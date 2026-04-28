Полицейская Дудина не смогла дозвониться в скорую помощь во время стрельбы в Киеве: медики служебное расследование не проводят. ДОКУМЕНТ

Стрілянина у Києві: у швидкій прокоментували заяви поліцейської

КП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева" не проводит служебное расследование в отношении работы диспетчеров во время событий 18 апреля 2026 года в Голосеевском районе, поскольку не видит для этого оснований.

Об этом говорится в ответе на запрос Цензор.НЕТ.

Что известно?

В Центре отметили, что в тот день диспетчеры действовали в соответствии с действующими протоколами.

Автоматизированная система "Экстренная медицинская помощь" фиксирует только принятые звонки и не сохраняет информацию о попытках дозвона.

По официальным данным, 18 апреля 2026 года, начиная с 16:32, на линию "103" поступило 17 обращений о событиях в Голосеевском районе, в частности об огнестрельных ранениях, стрельбе и пожаре. Часть вызовов была переадресована со службы "112".

Все входящие звонки записываются и сохраняются, а аудиозаписи могут быть предоставлены правоохранительным органам по запросу.

Также сообщается, что в день события сбоев в работе системы связи не зафиксировано. Всего в течение суток 18 апреля этого года было обработано 2764 звонка.

Напомним, ранее во время судебного заседания полицейская Анна Дудина заявила, что несколько раз безуспешно пыталась вызвать скорую помощь во время стрельбы. 

Стрельба в Киеве

Бегство полицейских

  • Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
  • Выгивский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
  • Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.
  • 21 апреля Анне Дудиной и ее коллеге-полицейскому Михаилу Дробницкому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с правом внесения залога в размере 266 тыс. грн.

Топ комментарии
+29
нікуди воно не дзвонило,брехня, воно витріщивши з переляку зеньки тікало чим дужче рятуючи свою шкуру
28.04.2026 09:44 Ответить
+28
"Не змогла" додзвониться до "швидкої"? А рація у неї, для чого? Поліцаї, при подібних ситуаціях, ЗОБОВ'ЯЗАНІ телефонувать, у першу чергу, до власної оперативної служби. І вже потім - у "швидку"... Туди вона теж "не додзвонилася"? Чи "не додзвонився" оператор, якого вона "повідомила про стрілянину та постраждалих"?
"Лекція для колгоспників"...
28.04.2026 10:21 Ответить
+15
класика!
скинути свою провину на кого завгодно!
тобто, не обісрана мєнтовка винна, бо вона канцелярська криса та не могла додзвонитися до медиків, котрій потрібно було достати зброю та пристрелити падлу, а хто завгодно.
саме, як наше найзелешіше гундосе чмо.
28.04.2026 09:51 Ответить
Васильку.Ти все пишеш правильно-"проте формально за посадою та вислугою років старшою була Дудіна...От Тобі вік,стаж і звання(((проте формально за посадою,,,)))
28.04.2026 21:36 Ответить
Пані Анна Дудіна елементарно розгубилася, тому ініціативу на себе взяв її напарник. Але саме Ви чомусь вище брехали: МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ "По наказу свого старшого..."
28.04.2026 16:56 Ответить
