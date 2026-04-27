Закрив собою дитину під час теракту 18 квітня: Київраду просять посмертно вшанувати двірника "дядю Сашу"

Олександр Перга — двірник у Києві, який загинув під час теракту 18 квітня

Кияни створили петицію про вшанування пам'яті двірника Олександра Перги, який прикрив собою дитину і загинув під час теракту у столиці 18 квітня. Мешканці тамтешніх будинків називали його "дядя Саша".

Більше про петицію

Петиція зібрала вже 3 тисячі підписів із необхідних 6 тисяч.

"Прошу Київську міську раду та Київську міську державну адміністрацію офіційно вшанувати Олександра Григоровича Пергу, який під час теракту на вулиці Деміївській у Голосіївському районі міста Києва закрив собою дитину та ціною власного життя врятував її. Його вчинок є прикладом мужності, людяності та самопожертви. У момент смертельної небезпеки він захистив дитину, пожертвувавши власним життям", - зазначила авторка звернення Анастасія Магонова.

Вона пропонує такі форми вшанування:

  • встановлення меморіальної скульптури або пам'ятного знака на місці трагедії;
  • присвоєння Олександру Перзі міської відзнаки посмертно;
  • офіційного публічного вшанування його подвигу на рівні міста Києва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Теракт у Києві: слідство встановило хронологію та нові деталі про нападника

Що відомо про Олександра?

  • Як розповідають місцеві, "дядя Саша" любив дітей та власним коштом напередодні нового року посадив ялинку, яку регулярно прикрашав солодощами. Також він мріяв після війни змайструвати стіл уздовж будинку й відсвяткувати перемогу із сусідами.
  • Олександр Григорович із 2021 року працював робітником з комплексного прибирання ЖЕД-103.
  • Чоловік піклувався про місцевого кота, який жив у дворі. Мешканці пообіцяли доглядати чотирилапого, а ще у пам'ять про Олександра посадити у дворі фруктові дерева.

  • Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
  • Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
  • Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.
  • 21 квітня Анні Дудіній та її колезі поліцейському Михайлу Дробницькому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з правом внесення застави в розмірі 266 тис. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідство перевіряє контакти "голосіївського стрільця" та можливі зв’язки з РФ, - начальник ГСУ СБУ Швець

Топ коментарі
Именами таких людей улицы нужно называть.
27.04.2026 18:49 Відповісти
ЛЮДИНА рятувала дитину покі мусара тікали та свої дупи ховали, гниди броньовані.
27.04.2026 18:50 Відповісти
27.04.2026 19:18 Відповісти
і кота Малюка треба забрати з вулиці.
27.04.2026 18:48 Відповісти
Кота вже доглядають.
27.04.2026 18:55 Відповісти
підгодовують, але ж він на вулиці живе.
27.04.2026 18:59 Відповісти
Писали, що вже є опікун у котика.
27.04.2026 19:18 Відповісти
Писали, що його в село відвезли...
27.04.2026 20:33 Відповісти
нема такої інформації.
28.04.2026 01:09 Відповісти
І ніде непишуть скільки років прожив Олександр Григорович?
27.04.2026 19:20 Відповісти
не пишуть, невідомо.
27.04.2026 19:26 Відповісти
27.04.2026 18:49 Відповісти
Аби лиш не згадувати про мусорню, яка дременула подалі.
27.04.2026 18:49 Відповісти
27.04.2026 18:50 Відповісти
Памятник дяді Саша має бути встановлено на місці подвигу. А памятник Жиглову-вісоцкому під інститутом внутрішніх справ розбити на друзки!
27.04.2026 18:53 Відповісти
Думаю розбивати непотрібно,а прибрать кудись у музей.
27.04.2026 19:02 Відповісти
у музей на території, за оренду якої будуть платити прихильники карлів марксів, пушкіних, леніних та висоцьких.

