Теракт у Києві: слідство встановило хронологію та нові деталі про нападника

Правоохоронці відтворили події масової стрілянини в Києві, внаслідок якої загинули семеро людей. Триває розслідування мотивів і обставин злочину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"Чоловік – уродженець Москви, 1968 р. н., військовий пенсіонер. У період з 1992 по 2005 рік проходив службу в лавах ЗСУ на різних посадах з обслуговування автомобільної техніки. Майор у відставці. Після початку російської агресії переїхав до Києва з Бахмута", - йдеться в повідомленні.

Кравченко зазначив, попри те, що чоловік притягувався до кримінальної відповідальності, він мав у власності два зареєстровані карабіни та травматичний пістолет. При цьому останній дозвіл на зброю нападник отримав на підставі нібито журналістського посвідчення, виданого однією з громадських організацій.

"Обставини отримання дозвільної документації на зброю наразі перевіряються СБУ", - наголосив Кравченко.

Напад був заздалегідь підготовлений

"Аналіз вмісту мобільного телефону засвідчив системну підготовку до масового розстрілу. На відео він відпрацьовував навички стрільби та супроводжував це агресивними монологами", - розповів Генпрокурор.

Крім того, свої дії чоловік супроводжував агресивними монологами: називав людей "свинями", яких "буде мочити", використовував мову ворожнечі щодо українців, вигукував нацистські вітання та закликав до насильства на ідеологічному ґрунті.

"Особливу неприязнь зловмисник проявляв до сусіда, якого зневажливо називав "директором шостого". Саме він був першою жертвою нападу",- додав Кравченко.

Хронологія події

"Пусковим гачком" трагедії 18 квітня стала чергова суперечка через домофон, який вбивця відремонтував особисто, однак після цього деякі мешканці не могли потрапити до будинку.

Під час конфлікту біля під’їзду нападник спочатку відкрив стрілянину з травматичної зброї, поранивши кількох людей. Коли набої закінчилися, він викинув пістолет, піднявся до своєї квартири, взяв вогнепальну зброю, підпалив помешкання.

Далі стрілець влаштував серію нападів - біля будинку, на вулиці та в супермаркеті.

"Біля будинку стрілок убив сусіда та таксиста. Також він поранив сина першого загиблого, його дружину, її рідну сестру та двірника, який прикривав собою дитину. Згодом сестра й двірник померли від отриманих смертельних поранень", - розповів Кравченко.

Свої дії зловмисник фіксував на аудіо. Після перших вбивств чоловік, рухаючись до супермаркету, продовжував вести вогонь і застрелив ще двох людей. При цьому він вибірково попереджав окремих перехожих, щоб ті тікали, "бо зараз буде стрілянина".

У магазині нападник ходив між рядами, погрожував людям зброєю та застрелив працівника. Крім цього, поранень у магазині зазнали ще 5 осіб.

Забарикадувавшись із заручниками, він звернувся до працівниці пункту обміну валют із вимогою негайно вийти з каси та покликати представника для переговорів. Чоловік погрожував прострелити двері й убити жінку у разі відмови. Гроші його не цікавили, кричав: "вийдіть із каси, я не буду ваші долари брати".

Усі свої дії чоловік виправдовував "самозахистом" від нібито групового нападу чотирьох осіб біля під’їзду, стверджуючи, що на нього "наїхав молодняк разом із бабами". Апелював до свого військового досвіду та звання майора, заявляючи, що "не міг більше терпіти". При цьому демонстрував крайній цинізм, коментуючи вбивство сусіда: "Він уже труп, у нього мізки лежать".

Під час штурму спецпідрозділом нападника ліквідували.

Жертви теракти та зв'язки нападника зі спецслужбами РФ

Внаслідок теракту загинули семеро осіб. У лікарні ще перебуває 7 потерпілих.

Слідство перевірило версію щодо можливих зв’язків нападника зі спецслужбами Росії. Наразі таких зв’язків не встановлено.

Остаточні висновки щодо мотивів, психічного стану та осудності стрільця на момент вчинення злочину будуть зроблені після завершення посмертних судово-психологічної та психіатричної експертиз.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СБУ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Тобто оті двоє поліціянтів, які побачили його біля будинку та хоробро втекли, могли реально врятувати життя багатьох людей, якби хоча б влаштували перестрілку з ублюдком.
25.04.2026 13:02 Відповісти
МВС роздає дозволи на вогнепал всім підряд (скоріш за все - за "кешбек"). От "дахи" у психічно неврівноважених від виду і дотику володіння збоєю і "їдуть".
"Тварь ли я дрожащая, или право имею?!" - це з тої ще класики.
25.04.2026 13:02 Відповісти
Чого його не забрало ТЦК? 57 рочків, військовий.
25.04.2026 12:58 Відповісти
Хворий ублюдок. Хто йому медичну довідку дав на карабіни і чому поліція не вилцчила зброю, після притягнення його до крімінальної відповідальності?
25.04.2026 12:56 Відповісти
Звичайний, стандартний кацап. Генетика - то серйозна наука.
25.04.2026 13:03 Відповісти
Що ти мелеш? Прізвище - Васильченков, явно українське Васильченко з добавкою -в в кінці.
25.04.2026 13:28 Відповісти
Бо як багато інших військових пенсів він мав потрібні зв'язки і все порішав на свою користь. А якби він був мобілізований в ЗСУ, то на вряд чи він не накоїв би там біди...
25.04.2026 13:17 Відповісти
Кацапьо......іпане, такого гівна ше багато....
25.04.2026 12:58 Відповісти
Тобто оті двоє поліціянтів, які побачили його біля будинку та хоробро втекли, могли реально врятувати життя багатьох людей, якби хоча б влаштували перестрілку з ублюдком.
25.04.2026 13:02 Відповісти
Про поліцейську не згоден. Старшой на відео ясно сказав їй бігти за аптечкою, і це було до другої стрілянини. А ось мужик міг би дійсно відбігти по колу, повернутись і постріляти, а не чесати вектором строго від стрільця.
25.04.2026 13:06 Відповісти
МВС роздає дозволи на вогнепал всім підряд (скоріш за все - за "кешбек"). От "дахи" у психічно неврівноважених від виду і дотику володіння збоєю і "їдуть".
"Тварь ли я дрожащая, или право имею?!" - це з тої ще класики.
25.04.2026 13:02 Відповісти
Довго до нього добирались - постріляв з травмата - піднявся в квартиру - взяв гвера - підпалив - а в цей час до поліції стопудово дзвонили
25.04.2026 13:17 Відповісти
Спочатку писали, що він перевів телефон у режим диктофона, щоб записувати усі фрази, які його кажуть сусіди, щоб потім до нього не було претензій - тобто він будував для себе юридичний захист.

А тепер вже в телефоні знайшли репетицію теракту і тп, пишуть, що хотів померти і тп)
25.04.2026 13:19 Відповісти
Я думаю, цього шізіка ці дві баби накрутили, вони лаялись, і в нього планка впала. (Не виправдовую ніяк, просто спусковий гачок).
25.04.2026 13:23 Відповісти
А чого ж аудіо не дали??? Ось шо воно там наговорило:

https://streamable.com/wsr9x4
25.04.2026 13:20 Відповісти
"вагнер".якого "зе" з будангою не замітили
25.04.2026 13:28 Відповісти
мусорам-разрєшалам, хвойдам за валютку - "полум'яний привіт"..
25.04.2026 13:31 Відповісти
 
 