.. командир загинув... Беру командування на себе..!!!))) Вам би казки читати та дітям у садочку свою маячню розповідати. Особливо..про досвід інспектора квартирного відділку..))))
28.04.2026 19:04 Ответить
Вона в першу чергу поліцейський, з відповідним званням та "смаколиками" у вигляді заробітньої платні та раннього виходу на пенсію.
28.04.2026 19:11 Ответить
Щоб одержати мінімальну "поліцейську " пенсію,потрібно прослужити МІНІМУМ 18 років Де ви такі тупі беретесь? Правда таких 73%,тому і живемо так .
28.04.2026 20:08 Ответить
Щоб отримати пенсію "простій смертній" жинці в Україні треба працювати до 60-и років та мати стаж не менше 33 роки.
28.04.2026 20:14 Ответить
ТО в чім справа--ідіть в поліцію,підете раніше на пенсію,тільки не забувайте,що свят у вас не буде,будете працювати мінімум десять годин. будете ходити в синяках А.то і підстрелений А головне ---будете спілкуватись з подібними до вас,тобто стрес постійгий. Шановний ви інколи головою думаєте,чи тільки дупою?
28.04.2026 20:34 Ответить
Нічого не маю проти пенсії для патрульних, оперів та тх хто працю "в полі". Але конторські? Ризикують пальчик папірцем порізати чи вколотися скрепкою?
28.04.2026 20:17 Ответить
Мабуть вона наполягала в дзінках, щоб швидка приїхала та одягла на
терориста смиренну сорочку, бо забула про свої прямі обов'язки?
28.04.2026 10:47 Ответить
Це все міняє )))
28.04.2026 11:06 Ответить
Одним з показником чи "розгубились", чи "зайняли тактично більш вигідну для вогневого контакту позицію" може бути інформація по кількість зроблених пострілів з табельної зброї.
28.04.2026 11:32 Ответить
Ще в той день вона з чоловіком сильно посварилась, що взагалі знімає з неї всяку вину.
28.04.2026 11:40 Ответить
Все схоплено! Нами керують крадії і силовики, що теж тільки крадуть і знущаються з людей
28.04.2026 11:42 Ответить
А поліція за інструкціями при подібних атаках повинна була спершу викликати швидку? Чи як стверджують їх адвокати, шукати безпечне місце для себе? Тоді можна спочатку добігти десь до Житомира, знайти там безпечне місце, і звідти викликати швидку.
28.04.2026 11:55 Ответить
интересно. На Западе (судя по кино ) полицейскому достаточно общения с полицейским диспетчером, а тот в свою очередь вызывает все необходимые службы....
28.04.2026 12:29 Ответить
... так у нас ТАК САМО!!!! Все роблять оперативні чергові... Вони і викликають... Канал зв*язку у кожного поліцейського РАДІОСТАНЦІЯ!!! Швидко... тільк нажати кнопку !!!
28.04.2026 19:07 Ответить
Хм, історія явно схожа на підставу.
Людина опинилася не в тому місці і не в той час.
28.04.2026 12:32 Ответить
Бідні поліцейські. Важко їм. Побігли за аптечкою- аптечку не знайшли. Дзвонили в швидку - не додзвонились. Носять з собою зброю а вона зараза по небезпечних чуваках одразу не стріляє. Хочеш бігти вперед щоб закрити мощною груддю цивільних, а ноги назад біжать. Ну і як в таких умовах працювати?
28.04.2026 14:00 Ответить
Можливо краще збільшити зарплату двірникам, з них користі більше ніж з тих смердюхів в погонах!
28.04.2026 15:34 Ответить
"Двірник у Російській імперії (особливо в XIX - на початку XX століття) був не просто прибиральником, а важливою фігурою в міській структурі, що поєднувала функції комунального працівника, охоронця порядку та, фактично, агента поліції."

