Закрыл собой ребенка во время теракта 18 апреля: Киевсовет просят посмертно почтить память дворника "дяди Саши"

Александр Перга — дворник в Киеве, погибший во время теракта 18 апреля

Киевляне создали петицию о чествовании памяти дворника Александра Перги, прикрывшего собой ребенка и погибшего во время теракта в столице 18 апреля. Жители местных домов называли его "дядя Саша".

Об этом говорится на сайте Киевского городского совета, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее о петиции

Петиция собрала уже 3 тысячи подписей из необходимых 6 тысяч.

"Прошу Киевский городской совет и Киевскую городскую государственную администрацию официально почтить память Александра Григорьевича Перги, который во время теракта на улице Демеевской в Голосеевском районе города Киева закрыл собой ребенка и ценой собственной жизни спас его. Его поступок является примером мужества, человечности и самопожертвования. В момент смертельной опасности он защитил ребенка, пожертвовав своей жизнью", - отметила автор обращения Анастасия Магонова.

Она предлагает следующие формы чествования:

  • установление мемориальной скульптуры или памятного знака на месте трагедии;
  • посмертное присвоение Александру Перзе городской награды;
  • официальное публичное чествование его подвига на уровне города Киева.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Теракт в Киеве: следствие установило хронологию и новые детали о нападавшем

Что известно об Александре?

  • Как рассказывают местные жители, "дядя Саша" любил детей и за свой счет накануне Нового года посадил елку, которую регулярно украшал сладостями. Также он мечтал после войны смастерить стол вдоль дома и отпраздновать победу с соседями.
  • Александр Григорьевич с 2021 года работал рабочим по комплексной уборке ЖЭД-103.
  • Мужчина заботился о местном коте, который жил во дворе. Жители пообещали ухаживать за четвероногим, а также в память об Александре посадить во дворе фруктовые деревья.

Стрельба в Киеве

Бегство полицейских

  • Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
  • Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
  • Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.
  • 21 апреля Анне Дудиной и ее коллеге-полицейскому Михаилу Дробницкому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с правом внесения залога в размере 266 тыс. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следствие проверяет контакты "голосеевского стрелка" и возможные связи с РФ, - начальник ГСУ СБУ Швец

Топ комментарии
+44
Именами таких людей улицы нужно называть.
27.04.2026 18:49 Ответить
+36
ЛЮДИНА рятувала дитину покі мусара тікали та свої дупи ховали, гниди броньовані.
27.04.2026 18:50 Ответить
+28
Памятник дяді Саша має бути встановлено на місці подвигу. А памятник Жиглову-вісоцкому під інститутом внутрішніх справ розбити на друзки!
27.04.2026 18:53 Ответить
і кота Малюка треба забрати з вулиці.
27.04.2026 18:48 Ответить
Кота вже доглядають.
27.04.2026 18:55 Ответить
підгодовують, але ж він на вулиці живе.
27.04.2026 18:59 Ответить
Писали, що вже є опікун у котика.
27.04.2026 19:18 Ответить
Писали, що його в село відвезли...
27.04.2026 20:33 Ответить
нема такої інформації.
28.04.2026 01:09 Ответить
І ніде непишуть скільки років прожив Олександр Григорович?
27.04.2026 19:20 Ответить
не пишуть, невідомо.
27.04.2026 19:26 Ответить
27.04.2026 18:49 Ответить
Аби лиш не згадувати про мусорню, яка дременула подалі.
27.04.2026 18:49 Ответить
27.04.2026 18:50 Ответить
27.04.2026 18:53 Ответить
Думаю розбивати непотрібно,а прибрать кудись у музей.
27.04.2026 19:02 Ответить
у музей на території, за оренду якої будуть платити прихильники карлів марксів, пушкіних, леніних та висоцьких.

