не йде про професійні навички, мова про морально-вольові якості. Якщо ти військовий, давав присягу, маєш при собі зброю, і при сутичці з ворогом втікаєш з поля бою - ти однозначно дезертир, будь ти хоть сто разів штабним писарем. І ніяк інакше. Крім того, щоб вистрелити в убивцю, який не ховаючись вільно йде по вулиці і пострілює в людей по сторонам, не потрібно бути суперпрофесіоналом, потрібно лише виконати свій обов'язок, інакше ти не поліцейський, а мусор.
22.04.2026 19:43 Відповісти
Ко - хан -ка
22.04.2026 14:15 Відповісти
Не жіноча це справа в такий складний час приймати участь в затриманні озброєних злочинців.
22.04.2026 15:09 Відповісти
тоді не потрібно набирати до поліції. А то як про пожежників, все добре, а як пожежа, так хоть звільняйся
22.04.2026 16:25 Відповісти
повилазили боти виправдовувати ганебну втечу
22.04.2026 16:31 Відповісти
