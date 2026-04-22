Втеча поліцейських під час теракту в Києві: Дудіна не працювала в патрулі постійно, - Вигівський
Патрульна Анна Дудіна, яка опинилася в центрі стрілянини в Києві, на той момент працювала в апараті департаменту і не була залучена до постійних виїздів у складі груп реагування.
Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Що про Дудіну розповів Вигівський?
Як пояснив Вигівський, через нестачу кадрів співробітників, які зазвичай не працюють "в полі", іноді залучають до патрулювання.
"Вона є патрульною поліцейською, але працювала не на лінії, а в апараті. Її залучили на підсилення, вона не перебувала в нарядах на постійній основі", - уточнив він.
Сама Дудіна заявила в суді під час обрання запобіжного заходу, що не визнає службову недбалість, а клопотання щодо себе вважає несправедливим.
Нестача кадрів та оплата
Вигівський зазначив, що наразі некомплект у патрульній поліції становить близько 25%, а в Києві цей показник ще вищий. Через це поліція змушена оперативно перерозподіляти ресурси для реагування на виклики.
Окремо він звернув увагу на проблему оплати праці правоохоронців. За його словами, поліція наразі не є конкурентною з іншими силовими структурами, а рівень зарплат впливає на відтік кадрів.
"Звісно, тут не тільки про гроші, але люди шукають де краще. Коли отримують 27 тисяч, а охоронець в магазині 30, то це трошки різні речі", - говорить Вигівський.
Від додав, що у відомстві вже зробили висновки та переглядають підходи до підготовки поліцейських.
Стрілянина в Києві
- Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
- Його ліквідували під час затримання.
- За останніми даними, відомо про 7 загиблих.
- Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.
Втеча поліцейських
- Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
- Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
- Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито провадження проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.
- 21 квітня Анні Дудіній та її колезі поліцейському Михайлу Дробницькому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з правом внесення застави в розмірі 266 тис. грн.
Але з лінії обстрілу відійшла досить спритно.
Ви сиділи мовчки і було наплювати, що там мутять третьякові та гетьманцеві, а тепер згадали про підлеглих. Ці двоє і комітет третьякової вже мав би сидіти на зоні за підрив і шантаж відкритий і безперервний праврохороних, силових структур і судової гілки влади, і держ.служби загалом😡😡😡😡
Невже не розумієте, що це ЯПРЯМІ НАСЛІДКИ ЦИХ ПОКИДЬКІВ?
Для того щою в поліції були сильні, професійні, РОЗУМНІ і СТРЕСОУСТОЙЧЕВІ, треба закрити пельку третьяковій з її й...аним комітетом антисоціальної політики і посадити у в'язницю гетьманцева за шістб років підривної діяльності проти силових, правоохоронних органів і поокуратури та судівства, які принизили службу в цих.органів і зробили її не те, що не пристижною, а ху..йнею на палочці, принизивши ветеранів, розірвавши традицію, коли в сім'ї по декілька поколінь наслідували досвід і бажання служи правоохоронцями, добре усвідомлюючі ризики служби і в чому полягають чесне виконання обов'язків. Як і те, коли в поліції НЕ брали жодного хто не служив армії. І це.виправдано і правильно. Зараз.депусрати підривники устоїв правоохоронної системи країни взагалі.скасували будь які вимоги.для.бажаючих служити в поліції. Це ЗЛОЧИН!!!!!!!
Я не розумію, чому міністр МВС, Генпрокурор, голова СБУ, голова ВС, національної полції, мовчать про деструктивні дії третякової і гетьманцева, і їм подібного лайна які щодня погрожують скасувати соціальні гарантії саме правоохоронцям, силовикам, поліції, суддям, прокурорам, аби максимально.зашкодити якості їх особового складу.
Доведідь президенту, що це шлях до більшої біди, ніж та що.трапилась.
Так і тут - канцелярський працівник і патрульний поліцейський то є РІЗНІ посади, різна підготовка і різні результати роботи!
Та й в ЗСУ є і штурмовики і пілоти літаків і, уяви собі, бухгалтери! То що, а давай бухгалтерів посадимо літаком пілотувати! А що, і звання, і присяга...