а як не найдуться ті, хто буде платити за оренду цієї помийки, то весь цей непотріб треба відправити на утримання берегових ліній водосховищ, тобто втопити
27.04.2026 19:19 Відповісти
Ви взагалі читали оригінал Братів Вайнерів "Ера милосердя"? Жиглов це антигерой. Безкомпромісний кат. Висоцкій, як людина, прославився паталогічною ненавистю до українців. Тричі за свою карєру він в пяному або обдовбаному вигляді забивав українських акторів фізично і завжди безкарно. І це лише ті випадки які відомі і відображені в мемуарах! Я зустрічався з ним на київській квартирі його родичів у 1974 році. Цей єврей все українське зневажав. Так само як і Нікулін. Це два одіозні україножери СРСР...
27.04.2026 19:41 Відповісти
А на біса це совкове лайно читати?
27.04.2026 21:44 Відповісти
"Совкове лайно" це кіно. Книжка інше. Недаремно люди діляться на дві категорії - одні дивляться телевізор, а другі читають книжки. Здогадайтесь то з них розумніший....
27.04.2026 22:04 Відповісти
Так дебілам зовсім не треба читати, а нафіга.
28.04.2026 04:09 Відповісти
Встановлення меморіальної скульптури або пам'ятного знака на місці трагедії за рахунок райвідділку поліції, у якому працювали спрінтери
27.04.2026 18:58 Відповісти
А для копів зробити на обкладинках ксів логотип Флеша, і навколо золотом тиснений слоган: "Швидше і подалі. Почув постріли - тисні на педалі"
27.04.2026 19:09 Відповісти
Підтримую пропозицію.
27.04.2026 18:59 Відповісти
Чому дядя Саша, а не дядько Сашко?
27.04.2026 19:00 Відповісти
Тому шо він був дядя Саша. Припиніть це дрочерство дебільне.
27.04.2026 22:57 Відповісти
Тому, що він - дядя Саша а а не вуйко Орест.
28.04.2026 04:10 Відповісти
Не хочу бути цинічним,але намагаюся бути справедливим Перше,про кота,стіл,ялинку, любов до дітей---це роблять тисячі киян. І головне---покажіть ,будь ласка, КОНКРЕТНО,ЯК СВОЇМ ТІЛОМ ЗАКРИВ ДИТИНУ, А загиблому ---царство Небесне і вічний спокій. Та співчуття близьким
27.04.2026 19:03 Відповісти
Інколи краще жувати.
27.04.2026 21:31 Відповісти
Був би живий, якби поліція працювала хоча б як раніше. Але ж ви обрали нову, некорумповану владу, і безперервне турбопокращення...
27.04.2026 19:06 Відповісти
лице говорить про все , спочивай з миром дядько Сашко
27.04.2026 19:09 Відповісти
Справжньому чоловіку щира вдячність та повага...
27.04.2026 19:09 Відповісти
Героя Людині.
27.04.2026 19:13 Відповісти
Це наші справжні герої. А не оті функціонери з Верховної Ради
27.04.2026 19:15 Відповісти
Зарплата дяди Саши гораздо меньше чем у чухнувших мусоров а душа гораздо больше..
27.04.2026 19:18 Відповісти
27.04.2026 19:18 Відповісти
А менти живі, при посадах і грошах...
27.04.2026 19:24 Відповісти
Напевне на реабілітації. Це ж такий стрес, такий стрес...
27.04.2026 20:19 Відповісти
Пам'ять про таких людей має зберігатись.
27.04.2026 20:14 Відповісти
Заговорюють про що завгодно- але не кажуть - хто видав проросійському терористу зброю, який розтріляв людей в тому числі стріляв у дитину - чи знову типу чергова недбалість за яку покарають стрілочників звільненням чи навіть переводом на іншу посаду .
27.04.2026 20:24 Відповісти
Сподіваюсь всі розуміють як це важливо! Люди, підпишіть!
27.04.2026 20:48 Відповісти
Сильний Дядько
27.04.2026 23:56 Відповісти
 
 