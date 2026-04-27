Закрыл собой ребенка во время теракта 18 апреля: Киевсовет просят посмертно почтить память дворника "дяди Саши"
Киевляне создали петицию о чествовании памяти дворника Александра Перги, прикрывшего собой ребенка и погибшего во время теракта в столице 18 апреля. Жители местных домов называли его "дядя Саша".
Об этом говорится на сайте Киевского городского совета, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробнее о петиции
Петиция собрала уже 3 тысячи подписей из необходимых 6 тысяч.
"Прошу Киевский городской совет и Киевскую городскую государственную администрацию официально почтить память Александра Григорьевича Перги, который во время теракта на улице Демеевской в Голосеевском районе города Киева закрыл собой ребенка и ценой собственной жизни спас его. Его поступок является примером мужества, человечности и самопожертвования. В момент смертельной опасности он защитил ребенка, пожертвовав своей жизнью", - отметила автор обращения Анастасия Магонова.
Она предлагает следующие формы чествования:
- установление мемориальной скульптуры или памятного знака на месте трагедии;
- посмертное присвоение Александру Перзе городской награды;
- официальное публичное чествование его подвига на уровне города Киева.
Что известно об Александре?
- Как рассказывают местные жители, "дядя Саша" любил детей и за свой счет накануне Нового года посадил елку, которую регулярно украшал сладостями. Также он мечтал после войны смастерить стол вдоль дома и отпраздновать победу с соседями.
- Александр Григорьевич с 2021 года работал рабочим по комплексной уборке ЖЭД-103.
- Мужчина заботился о местном коте, который жил во дворе. Жители пообещали ухаживать за четвероногим, а также в память об Александре посадить во дворе фруктовые деревья.
Стрельба в Киеве
- Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
- Его ликвидировали во время задержания.
- По последним данным, известно о 7 погибших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
Бегство полицейских
- Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
- Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
- Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.
- 21 апреля Анне Дудиной и ее коллеге-полицейскому Михаилу Дробницкому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с правом внесения залога в размере 266 тыс. грн.