а як не найдуться ті, хто буде платити за оренду цієї помийки, то весь цей непотріб треба відправити на утримання берегових ліній водосховищ, тобто втопити
27.04.2026 19:19 Ответить
Ви взагалі читали оригінал Братів Вайнерів "Ера милосердя"? Жиглов це антигерой. Безкомпромісний кат. Висоцкій, як людина, прославився паталогічною ненавистю до українців. Тричі за свою карєру він в пяному або обдовбаному вигляді забивав українських акторів фізично і завжди безкарно. І це лише ті випадки які відомі і відображені в мемуарах! Я зустрічався з ним на київській квартирі його родичів у 1974 році. Цей єврей все українське зневажав. Так само як і Нікулін. Це два одіозні україножери СРСР...
27.04.2026 19:41 Ответить
А на біса це совкове лайно читати?
27.04.2026 21:44 Ответить
"Совкове лайно" це кіно. Книжка інше. Недаремно люди діляться на дві категорії - одні дивляться телевізор, а другі читають книжки. Здогадайтесь то з них розумніший....
27.04.2026 22:04 Ответить
Так дебілам зовсім не треба читати, а нафіга.
28.04.2026 04:09 Ответить
Встановлення меморіальної скульптури або пам'ятного знака на місці трагедії за рахунок райвідділку поліції, у якому працювали спрінтери
27.04.2026 18:58 Ответить
А для копів зробити на обкладинках ксів логотип Флеша, і навколо золотом тиснений слоган: "Швидше і подалі. Почув постріли - тисні на педалі"
27.04.2026 19:09 Ответить
Підтримую пропозицію.
27.04.2026 18:59 Ответить
Чому дядя Саша, а не дядько Сашко?
27.04.2026 19:00 Ответить
Тому шо він був дядя Саша. Припиніть це дрочерство дебільне.
27.04.2026 22:57 Ответить
Тому, що він - дядя Саша а а не вуйко Орест.
28.04.2026 04:10 Ответить
Не хочу бути цинічним,але намагаюся бути справедливим Перше,про кота,стіл,ялинку, любов до дітей---це роблять тисячі киян. І головне---покажіть ,будь ласка, КОНКРЕТНО,ЯК СВОЇМ ТІЛОМ ЗАКРИВ ДИТИНУ, А загиблому ---царство Небесне і вічний спокій. Та співчуття близьким
27.04.2026 19:03 Ответить
Інколи краще жувати.
27.04.2026 21:31 Ответить
Був би живий, якби поліція працювала хоча б як раніше. Але ж ви обрали нову, некорумповану владу, і безперервне турбопокращення...
27.04.2026 19:06 Ответить
лице говорить про все , спочивай з миром дядько Сашко
27.04.2026 19:09 Ответить
Справжньому чоловіку щира вдячність та повага...
27.04.2026 19:09 Ответить
Героя Людині.
27.04.2026 19:13 Ответить
Це наші справжні герої. А не оті функціонери з Верховної Ради
27.04.2026 19:15 Ответить
Зарплата дяди Саши гораздо меньше чем у чухнувших мусоров а душа гораздо больше..
27.04.2026 19:18 Ответить
27.04.2026 19:18 Ответить
А менти живі, при посадах і грошах...
27.04.2026 19:24 Ответить
Напевне на реабілітації. Це ж такий стрес, такий стрес...
27.04.2026 20:19 Ответить
Пам'ять про таких людей має зберігатись.
27.04.2026 20:14 Ответить
Заговорюють про що завгодно- але не кажуть - хто видав проросійському терористу зброю, який розтріляв людей в тому числі стріляв у дитину - чи знову типу чергова недбалість за яку покарають стрілочників звільненням чи навіть переводом на іншу посаду .
27.04.2026 20:24 Ответить
Сподіваюсь всі розуміють як це важливо! Люди, підпишіть!
27.04.2026 20:48 Ответить
Сильний Дядько
27.04.2026 23:56 Ответить
 
 