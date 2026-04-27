Закрив собою дитину під час теракту 18 квітня: Київраду просять посмертно вшанувати двірника "дядю Сашу"
Кияни створили петицію про вшанування пам'яті двірника Олександра Перги, який прикрив собою дитину і загинув під час теракту у столиці 18 квітня. Мешканці тамтешніх будинків називали його "дядя Саша".
Про це йдеться на сайті Київської міської ради, інформує Цензор.НЕТ.
Петиція зібрала вже 3 тисячі підписів із необхідних 6 тисяч.
"Прошу Київську міську раду та Київську міську державну адміністрацію офіційно вшанувати Олександра Григоровича Пергу, який під час теракту на вулиці Деміївській у Голосіївському районі міста Києва закрив собою дитину та ціною власного життя врятував її. Його вчинок є прикладом мужності, людяності та самопожертви. У момент смертельної небезпеки він захистив дитину, пожертвувавши власним життям", - зазначила авторка звернення Анастасія Магонова.
Вона пропонує такі форми вшанування:
- встановлення меморіальної скульптури або пам'ятного знака на місці трагедії;
- присвоєння Олександру Перзі міської відзнаки посмертно;
- офіційного публічного вшанування його подвигу на рівні міста Києва.
Що відомо про Олександра?
- Як розповідають місцеві, "дядя Саша" любив дітей та власним коштом напередодні нового року посадив ялинку, яку регулярно прикрашав солодощами. Також він мріяв після війни змайструвати стіл уздовж будинку й відсвяткувати перемогу із сусідами.
- Олександр Григорович із 2021 року працював робітником з комплексного прибирання ЖЕД-103.
- Чоловік піклувався про місцевого кота, який жив у дворі. Мешканці пообіцяли доглядати чотирилапого, а ще у пам'ять про Олександра посадити у дворі фруктові дерева.
Стрілянина в Києві
- Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
- Його ліквідували під час затримання.
- За останніми даними, відомо про 7 загиблих.
- Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.
Втеча поліцейських
- Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
- Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
- Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.
- 21 квітня Анні Дудіній та її колезі поліцейському Михайлу Дробницькому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з правом внесення застави в розмірі 266 тис. грн.
