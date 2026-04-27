Закрив собою дитину під час теракту 18 квітня: Київраду просять посмертно вшанувати двірника "дядю Сашу"

Кияни створили петицію про вшанування пам'яті двірника Олександра Перги, який прикрив собою дитину і загинув під час теракту у столиці 18 квітня. Мешканці тамтешніх будинків називали його "дядя Саша".

Про це йдеться на сайті Київської міської ради, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Більше про петицію

Петиція зібрала вже 3 тисячі підписів із необхідних 6 тисяч.

"Прошу Київську міську раду та Київську міську державну адміністрацію офіційно вшанувати Олександра Григоровича Пергу, який під час теракту на вулиці Деміївській у Голосіївському районі міста Києва закрив собою дитину та ціною власного життя врятував її. Його вчинок є прикладом мужності, людяності та самопожертви. У момент смертельної небезпеки він захистив дитину, пожертвувавши власним життям", - зазначила авторка звернення Анастасія Магонова.

Вона пропонує такі форми вшанування:

встановлення меморіальної скульптури або пам'ятного знака на місці трагедії;

присвоєння Олександру Перзі міської відзнаки посмертно;

офіційного публічного вшанування його подвигу на рівні міста Києва.

Що відомо про Олександра?

Як розповідають місцеві, "дядя Саша" любив дітей та власним коштом напередодні нового року посадив ялинку, яку регулярно прикрашав солодощами. Також він мріяв після війни змайструвати стіл уздовж будинку й відсвяткувати перемогу із сусідами.

Олександр Григорович із 2021 року працював робітником з комплексного прибирання ЖЕД-103.

Чоловік піклувався про місцевого кота, який жив у дворі. Мешканці пообіцяли доглядати чотирилапого, а ще у пам'ять про Олександра посадити у дворі фруктові дерева.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 7 загиблих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Втеча поліцейських

Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.

Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.

Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

21 квітня Анні Дудіній та її колезі поліцейському Михайлу Дробницькому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з правом внесення застави в розмірі 266 тис. грн.