Вона канцелярський працівник, яку примусово послали виконувати невластиві їй функції.
Ще один приклад непрофесійності, профанації в організації і керівництві, безвідповідальності, безмозглості...
Як там, кухарка може керувати державою, а президентом може бути блазень?
Результат як, задовільняє? Як країна ЙОГО мрій, точніше, 73% ідіотів? Подобається?
Так, до речі, підставли не її, підставили тих 7 трупів. Але ж то таке... хоть паржьом...
тупо ссутбояться назвати конкретні імена, а навіть і готові їх покривати? Щоб не вскрилися їхні персональні "скелети у шафі" та не лишитися без "смаколиків" чи скоріш за все життя?
Дурню, патрульний то не мінімум! То лише придуркам здається, що то мінімум.То, хіба, бабок на тротуарі з картоплею чи сметаною гонити, то мінімум, а коли озброєний терорист, то спецпідготовка і спецнавики!
Ось результат твого мінімум - 7 трупів!
Так само і в ЗСУ! та ж історія. Приходять люди в бойовий підрозділ і з ними починають з курсу молодого бійця - ось автомат, ось в нього затвор...
Знову, який ідіот посилає непідготовлених на такі завдання?! От в чому проблема. Виклик на стрільбу, практично неозброєних і непідготовлених.
ПС. Ні в якому суді, ні в якій країні гнила відмазка "я просто виконував наказ" не проходить. Злочинців судять на повну котушку, не важливо, чий і який наказ вони виконували.
По-перше, ні один керівник лікарні терапевту наказати проводити хірургічну операцію не накаже. Що, що, а таких ідіотів в медицині нема. ну, принаймні, хочеться в то вірити. А якщо накаже, то терапевт просто його пошле. бо ж система не та! То не армія і не поліція! А в поліції таке є, і нахрін не пошлеш, хіба рапорт на звільнення. Або ось таке "виконання", результат яого 7 трупів.
Так, її судять, так вина її є, бо ж втекла. Але ті, що дійсно винні таким чином прикрили свої задниці, а семеро людей мертві.
Так, для загльного:
Максимальна відстань враження того карабіна, що був в терориста - 140 метрів.
Масимальна відстань враження ПМ - 50 метрів. Повоюєш, дурню? Короткоствольний пістолет для ближнього бою, а то 10-20 метрів. Дальше то вже забава. хіба, або в кіно.
Ну і ще, вкотре, патрульна служба то служба СПЕЦІАЛЬНО підготовлених і належним чином екіпірованих та озброєних. А тут маємо знову просте рішення. Тобто нагла профанація і непрофесіоналізм. І вина тут зовсім не тих патрульних. Винні в далеких і високих кабінетах.
Здається тут має місце відвертання уваги.
формухалат і склала присягудала клятву Гіпократа, заставити її робити операцію, а потім звинуватити її шо вона зарєзала поцієнта. А як могло бути інакше?
Начальник цей винен найбільше за всіх, тож йому також ДБР має висунути підозру у службовій недбалосиі, що призвела до загибелі людей.
"Відсоткове співвідношення: > Патрульна поліція складає близько 15% від загальної кількості поліцейських у країні." (С)
Щоб було зрозуміліше, розберемо аналогічний кейс з військовими. Будь-який військовий отримує базову підготовку щодо поводження із зброєю, складає присягу народу України і після цього потрапляє на якусь посаду, наприклад, кухаря або штурмовика. Однак кожний з них однаково залишається військовим, який повинен завжди і всюди виконувати надану присягу. Уявімо собі автомобіль, який поблизу лінії фронту перевозить харчі для військових, а в автівці - водій, стрілець та супроводжуючий працівник продуктового складу. Автомобіль раптово потрапляє в засідку кацапів. Питання - що повинен робити кожний з цих військових? По логіці зелених покидьків, працівник складу повинен не вступати в бій з ворогом, як інші військовослужбовці, а чимдуж тікати з криками, що він не підготовлений до ведення військових дій і не хоче надаремно помирати. Думаю, повна абсурдність нової методички з жОПи по відбілюванню мусорів стає абсолютно очевидною