Згадаємо досвід минулого сторіччя?
28.04.2026 18:47 Ответить
Уявіть собі, що аналогічне непрофесійне ЧМО сидить в нас у кріслі президента і навкруги нього такі ж дегенерати.
28.04.2026 16:59 Ответить
Виходячи з дописів маю висновок що більшість дописувачів просто Ремби. Просто їх не було на місці подій. А то б вони...ех...груддю на невідомого стрільця б пішли. Не ховались би в укриття як ці поліцейські. Чомусь згадалося що в літаках попередження є що у разі розгерметизації випадають кисневі маски які слід СПОЧАТКУ надіти на СЕБЕ, а вже потім на свою дитину чи якого немощного сусіда-пасажира. Не думали ніколи чому саме так? Бо мертвий ти вже нікому не допоможеш.
28.04.2026 17:20 Ответить
Слухайте, Міхаіл , ну аналогія з масками в літаку це, звісно, цікаво, але тут вона взагалі ,,не лізе ні в які ворота''. А знаєте, в чому головний прикол цієї інструкції? Маску на себе одягають не для того, щоб просто врятувати свою шкуру і сидіти задоволеним, а щоб не вирубитися від браку кисню і мати сили врятувати дитину чи сусіда. Це інструмент для дії, а не відмазка, щоб забитися в куток. А тепер подивимося на ситуацію тверезо: поліцейський - це ж не випадковий пасажир, який просто купив квиток і хоче спокійно долетіти до відпустки. Це людина, яка добровільно наділа форму, взяла в руки зброю, пройшла підготовку і, головне, дала присягу. Ми з вами платимо їм зарплати не за те, щоб вони в мирний час патрулювали кав'ярні, а саме за те, що в момент, коли всі біжать ВІД небезпеки, вони мають бігти ДО неї. Уловлюєте різницю? Це і є їхня робота, їхній свідомий вибір. І не треба бути ніяким ,,Рембо'', щоб просто не кидати беззбройних людей напризволяще, коли їх розстрілюють як у тирі. Тут мова не про кіношні подвиги, а про елементарну професійну гідність і виконання протоколу. Коли люди в погонах тікають першими, ховаючись краще за цивільних, поки на асфальті залишаються сім трупів і десяток поранених - це вже не ,,тактика самозбереження'', це боягузтво і повна професійна непридатність. Так, мертвий ти нікому не допоможеш, це правда, але якщо ти втік і через твою трусість загинули ті, кого ти мав захистити, то як правоохоронець ти вже теж ,,мертвий'', просто морально і професійно. Виправдовувати такий сором - це все одно що хвалити хірурга, який втік з операційної, бо бачите він побачив багато крові. Якщо страшно виконувати свій обов'язок, то треба просто здавати жетон і йти працювати туди, де немає ризику, а намагатися прикрити такий лютий зашквар авіаційними правилами - це вибачте, просто цинічно стосовно тих, хто вже ніколи не повернеться додому.....
28.04.2026 17:54 Ответить
"головне дала присягу То в нас і президент присягав на біблії.а робить інше Сотні тисяч військових,прокуророрів, суддів,депутатів--дають присягу,а ВИ ЗВИНУВАЧУЄТЕ ОДНУ ЖІНКУ,КАНЦЕЛЯРСЬКУ РОБІТНИЦЮ Якось воно недоречно це нагадування.
28.04.2026 20:46 Ответить
Недоречне звинувачення поліцейській через боягузство і непрофесійність, із за якої загинуло 7 людей і десяток поранених ще в лікарнях? Та ви шо? Серйозно? Підіть це скажіть в обличчя родичам загиблих і скалічених, а потім спробуйте виправдати це ще ,,канцелярською роботою''. Знаєте, ваші аргументи про те, що президент чи депутати теж порушують присягу - це вибачте, просто дитяча маніпуляція і спроба перевести стрілки. Те, що ,колись, десь, хтось інший не тримає слово, не дає жодного права поліцейському просто стояти й дивитися, як розстрілюють людей. Це не ринок, де можна торгуватися обов'язком: якщо один лікар схибив, це не означає, що інший має право кинути пацієнта посеред операції та втекти, бо йому ,,страшно'' і тикати пальцем у бік іншого для свого виправдовування.... І оце ваше ,,вона просто канцелярська робітниця'' - ну це ж взагалі ні пришити ні прилатати....Якщо людина наділа форму, взяла в руки табельну зброю і щомісяця отримує зарплату офіцера з наших податків, то вона автоматично перестає бути ,,просто клерком''. У поліції немає такого: ,,сьогодні я білий і пушистий котик-секретар, а завтра, якщо захочу, стану левом-правоохоронцем''. Кожен, хто склав присягу, - це бойова одиниця, яка має захищати громадян. Все ! Крапка. ! Якщо вона не була готова діяти в кризовій ситуації, то навіщо взагалі йшла в органи й брала в руки пістолет? Щоб просто папірці перекладати з гордим виглядом? Я розумію, що зараз ви ще почнете тут тиснути на емоції, мовляв, ,,вона ж жінка'', ,,у неї теж сім'я, діти вдома чекають''. Але послухайте, у тих семи загиблих, яких залишили вмирати на асфальті, теж були сім'ї. У тих десятків поранених, які зараз по лікарнях збирають себе по шматках, теж є близькі. І всі вони розраховували саме на допомогу людини в погонах, якій держава довірила зброю саме для таких критичних випадків. Ще раз повторюю:-поліція - це не про комфортне патрулювання затишних кав'ярень і пиріжкових, це про те, щоб бігти ТУДИ, звідки всі тікають. Сентименти про ,,важке життя'' чи ,,жіночу слабкість'' не можуть замінити протокол, професійну гідність і елементарну честь. Коли людина в формі тікає першою, ховаючись за спини цивільних - вона вмирає як правоохоронець у ту ж саму секунду. Виправдовувати такий лютий зашквар - це просто плювати на могили тих, хто загинув через чиєсь боягузство. Якщо страшно виконувати обов'язок - здавай жетон і йди працювати в бібліотеку, там безпечно. А чи не здається тобі, що пояснювати і прикривати боягузтво ,,канцелярською роботою'' чи помилками і зрадою політиків .