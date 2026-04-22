Втеча поліцейських під час теракту в Києві: Дудіна не працювала в патрулі постійно, - Вигівський

Патрульна Анна Дудіна, яка опинилася в центрі стрілянини в Києві, на той момент працювала в апараті департаменту і не була залучена до постійних виїздів у складі груп реагування.

Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Що про Дудіну розповів Вигівський?

Як пояснив Вигівський, через нестачу кадрів співробітників, які зазвичай не працюють "в полі", іноді залучають до патрулювання.

"Вона є патрульною поліцейською, але працювала не на лінії, а в апараті. Її залучили на підсилення, вона не перебувала в нарядах на постійній основі", - уточнив він.

Сама Дудіна заявила в суді під час обрання запобіжного заходу, що не визнає службову недбалість, а клопотання щодо себе вважає несправедливим.

Нестача кадрів та оплата

Вигівський зазначив, що наразі некомплект у патрульній поліції становить близько 25%, а в Києві цей показник ще вищий. Через це поліція змушена оперативно перерозподіляти ресурси для реагування на виклики.

Окремо він звернув увагу на проблему оплати праці правоохоронців. За його словами, поліція наразі не є конкурентною з іншими силовими структурами, а рівень зарплат впливає на відтік кадрів.

"Звісно, тут не тільки про гроші, але люди шукають де краще. Коли отримують 27 тисяч, а охоронець в магазині 30, то це трошки різні речі", - говорить Вигівський.

Від додав, що у відомстві вже зробили висновки та переглядають підходи до підготовки поліцейських.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 7 загиблих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Втеча поліцейських

Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.

Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.

Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито провадження проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

21 квітня Анні Дудіній та її колезі поліцейському Михайлу Дробницькому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з правом внесення застави в розмірі 266 тис. грн.

