Полицейская Дудина не смогла дозвониться в скорую помощь во время стрельбы в Киеве: медики служебное расследование не проводят. ДОКУМЕНТ

КП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева" не проводит служебное расследование в отношении работы диспетчеров во время событий 18 апреля 2026 года в Голосеевском районе, поскольку не видит для этого оснований.

Об этом говорится в ответе на запрос Цензор.НЕТ.

Что известно?

В Центре отметили, что в тот день диспетчеры действовали в соответствии с действующими протоколами.

Автоматизированная система "Экстренная медицинская помощь" фиксирует только принятые звонки и не сохраняет информацию о попытках дозвона.

По официальным данным, 18 апреля 2026 года, начиная с 16:32, на линию "103" поступило 17 обращений о событиях в Голосеевском районе, в частности об огнестрельных ранениях, стрельбе и пожаре. Часть вызовов была переадресована со службы "112".

Все входящие звонки записываются и сохраняются, а аудиозаписи могут быть предоставлены правоохранительным органам по запросу.

Также сообщается, что в день события сбоев в работе системы связи не зафиксировано. Всего в течение суток 18 апреля этого года было обработано 2764 звонка.

Напомним, ранее во время судебного заседания полицейская Анна Дудина заявила, что несколько раз безуспешно пыталась вызвать скорую помощь во время стрельбы.





Читайте: Закрыл собой ребенка во время теракта 18 апреля: Киевсовет просят посмертно почтить память дворника "дядю Сашу"

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 7 погибших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

Бегство полицейских

Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.

Выгивский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.

Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

21 апреля Анне Дудиной и ее коллеге-полицейскому Михаилу Дробницкому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с правом внесения залога в размере 266 тыс. грн.

Читайте также: Теракт в Киеве: следствие установило хронологию и новые детали о нападавшем