- це певною мірою твоя спроба уникнути незручної правди? Вибач , але важко не помітити в цьому певний цинізм стосовно обов'язків, які мають виконуватися попри будь які обставини... .І на додаток: чому в CША копи ніколи не тікають від стрілянини і купа випадків коли жінки-поліцейські сміливо вступали у бій з озброєними нападниками і навіть тоді коли і не були при виконанні своіх обовязків? Питання риторичне...
28.04.2026 21:58 Ответить
що Ти порівнюєщ пісюн з пвльцем ???
28.04.2026 19:20 Ответить
Які в біса дзвінки медикам по телефону 103? Що вона взагалі верзе ,ця поліціантка? А вона точно з поліціі? Бо вибачте мене за мій французський, але вона ,,не в зуб ногою а ні пальцем в дупу'' поняття зеленого не має що має взагалі робити поліцейський у такій ситуаціі.... Адже алгоритм дій поліцейського в такій ситуації чітко регланований тактичною підготовкою та протоколами - надання допомоги в умовах стрілянини.Навіть не треба бути поліцейським щоб це знати... Пріоритети дій (Алгоритм) : Нейтралізація загрози !!! .Перше завдання - локалізувати або знешкодити злочинця, щоб зупинити появу нових жертв. !!!! Якщо вогонь триває, поліцейський займає позицію, відстрілюється або забезпечує прикриття. Щойно з'являється секунда безпеки, поліцейський передає інформацію. 🚨 Тільки через чергового (по рації) !!! Поліцейський повідомляє тільки чергового. !!! Що каже поліцейський: «Сектор (номер), стрілянина за адресою (локація), є поранені (кількість/стан), стрілець [опис/статус]. Потрібна швидка та підкріплення.....Чому черговому? Бо Черговий - це «мозок» операції. Він бачить розташування всіх екіпажів. ВІн усе координує: викликає медиків, ДСНС, перекриває вулиці та направляє спецназ і підкріплення одночасно. Чому не самим медикам? Бо поліцейський не має права витрачати час на набір номера «103», пояснення адреси та очікування відповіді оператора, у той час коли йде стрілянина і гинуть люди....А що вона у цей час робила? ,бігала у сусідньому кварталі по кущах в пошуках аптечки і одночасно намагалася кудись дзвонити по телефону? Забувши геть зовсім хто вона, і для чого вона там... І сміх і сльози... Ганьба і іспанський сором....
28.04.2026 17:27 Ответить
А як її пояснення---я не бачила стрілка правда можливо це і не так. Але це суттєво.Бо по тактиці це визначальне,коли не знаєш де ворог,то потрібно десь сховатись Але головне,вона ні та поліцейська,що на "нулі",можливо і розгубилась
28.04.2026 20:52 Ответить
Я розумію, що ми всі люди і кожному може бути страшно. Розумію і ваше бажання знайти якесь «людське» пояснення, але давайте не плутати звичайного перехожого з професіоналом при виконанні.План «сховатися і не висовуватися» - ідеальний для нас із вами, щоб просто вижити. Але він точно не підходить людині з жетоном і зброєю. Коли ти вдягаєш форму, ти ніби підписуєш угоду: ти стаєш щитом і йдеш туди, звідки всі інші тікають. Якщо ж поліція ховається поруч із цивільними, залишаючи їх сам на сам зі стрільцем, то виникає логічне питання: а навіщо вони нам взагалі потрібні? Аргументи про те, що вона «розгубилася» або «не була на нулі», тут не працюють. Це як із хірургом: ми ж не скажемо «ну, буває», якщо лікар кинув пацієнта на столі й втік, бо побачив забагато крові. Професіонал на те і тренується роками, щоб у критичний момент у нього спрацьовували мізки та протоколи, а не просто інстинкт «біжи й ховайся».Коли поліцейська замість того, щоб передати координати стрільця по рації, бігає по кущах і дзвонить на 103 - це не «людський фактор», це повний службовий провал. Співчуття - це добре, але коли йдеться про безпеку, ми маємо оцінювати не емоції, а виконання обов'язку. Ми платимо за захист, а не за те, щоб фахівці шукали укриття разом із нами, поки людей розстрілюють як у тирі. Це і є той самий іспанський сором: коли за дії «профі» доводиться червоніти звичайним людям....
28.04.2026 22:31 Ответить
Вся ця катавасія дуже схожа на улюблену роботу поліції усіх часів-шукати "цапа-відбувайла".
28.04.2026 17:53 Ответить
Так лягава і не дзвонила в швидку. Може 101 набирала. Щоб приїхали та вимили її обісрану сраку
28.04.2026 19:34 Ответить
А чого за другого поліцейського , який втік разом з Дудіною нічого не чутно , нічого не пишуть ? Він визнав свою провину ?
28.04.2026 19:53 Ответить
То спочатку вони побігли за аптечкою в машину... Тепер виходить, вони побігли за швидкою, бо не змогли дозвонитись?
28.04.2026 20:06 Ответить
Звездит , как говорил Станиславский , не верю
28.04.2026 21:34 Ответить
